Alerta roja por el calor extremo en casi todo el país: 11 provincias superaron los 40 grados

Por las altas temperaturas, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantenerse bien hidratado

La mitad del país se encuentran bajo alerta roja, naranja y amarillo debido a las altas temperaturas: a las 15 horas once provincias habían superado los 40 grados de temperatura en distintas localidades. Se trata de La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Santa Fe, Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba y San Luis, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, en las primeras horas de la tarde la sensación térmica en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya había superado los 39° C, y de acuerdo a la información suministrada por el organismo trepará hasta los 40° C. La situación es aún peor en el interior bonaerense: en San Carlos de Bolívar y alrededores superó los 45.3° C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta que compromete sobre todo a la región norte y centro del país, donde las consecuencias “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

En el interior, el calor será peor. Empezando por Santiago del Estero, en donde la máxima para este lunes está estipulada en 43° C, continuando por Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis y Neuquén, donde los valores variarán entre 41 y 44 grados, dependiendo la zona, y el cielo permanecerá completamente despejado. Lejos está la posibilidad de que caigan algunas precipitaciones en esas zonas.

Hacia el norte del país, tanto Formosa como Corrientes y Chaco, se suman a las provincias con alerta roja. En el caso de la región formoseña, la máxima superará los 35 grados en las localidades de Clorinda y Pirane; en cuanto a Corrientes, el pico se empezará a sentir en la mayor parte de las ciudades desde la tarde, con 39 grados. Respecto a Chaco —Puerto Tirol, Resistencia, La Leonesa y Makallé— la mínima estará en 26° C y la máxima rozará los 40° C, con algunas probabilidades de lluvia en algunas zonas del norte.

El SMN emitió una alerta roja, naranja y amarillo por calor extremo (Foto: SMN)

La alerta naranja afecta principalmente al centro del país. El SMN establece que el efecto de este nivel puede ser muy peligroso “especialmente para los grupos de riesgo”. Bajo dicha advertencias se encuentran Córdoba y Santa Fe, con temperaturas que se posicionarán en los 41° C; algunas localidades del sur de Santiago del Estero —Añatuya, Bandera, Los Telares—, del este de San Luis —Villa Mercedes y Concaran— y la región central de Mendoza —San Rafael y General Alvear—. En esta zona, los valores estarán promediando los 39° C.

Varias ciudades del interior de Buenos Aires se acoplan a esta alerta amarilla con temperaturas que irán desde los 23° C de mínima hasta los 38 de máxima. Se trata de Saladillo, Las Flores, General Alvear, Roque Pérez, General Belgrano, Lobos y San Miguel del Monte. A su vez, estos valores se sentirán también en el Área Metropolitana de Buenos Aires, tanto en la zona norte, como en el oeste y sur. La zona costera, en tanto, se mantendrá en los 35 grados de máxima, en lo que respecta a Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea y Monte Hermoso.

La mañana de este lunes en CABA comenzó con una mínima de 30° C, con cielo algo nublado.

La lluvia llegaría recién este martes por la mañana, donde las probabilidades de tormentas estarán rondando el 70%, y se mantendrá durante todo el día.

En el interior de la provincia de Buenos Aires la sensación térmica superó los 45 grados EFE/José Méndez

No obstante, el SMN anuncia una alerta amarilla para Salta, Jujuy; el norte de Formosa y Chaco, Misiones; los departamentos del centro de Entre Ríos y la zona limítrofe entre La Pampa, Neuquén y Río Negro. Si bien, se trata de una advertencia cuyos efectos pueden pasar de leve a moderado en la salud, no deja de ser peligroso para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para evitar el golpe de calor

Aumentar el consumo de agua

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas

No consumir comidas muy abundantes y reemplazarlas por verduras y frutas.

Reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Así mismo, recuerda que “no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo”.

El organismo de Salud recomienda reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros