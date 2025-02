Mariano Pavone es uno de los evacuados de la torre incendiada de Puerto Madero: “Salí con lo puesto”

Mariano Pavone es uno de los evacuados de la torre incendiada de Puerto Madero

Mariano Pavone pasó de quemar redes a huir del fuego en su edificio. El ex futbolista de Estudiantes de La Plata, River Plate y Racing Club, entre otros clubes, fue uno de los vecinos evacuados de la torre de Puerto Madero que se incendió este martes.

“Todavía no sabemos nada, estoy esperando porque salí con lo puesto. No sabemos si podremos dormir acá”, expresó quien fuera goleador del Torneo Clausura 2005 en Argentina y de la Copa Libertadores del año siguiente.

De todos modos, en diálogo con TN, llevó tranquilidad al indicar que el fuego se desató en un sector del edificio lejano a su departamento: “Estoy del lado del río, en el piso 5, y el incendio comenzó en el piso 11, del otro lado. Empecé a ver humo por la ventana, estaba con mi hijo mayor y mi perrito. Empezó a sonar la alarma, fui para la entrada de servicio, vi que entraba un poco de humo y evacuamos”.

“Está la alarma contra incendios, que tiene una voz que dice que hay que evacuar porque hay un principio de incendio. Bajamos y los vecinos también. Por suerte, más allá de la desgracia, es algo material. A mi departamento no le pasó nada, pero estoy angustiado por mis vecinos, por lo que significa que se te prenda fuego tu casa”, lamentó.

Más allá de que no hubo heridos de gravedad, el ex artillero informó sobre una pequeña niña que debió ser atendida por los médicos: “La mujer de un amigo tiene una bebita que estaba bien, solamente le dieron un poco de oxígeno y la trasladaron por precaución, pero solamente eso. Hay angustia por el fuego, por lo material, pero dentro de todo no hay que lamentar heridos, que es lo importante”.

Mariano Pavone debió evacuar el edificio junto a uno de sus hijos y su perro

“Una vez me pasó en mi departamento. Vivía con mi ex mujer y mis hijos, tuvimos un incendio en casa que se controló rápido. Vivo acá hace 6 años y nunca había pasado nada. Al ver humo, no sabés de dónde viene. Al salir y ver que era bastante el humo, y el fuego, uno se preocupa más”, respondió ante la consulta de si era la primera vez que vivía una situación de este tipo.

Pavone escapó del edificio con su hijo mayor y su perro Buddy: “No inhalamos mucho humo, así que no hizo falta que nos asistieran”.

“El SAME vino rápido, los bomberos también. Lo importante es que solo fue un susto. Lo material angustia, pero por suerte se recupera”, concluyó.

El fuego tomó ocho pisos y evacuaron a 100 personas

Incendio en un edificio de Puerto Madero

Después de varias horas de trabajo, los Bomberos de la Ciudad controlaron el incendio que se desató en el edificio de 30 pisos ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. La torre afectada está ubicada en Marta Lynch 551, entre Aimé Paine y Av. de los Italianos.

El SAME informó que controló a 50 pacientes, de los cuales 32 necesitaron ser oxigenados por inhalación de humo. Tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Argerich, con cuadros más complejos.

En el lugar se desplegó un operativo con 41 ambulancias y motos médicas. También trabajó la Policía de la Ciudad y Defensa Civil.

Incendio en una torre de 54 pisos en Puerto Madero

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro se originó en el piso 11 de la torre Renoir II, y las llamas treparon hasta el 19. La magnitud del evento obligó a evacuar todos los departamentos.

De esta tarea se encargaron efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, quienes en total sacaron del edificio a 100 personas.

Bomberos asisten a evacuados de un incendio en una torre de Puerto Madero

Del grupo de personas rescatadas, se constató que al menos cinco son menores, aunque de varios aún no llegó confirmación oficial sobre sus datos identificatorios.

Según trascendió, el fuego se habría desatado a partir de una falla técnica en un equipo de aire acondicionado. El jefe del operativo de Bomberos, Diego Coria, indicó que esto se confirmará recién con las pericias, y confirmó que la situación fue controlada minutos después de las 14.