Dejó el sacerdocio y comenzó una nueva vida en Uruguay: su familia y el compromiso social que lo une al presidente electo

Carlos García junto al presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi

A Carlos García no le molestó frenar en la ruta, al sur de Brasil, y hacerse a un costado en la banquina para hablar con Infobae de su vida, de los sueños que persigue desde joven y que lo llevaron, primero, por el camino religioso y años más tarde, a mudarse a un país laico. Nada de aquello que siempre consideró importante quedó en el camino. Todo lo contrario: sigue realizando acciones sociales en comedores y merenderos, donde asiste a miles de niñas y niños, adolescentes y adultos.

“Mi vida espiritual y el compromiso con el prójimo no cambiaron”, asegura el hombre que acaba de cumplir 62 años y que al momento de hablar con este medio estaba regresando a Canelones, donde vive desde 2011. A su lado, en el vehículo detenido está su esposa, Virginia, a la que conoció en una situación que hace creer en las jugadas misteriosas del destino. Juntos tuvieron a Eluney, su única hija, que hoy tiene 13 años, que los acompaña.

Carlos cuenta que eligió Uruguay para vivir su nueva vida porque cuando en Mendoza dejó de ser el “cura Flecha” necesitó comenzar de verdad de cero y optó por cruzar Río de la Plata e instalarse en la ciudad vecina de Montevideo. Allí, cuando él ya trabajaba en Desarrollo Social del municipio conoció al flamante intendente, Yamandú Orsi, que realizó una gestión tan satisfactoria bajo la bandera del Frente Amplio que lo postularon en las últimas elecciones: en segunda vuelta, ganó con el 52,3% de los votos y el 1 de marzo asumirá como presidente.

“Es una felicidad enorme, porque lo conozco y porque sé la clase de persona que es. Acá se lo quiere mucho porque es ‘canario’, como se le dice a la gente del interior”, cuenta García, que no nació en Mendoza sino en Miramar. Cuando tenía trece años, su familia se mudó a la provincia cuyana y allí nació su deseo de ser sacerdote.

La familia García visitó el sur de Brasil

Los años en Mendoza

A los 16 años, cuando trabajaba en un laboratorio enológico, Carlos se ganó el apodo “Flecha”, por su estatura y delgadez; y lo llevó con él cuando comenzó la etapa en el sacerdocio, en la que construyó su identidad a través del compromiso social y la cercanía con las sectores más vulnerables de Mendoza.

Desde 1985, dedicó su vida a la acción comunitaria en la Pastoral Social y en Cáritas, lo que lo convirtió en una figura buscada dentro y fuera de la Iglesia: estuvo al frente de Cáritas e integró el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social durante la gobernación de Celso Jaque.

“Estaba en Cáritas, en la Pastoral Social, me llamaban de los medios cuando había un conflicto social. En Mendoza yo era demasiado conocido”, recuerda sobre sus años como sacerdote y también de los motivos que lo llevaron a dejar la provincia.

Ciudad de Mendoza

Siempre se desempeñó con un enfoque progresista dentro de la Iglesia, lo que le permitió vincularse con referentes pastorales como los curas Jorge Contreras y Roberto Juárez, quienes compartían su visión de un sacerdocio comprometido con la justicia social. Durante la crisis de 2001, trabajó en la Mesa de Diálogo de la Pastoral Social de Mendoza y coordinó estrategias de asistencia en un momento crítico para el país.

Sin embargo, con el tiempo, su mirada comenzó a ampliarse. Reflexionó sobre el celibato, su vocación y su deseo de llevar una vida diferente. “Pasé 18 años como cura, no dos o tres. Traté de vivir mi sacerdocio plenamente, pero también quería ser plenamente feliz en esta vida”, admite.

Diferentes motivos llevaron a que en 2009 solicitara la dispensa permanente como sacerdote, la cual demoró dos años en ser concedida. En el “mientras tanto”, continuó trabajando en el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza y, en 2010, fue designado para participar en un encuentro sobre desarrollo local en Canelones, Uruguay. Lo que comenzó como un viaje más terminó marcando un punto bisagra en su vida.

Carlos junto a su familia. "Eluney significa 'regalo del cielo' en lengua mapuche", cuenta Carlos sobre el nombre de su hija de 13 años

“Yo había llevado una cámara de fotos, la despaché en el avión y cuando tomé el vuelo me perdieron la valija”, recuerda Flecha. Gracias a ese incidente, conoció a Virginia Cornalino, quien en ese momento trabajaba en la intendencia de Canelones junto a Marcos Carámbula, uno de los mentores de Orsi, que en aquel entonces era secretario general de la Intendencia. Ella fue quien lo ayudó en medio de la confusión y las pérdidas. Con el tiempo, se convirtió en su esposa y madre de su hija.

De regreso a Mendoza, Carlos completó su mandato con Jaque y su atención ya estaba puesta en Uruguay, donde había hecho varios amigos y también se encontraba su amor. La transición no fue fácil: pasar de ser el “cura Flecha” a ser Carlos García requirió un proceso de introspección, terapia y discernimiento, reconoce.

Con la dispensa concedida por la Iglesia Católica, regresó de manera definitiva al país charrúa. El 10 de noviembre de 2012, Carlos y Virginia se casaron, por civil y por iglesia. De la boda participaron seis de sus amigos curas.

Canelones Uruguay (De Maxpana)

La nueva vida

El país vecino le ofreció al ex sacerdote un nuevo comienzo. “Acá, si fuiste ingeniero, fuiste ingeniero; si fuiste carnicero, fuiste carnicero. Yo fui cura, y bueno, listo, no hay prejuicios, son laicos”, explica el hombre.

Allí debió “empezar de cero” con toda su experiencia en lo social. A pesar de su formación en el Seminario de Mendoza, cuenta que esa “no era una formación terciaria, ni universitaria, porque el Seminario Mendoza no estaba homologado en ninguna universidad”. Sin embargo, había realizado posgrados en Colombia en áreas como Derechos Humanos y solución de conflictos.

Ese perfil académico le permitió postularse a un llamado a concurso de dicha intendencia: “Concursé, no entré por amiguismo”, subraya y recuerda que comenzó a trabajar con personas en situación de calle y en dos ONG vinculadas a un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, el Servicio de Atención y Consulta y Articulación Territorial (Socat). “Era un trabajo en territorio donde la presencia del Estado está en cada esquina y trata de resolver los problemas de la gente. Muy interesante”.

En 2012, Carlos y Virginia se casaron por civil y por iglesia. Tuvieron a su única hija, Eluney

Casi en paralelo, se incorporó al partido político de izquierda fundado el 5 de febrero de 1971. “Yo ahí ya empiezo a militar en el Frente Amplio”, recuerda sobre su inicio en la política uruguaya. Su activismo comenzó dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP), “el sector del Pepe”, en referencia al ex presidente de Uruguay José Mujica.

Aunque no ingresó directamente en la gestión de la Intendencia de Canelones cuando Yamandú Orsi asumió su primer período, continuó su trabajo en el ámbito social. Más tarde, el sector dentro del Frente Amplio que integra, propuso a Carlos para que fuera parte del equipo social de la segunda gestión municipal de Orsi. “A mi me postula mi sector, Asamblea Uruguay, que respondía al exministro de Economía, Danilo Astori, que fue un referente histórico también para Uruguay”, explica.

A pesar de los cambios personales, su vocación de ayuda se mantuvo intacta. Actualmente, trabaja en programas de derechos humanos y en merenderos y comedores comunitarios.

Yamandú con Pepe Mujica

“Desde la pandemia, aumentó el desempleo y la pobreza estructural. En ese momento, muchos vecinos se organizaron y abrieron emprendimientos solidarios como ollas populares y merenderos para hacer frente a la insuficiencia alimentaria. En Canelones, por ejemplo, llegó haber 80 comedores comunitarios y hasta hoy algunos se mantienen. Desde la intendencia se los asiste con mercadería para que puedan seguir fortaleciendo la alimentación de los cientos de uruguayos que asisten cada día por un plato de comida, como también sucede en los comedores de Desarrollo Humano”, detalla.

Aunque admite que hay cosas y costumbres argentinas que extraña, en Uruguay también descubrió nuevas pasiones: participó en una murga y bailó el pericón en la escuela de su hija.

“Hago todo lo que hace un uruguayo, ya soy uruguayo”, dice entre risas. El arraigo a la cultura local se dio de forma natural y hoy se siente parte del país que lo acogió y que él adoptó.

Carlos con el bombo en la campaña de Orsi

El argentino del bombo

Su relación con el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se forjó en la segunda intendencia del presidente electo y en el ámbito político y social de Canelones; con el tiempo se construyó un vínculo de amistad basado en ideales comunes.

Cuando Orsi se postuló a la presidencia, García militó activamente en su campaña y vivió un episodio que se convirtió en una anécdota recurrente. “Resulta que preparé unas carteleras que habían quedado de la otra campaña, de cuando era intendente e inventé una cartelera para presidente. Al verla, Yamandú reaccionó con humor, se mata de la risa y me dice: ‘¡Pero te falta el bombo!’... Ya sabían de mi militancia en el peronismo, así que fui con unos jóvenes que estaban cerca, tenían uno y no lo estaban usando. Después conseguí otro, bien peronista verdaderamente, y no dejé de usarlo”.

Desde entonces, el instrumento se convirtió en un sello distintivo: “En todos los actos aparecía yo con el bombo”, al punto de que Orsi lo bautizó como “el argentino del bombo”. Entre bromas y militancia, recuerda que incluso grabó un video en su casa gritando en plena campaña y que cuando Orsi se impuso en el balotaje festejó: “Salí a la calle a festejar con los compañeros, con el bombo, siempre con el bombo”.

Yamandú Orsi celebró la victoria con su compañera de fórmula Carolina Cosse. El 1° de marzo asumirá la presidencia de Uruguay (EFE/Raúl Martínez)

En referencia a Orsi, dice que es considerado como “una figura carismática y cercana a la gente, querida, querible, sobre todo en Canelones”; y que en Uruguay es visto como la continuidad del legado del Frente Amplio y del propio Mujica. “Pepe no hizo campaña por Yamandú, hizo campaña por la vida, por la esperanza, por los valores”, dice García con admiración.

La relación entre el presidente electo y el expresidente es clave en el panorama político uruguayo: el exmandatario, que atraviesa una etapa de retiro, fue un mentor y consejero para el nuevo presidente, transmitiéndole una visión de política basada en la cercanía con la gente y en la sensibilidad social.

Hoy, Carlos, desde su rol de militante, celebra la victoria del partido de izquierda con la certeza de que Uruguay necesita cambios estructurales, especialmente para terminar con la pobreza infantil y en la garantía de derechos para los sectores más vulnerables. “El Frente tiene grandes desafíos, pero hay equipo y hay esperanza”, concluye. Aunque no ocupará un cargo en el gobierno nacional uruguayo, sigue comprometido con su labor en el desarrollo humano, convencido de que su vocación siempre fue, y seguirá siendo, estar al lado de quienes más lo necesitan.