Luego de la ola de calor, regirá una alerta por tormentas en el AMBA y en más de 10 provincias

Después de que el jueves y el viernes se registraran calores superiores a los 30 grados en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por tormentas que también afectará a los alrededores y varias provincias. Asimismo, advirtieron que se experimentará un fuerte descenso en la temperatura, ya que el termómetro rondará entre los 19 y los 24 grados.

No obstante, el área metropolitana no será la única afectada, debido a que la Costa Atlántica, parte del norte y el sur bonaerense también estarán bajo alerta amarilla. Aunque en el caso de las ciudades costeras será por vientos, mientras que en las localidades más cercanas a la frontera con Santa Fe y Entre Ríos estarán vigentes las fuertes lluvias.

De la misma manera, un total de once provincias, entre ellas, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el norte de San Luis, Santiago del Estero, el oeste de San Juan, el centro de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, el este de Jujuy y de Salta estarán afectadas por el nivel naranja.

Por su parte, las regiones del norte de Ente Ríos y de Santa Fe, Corrientes, Chaco, el noreste de Santiago del Estero, Formosa, el centro de San Luis, el noreste de Mendoza, el este de San Juan, el sureste de La Rioja, el oeste de Catamarca, y la costa este de Chubut permanecerán bajo el nivel amarillo.

Las zonas que se verán afectadas por las tormentas (SMN)

“El avance de un frente frío provoca a su paso tormentas fuertes a severas”, explicaron los expertos por medio de la red social X, en donde indicaron que en algunas de las zonas que se verían afectadas se registrarían ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias intensas, pero de corta duración.

Luego del trágico temporal que afectó a la ciudad de Bahía Blanca, en donde se contabilizaron diez muertos y más de mil evacuados por la gran cantidad de zonas que quedaron bajo el agua, el temor de que el fenómeno se replicara en otras partes de la provincia de Buenos Aires se mantuvo latente.

A raíz de esto, Infobae consultó con los expertos para dilucidar que podría ocurrir en el AMBA. “Hay peligro de que los fenómenos sean intensos. Ahora, si van a ser tan intensos como en Bahía Blanca, todavía hay cierta incertidumbre”, respondió la vocera del SMN, Cindy Fernández, luego de que señalara que el frente frío se movería del sudeste en dirección al norte.

“Todavía estamos evaluando qué tan intensos serán“, aseguró la comunicadora al indicar que desde el servicio meteorológico se monitoreó el desarrollo del frente frío hasta las últimas horas del viernes. Incluso, planteó que habría una posibilidad de que la masa de aire húmedo presente en la región podría influir en el clima que se espera para este sábado.

El organismo meteorológico monitoreó la situación (SMN)

Por este motivo, Fernández subrayó que era imperioso que los ciudadanos se mantengan informados respecto a las variaciones que podría tener el tiempo en las próximas horas. “Es importante seguir de cerca todas las actualizaciones de los alertas y el sistema de alerta temprana", enfatizó.

Al mismo tiempo, el meteorólogo José Luis Stella señaló que no se desarrollaría una tormenta de la misma magnitud que en Bahía Blanca. “Dada la situación, pueden ocurrir eventos localmente más intensos, pero no me arriesgaría a compararlos con la intensidad de lo ocurrido en Bahía Blanca”, explicó.

En el caso de la localidad del sudeste bonaerense, a lo largo de la jornada se registró un récord de 210 milímetros de lluvia, una cifra sin precedentes en la ciudad. “Nunca se había registrado una lluvia tan extrema”, afirmó Stella, quien explicó que el fenómeno estuvo asociado a la persistencia de una masa de aire cálido y húmedo, algo “totalmente inusual”.

Según el meteorólogo, el ingreso de un frente frío desde el sur chocó con esta masa de aire cálido e inestable, lo que provocó su estancamiento sobre la región y el desarrollo de tormentas severas.

Una persona camina por una calle inundada después de una tormenta en Bahía Blanca, Argentina, el viernes 7 de marzo de 2025. (AP Foto/Juan Sebastián Lobos)

Bahía Blanca ya había sufrido un trágico temporal en diciembre de 2023, que dejó 13 fallecidos y graves daños materiales. Stella señaló que, aunque hubo similitudes, el evento actual se diferenció en que la acumulación de agua fue el factor determinante, mientras que en 2023 el impacto principal fue el viento fuerte. “En 2023, el frente frío se desplazó más rápido, lo que generó ráfagas intensas de viento y luego un temporal en Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, comparó al señalar las diferencias climáticas que se registraron en el AMBA.

Sin embargo, consideró que “es muy difícil asociar un evento puntual como este con el cambio climático” y que este tipo de análisis requiere estudios de mayor escala. Asimismo, destacó que “los últimos veranos han sido muy extremos en cuanto a temperatura” y que “en general, han sido los más cálidos registrados en el país”.

Tras el temporal, cómo seguirá el clima en Bahía Blanca

El servicio meteorológico pronosticó otro día de lluvias para la ciudad, con chaparrones intermitentes desde la madrugada hasta la tarde del sábado. Además, emitió una alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h.

Mientras que el sábado continuarían las lluvias, a partir del domingo dejaría de llover en la ciudad (SMN)

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos en el exterior para prevenir accidentes y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono, en caso de evacuación.

Tal como había adelantado Cindy Fernández a este medio, comenzará a respirarse cierta calma en la ciudad producto del movimiento del frente frío. No obstante, las condiciones no serán del todo favorables, debido a que la constante caída de chaparrones retardarán el drenaje del agua acumulada.

En línea con esto, para el domingo se espera una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 22 grados y una mínima de 10 grados. Al mismo tiempo que no habrá alertas climáticas en la región, el pronóstico extendido indicó que por el resto de la semana no volverían a desarrollarse lluvias en la ciudad.