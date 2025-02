El final de Leopoldo Lugones: su rutina antes del suicidio y el amor prohibido con una mujer 30 años menor

Para Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones es esencial en la literatura. El día de su nacimiento se conmemora el día del escritor

Ese viernes una estudiante de Letras paseaba con una amiga por la ciudad de Montevideo. Mientras caminaba por la rambla, tuvo el peor presentimiento. Su espejo de mano se había hecho añicos. Entre supersticiosa e intuitiva, le comentó, enigmática, a su acompañante: “Hoy cambia el curso de mi vida”. La chica, llamada Emilia, era el amor clandestino del poeta Leopoldo Lugones quien, del otro lado del Río de la Plata, ese 18 de febrero de 1938, estaba decidiendo el desenlace de su vida.

Pasado el mediodía Lugones -director de la Biblioteca Nacional de Maestros desde 1915- le mintió a su secretaria María Alicia Domínguez. Le dijo que lo habían convocado a una reunión en Campo de Mayo pero tenía otros planes: en Retiro se subió a un tren a Tigre.

Vestía de negro y lucía un sombrero también oscuro. En la estación fluvial abordó la lancha colectiva La Egea. Los pasajeros que lo reconocieron notaron que iba leyendo el libro Los que pasaban, de Paul Groussac.

Emilia Santiago Cadelago era una estudiante cuando conoció a Lugones. El flechazo fue mutuo

Lugones había nacido el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco, Córdoba. Era un poeta y escritor que a los 20 años decidió vivir en Buenos Aires. Antes, se había casado en su provincia con Juana González, con quien tuvo un hijo, Leopoldo, que sería conocido como “Polo”, y que sería determinante en su vida.

Empezó siendo socialista. En su juventud fundó con José Ingenieros el diario La Montaña. Por su obra literaria cosechó premios, escribía en el diario La Nación, y además de su empleo como director en la Biblioteca Nacional de Maestros, había sido el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores.

Sus ideas políticas fueron cambiando radicalmente. El 9 de diciembre de 1924, al cumplirse el centenario de la batalla de Ayacucho, el presidente de Perú Augusto Leguía, invitó a hablar en la ceremonia conmemorativa a tres grandes poetas: el peruano José Santos Chocano, el colombiano Guillermo Valencia y a Lugones. Allí, el argentino afirmó: “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada… Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley, porque esta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad”.

El poeta y escritor junto a su esposa Juana Agudelo

Los militares encontraron en sus palabras los argumentos necesarios para inaugurar décadas de golpes y asonadas. Y en muchos de sus amigos y conocidos del poeta produjo el efecto contrario: enojo, desprecio y repudio. Muchos dejaron de dirigirle la palabra y en la calle le daban vuelta la cara.

Se sentía solo y se volvió hosco, hasta que una mañana de 1926, una jovencita acudió a la Biblioteca del Maestro para conseguir un ejemplar de su libro Lunario Sentimental. La obra, editada en 1909, estaba prácticamente agotada y la chica debía leerla como tarea asignada en el Instituto del Profesorado, donde estudiaba.

“¿Qué quiere? ¿Un autógrafo?” preguntó de mal modo. Como no tenía ningún ejemplar a mano, la citó para unos días después. Desde ese momento, Lugones quedó encandilado con la joven Emilia Santiago Cadelago. Tiempo después, escribiría: “Lo que aquella tarde me cambió la vida, / dejándola a la otra para siempre atada, / fue una joven suave de vestido verde, / que con dulce asombro me miró callada”.

Se llamaba igual que el padre. Le decían Polo y durante la dictadura de Uriburu fue el terror en los interrogatorios en Orden Social

No solo le dedicó Lunario Sentimental, sino que además le regaló un ejemplar de Las horas doradas. Ella, veinteañera; él, 52 años, comenzaron una relación en ese mismo año 26. Le enviaba poesías escritas en castellano, francés e inglés, firmadas como Osolon de Ploguel o Ugopoleón del Sol. A Emilia la llamaba Diamela Gacelio o, simplemente, Aglaura. Así puede verse en la segunda edición de Lunario Sentimental: “A Aglaura, mi dulzura”.

La confidente de la chica era su compañera en Filosofía y Letras, María Inés Cárdenas de Monner Sans. Emilia dispuso que, a su muerte, las cartas de amor pasaran a sus manos. En el libro que escribió “Leopoldo Lugones. Cancionero de Aglaura. Cartas y poemas inéditos”, se revela un poeta profundamente enamorado:

“Cuánto y cuánto te quiero, mi dulzura lejana. No hago ni he hecho más que recordarte y padecer con tu ausencia, y así será, querido amor, hasta que vuelva a verte. ¿Cuándo?”

“El sabor de tus labios queridos permanece en mi boca con un gusto de flor, que es el tuyo, mi diamela, y hasta el vacío de mis brazos conserva todavía la suavidad de tu cintura.”

Vieja fotografía del recreo El Tropezón, donde el poeta terminó con su vida

“…nunca imaginarás lo que vale como perfume del alma este dolor que me queda, único, de las palabras con que me daba en ti, un delirio, mi pasión, mi sangre, mi tortura, mi agonía…”

“Ya entre nosotros no hay poder que pueda borrar el encanto que supimos crear queriéndonos.”

“Qué dulce y tierna eres, mi garcita de plata mi pichoncito de oro. Y si te tuviera aquí una vez más, otra y mil te devoraría”.

El que se interpuso en sus vidas fue Polo, el hijo del poeta. Durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear había sido director del Reformatorio de Olivera, donde había sido acusado de corrupción y abuso de menores.

Fueron las súplicas de Lugones a Hipólito Yrigoyen lo que salvaron de la cárcel. Uriburu, como presidente de facto, lo nombró comisario inspector de la Policía, donde Polo dio rienda suelta a sus métodos de tortura, que incluía la novedosa picana eléctrica, que aplicaba en sus interrogatorios en la Penitenciaría Nacional. Para el diario Crítica, era “el torturador Lugones”.

Polo se enteró de la relación clandestina de Leopoldo, y visitó a los padres de la joven, Domingo Santiago Cadelago, ingeniero de la Armada, y su esposa Emilia Moya, en su casa de Villa del Parque. Les contó del amor oculto de su hija. Les dijo que hacía tiempo había intervenido el teléfono, que tenía grabaciones de conversaciones y les advirtió que si esa relación no concluía, haría declarar insano a su padre.

Necrológica del escritor publicada en la revista Caras y Caretas del 26 de febrero de 1938

Las amenazas surtieron efecto. Nunca más se volvieron a ver. Él le siguió escribiendo: “Ayer mientras iba del Círculo a La Fronda, ¡tenía tanto deseo de verte! Me parecía a cada instante que serías una de todas; y todas eran feas, vulgares, tontas, cursis. Y la primavera se quedó triste sin su golondrina”.

Cuando a Lugones le preguntaban por su hijo, respondía: “No me hable usted de ese esbirro”.

Emilia siempre culpó a Polo del estado depresivo del padre, que lo terminó llevando al suicidio, y que la principal causa fue que haya hecho lo imposible por cortar la relación.

El suicidio

Luego de un viaje de una hora y media, Lugones llegó al El Tropezón, un recreo de veinte habitaciones que había abierto sus puertas en 1929. Construido por Luis Giudici, estaba en un recodo que forma el Paraná de las Palmas con el canal Gobernador de la Serna. Los primeros recreos en Tigre se establecieron por 1870 y proliferaron gracias a la llegada del ferrocarril, con la instalación de un casino y las lanchas de paseo. Domingo Faustino Sarmiento tuvo una casa en una isla y fue un gran impulsor en el desarrollo de la zona.

Llegó cerca de las seis de la tarde. Pidió una habitación fresca, porque hacía mucho calor. Le dieron la 9, que quedaba en una punta de la galería. Solicitó que le alcanzaran una botella de whisky y una jarra con agua, y que le avisaran cuando estuviera lista la cena. Luego, dio una breve caminata por los alrededores.

A la hora de la cena, golpearon a su puerta. “Ya voy”, se escuchó. Como el tiempo pasaba y no se presentaba, fueron nuevamente a llamarlo. Esta vez, nadie respondió. Encendieron las luces del parque porque supusieron que estaba dando una caminata.

Cuando abrieron la puerta de su habitación, lo encontraron en la cama. Sobre la mesa, la botella de whisky estaba por la mitad. Se había envenenado con cianuro.

Dejó dos cartas, una para su esposa y otra para su hijo. En una nota abierta, se leía: “No puedo terminar el libro de Roca. Basta”. Luego: “Que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos”.

En contra de su voluntad, fue velado e inhumado en el Cementerio de la Recoleta. Al entierro fueron muy pocas personas.

Emilia falleció soltera el 12 de mayo de 1981. Su última voluntad fue que la enterrasen con un gato de peluche que le había regalado Lugones.

Los Lugones tienen una historia muy ligada a las muertes trágicas: Polo se suicidó en 1971; Alejandro, su nieto, también terminó con su vida ese año en el Tigre y Pirí, integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) fue detenida por un grupo de tareas de la Armada a fines de 1977 y asesinada en 1978, en la misma fecha que su abuelo.

El Tropezón debió cerrar sus puertas en el 2004. Desde ese fatídico día, sus dueños no volvieron a ofrecer esa habitación a los turistas, que se ha mantenido tal cual cuando el poeta, solo y despreciado, decidió que el veneno fuera el fin de sus angustias y dolores. Lejos de su Aglaura.