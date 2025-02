La pesadilla del periodista que vive en la torre que se incendió en Puerto Madero: “Mi departamento quedó inhabitable”

El periodista Adrián Ventura contó cómo quedó su departamento afectado por el calor del incendio de la torre en Puerto Madero en la cual habita (TN)

El periodista Adrián Ventura, de la señal TN, tiene la responsabilidad diaria de dar a conocer noticias. Pero ayer por la tarde fue protagonista de una de ellas: el voraz incendio de una torre en Puerto Madero que dejó a 100 evacuados. Uno de ellos fue él junto a su familia.

“Vivo en el piso 28 del edificio, volvía de trabajar del canal y veía las llamas que asomaban por las ventanas”, comenzó angustiado su relato, durante esta mañana, acerca del fuego que se originó en el piso 11 y se extendió (con distinta intensidad) hasta el 19 de la torre Renoir II, un edificio residencial de 51 niveles ubicado en Marta Lynch 551, en Puerto Madero.

Adrián Ventura narró el drama que le toca vivir por el incendio que afectó a su departamento

Cuando Ventura arribó a su hogar recién estaban llegando las primeras unidades de Bomberos de la Ciudad. Y, fiel a su olfato periodístico, habló con uno de los brigadistas que asistió al lugar, el cual le reveló: “Pensamos que no lo íbamos a poder apagar”, afirmó acerca del siniestro que involucró a diez dotaciones de bomberos y 41 ambulancias del SAME, que asistieron a 50 personas, de las cuales 32 presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo y requirieron oxígeno.

“Bajo mi responsabilidad, subí para ayudar a abrir algunas puertas a los bomberos, que querían acceder a ciertos sectores del edificio. Habían puertas muy difíciles de abrir y las tenían que voltear”, se explayó Ventura acerca de su rol colaborativo durante la triste jornada del martes.

El fenómeno del efecto abrasivo

El periodista detalló que la devastación de las llamas no llegó hacia su unidad, pero sí que “el efecto abrasador del calor” recorrió la estructura de la torre. “El incendio destruyó tres o cuatro pisos, pero las llamas llegaron mucho más alto, subió por toda la estructura. El calor hizo explotar los vidrios de mi departamento y fue tanta la intensidad, que tengo la cocina destruida (la cual recicló hace dos años) y parte del living, el resto del departamento es inhabitable“, aseveró.

A pesar de lo vivido, Ventura reconoció que no le tocó la peor parte. “Hay vecinos que tienen que rehacer el departamento desde cero” y que “en este momento de angustia, ni pude atender los llamados que me hacían los colegas que me querían entrevistar, solo pensaba en contener a mi mujer”, dijo acongojado.

Incendio en una torre de 54 pisos en Puerto Madero

Para dar más detalles del shock de ayer, el periodista recordó que “lo que es vestimenta no se dañó, pero eso sí, está sucio por el hollín”. Y dejó un panorama de situación: “Lo que no se destruye por el fuego, las cenizas penetran hasta el último rincón, hasta adentro de los bolsillos de los trajes hay cenizas, es impresionante”.

Cuando sus colegas de TN le preguntaron acerca de su actual situación habitacional, Ventura les dijo que tuvo que salir a las apuradas a vivir a un hotel y está buscando un departamento para alquilar. “Por un par de meses no voy a poder volver. Tengo que comprar heladera, cocina, no se salvó techos, pisos, nada, tenés que reconstruir todo eso, es el esfuerzo de muchos años de trabajo", se lamentó.

Detalles del incendio ocurrido ayer en Puerto Madero

Y, para cerrar la nota, volvió a reconocer el trabajo de los Bomberos y, con la garganta anudada por la angustia, se disculpó con los colegas periodísticos que no pudo atender: “No pude”, atinó a decir, embargado por el dolor.

Cómo se originó el fuego

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio habría comenzado debido a una falla técnica en un equipo de aire acondicionado ubicado en el piso 11.

No obstante, el jefe del operativo de Bomberos, Diego Coria, señaló que esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes. Coria también explicó que, al llegar al lugar, los bomberos se enfrentaron a un denso humo que dificultó la localización exacta del foco ígneo, lo que complicó las tareas iniciales de extinción.

El trabajo de los Bomberos de la Ciudad y Policía de la Ciudad en la zona del incendio (Maximiliano Luna)

El fuego se propagó rápidamente hacia los pisos superiores, alcanzando un total de ocho niveles del edificio. Las llamas afectaron principalmente a una habitación del piso 11, desde donde se extendieron hacia otros departamentos. La magnitud del siniestro obligó a evacuar todos los pisos de la torre para garantizar la seguridad de los residentes.