Recuperaron la cama de Carlos Gardel: cómo fue el hallazgo y detalles de su vuelta a la mítica casa del Abasto

El cuarto de Carlos Gardel

Mientras vivió en Buenos Aires, no hubo noche en la que Carlos Gardel durmiera en otra cama que no fuera la suya. Nunca ostentó grandes lujos. Para él, la riqueza de su carrera, ya proyectada a nivel internacional, residía en regresar a la casa del barrio del Abasto que le compró a su madre, Bertha Gardés, y descansar allí “junto a la viejita”, decía.

“Una pequeña cama de bronce. Una pequeña toilette. Una mesa de luz”. Así era su cuarto, según la descripción que hizo un cronista de la revista “La canción moderna” después de entrevistar a Bertha en la vivienda ubicada en Jean Jaurès 735. En esa cama, el cantor argentino más aclamado en el mundo hasta hoy, durmió cuando su carrera comenzaba a tomar proyección en Estados Unidos y Europa, y fue el lugar que veló sus sueños cada vez que regresaba de sus giras.

Luego de 80 años sin saber de ése mueble, un llamado inesperado ilusionó a los fanáticos del “El Zorzal”. “En 2023, al cumplirse cuatro años de la creación de la Fundación Internacional Carlos Gardel, se comunicó con nosotros Cecilia Fonolla, sobrina nieta de Adela Blasco, la esposa de Armando Defino, amigo y administrador de los bienes de Carlitos. Me contó que su padre le había heredado la cama de bronce de Gardel y que ella consideraba bien que estuviera en la Fundación”, detalla Walter Santoro, director Ejecutivo de la Fundación Internacional Carlos Gardel, sobre la donación del mueble.

Carlos Gardel junto a sus pertenencias en la casa del barrio del Abasto. Fue tal el amor que tuvo por la vivienda que grabó la dirección en una pulsera que llevó hasta el momento de su muerte (Archivo Museo Casa Carlos Gardel)

Cuna de sueños

La habitación de Gardel daba al patio de la casa, espacio donde cada mañana se ejercitaba, ensayaba con sus guitarristas y jugaba con una pelota de trapo con Blanquito, el perrito fox terrier, que a la noche se acostaba a los pies de su cama.

“Recuperar este mueble personal es tan importante porque nos acerca a su intimidad, a lo cotidiano, a todas aquellas cosas simples que Carlitos tanto disfrutaba”, dice emocionado Santoro y reflexiona sobre el poco interés que despierta el paradero de las pertenencias del cantor. “Muy pocas veces, o casi nunca, desde que murió Gardel y, más tarde, su madre, la gente llegó a preguntarse qué pasó con su herencia”, lamenta y hace el racconto del camino de algunos de esos artículos.

Cuando Bertha muró, en 1943, Armando Defino se transformó en el depositario de todos los bienes de ella y su hijo. “Entre 1944 y 1946 gran parte de los objetos, muebles y documentos que les pertenecieron fueron llevados a una casa en Río Cevallos, en Córdoba, y allí permanecieron resguardados en un limbo patrimonial hasta el año 2009, cuando fueron descubiertos. Sin embargo, los objetos que en aquella oportunidad no se consideraron importantes fueron repartidos entre las familias de Defino y la de su esposa Adela Blasco”, resume el coleccionista. Uno de esos objetos era la cama de bronce.

Berta juega con Blanquito, el perrito de Gardel, con el que compartió sus años en la casa del Abasto (Archivo Museo Casa Carlos Gardel)

Pensando en la importancia del hallazgo, admite: “Me llenó de alegría saber que uno de los objetos emblemáticos de la vida de Carlos Gardel podía recuperarse para el proyecto en el cual la Fundación trabaja junto al empresario Eduardo Eurnekián, y que consistía en la posibilidad de volver la casa de Jean Jaurés a su estado original, tal como lucía en las fotos del año 1933″.

“La cama, que es una pieza histórica, se suma así a la colección de una gran cantidad de muebles, ropa y objetos varios de la casa que ya posee la Fundación y que hoy, gracias a la familia Fortuny, forma parte de nuestro acervo”, destaca Santoro sobre la gran posibilidad de tomar las riendas para poner el valor esa vivienda, a sabiendas del valor cultural, histórico y emocional que tiene.

El recorrido de la cama

Cecilia Fonolla, la heredera de Adela Blasco, brindó información sobre el recorrido de la cama de Gardel: “Mi abuela paterna, Leonor Blasco Burgués, llegó a Argentina desde Badalona (España) en 1948 junto con mi abuelo, Agustín Fonolla Carcassona; mi padre, Esteban Fonolla Blasco; y mi tía Carmen Fonolla Blasco. Ellos fueron invitados por la hermana de mi abuela, Adela Blasco Burgués, quien se había trasladado a Argentina en los años 20 por trabajo. Tiempo después, conoció a Armando Defino, amigo y albacea de Gardel mientras vivió, luego heredero de los bienes cuando falleció Bertha, su madre. Se casaron. Fue Adela quien les envió los boletos para que emigraran y se reunieran con ella. Mi padre, quien emigró con lo puesto, buscando un mejor porvenir, vivió un tiempo en la casa de mi tía Adela y Armando, quienes lo quisieron como a un hijo. Durante esos años, a mi padre le tocó por obra del destino dormir en la camita que había pertenecido a Gardel”.

Carlos Gardel posa en la puerta de su casa del Abasto. En la imagen de al lado, sonríe en el hall de la casa que compró a su madre como regalo de cumpleaños

Esa cama, posteriormente, fue un regalo que los tíos de Cecilia, Adela y Armando le hicieron a su padre. “Años después, mi padre me la regaló a mí. Durante un tiempo llegué a dormir en ella y, desde ese momento, siempre la atesoré y conservé como un tesoro familiar. Es un objeto cargado de historia y significado. Creo que ahora es momento de que forme parte de un espacio donde pueda ser valorada por quienes aman y respetan la figura de Gardel. Por eso decidí darla para que forme parte del museo, para que sea exhibida y para que más personas conozcan su historia y cómo llegó a mi familia”, le escribió Fonolla a Santoro y éste comparte esas palabras con Infobae.

De esta manera, en una mágica vuelta del destino, la cama original de Gardel se reencuentra 80 años después con el resto de las partencias de Bertha y Carlos.

“Por azar de la vida, se quedaron guardadas desde el año 1944 hasta el 2009 en la casa de vacaciones que la familia Cortada de Fortuny tenía en Río Ceballos, Córdoba. Todos ellos, sumados a objetos personales de Gardel (cartas, fotografías, vestuario y documentos) volverán a exhibirse en su espacio original como parte del proyecto integral de la Fundación para el recupero de la casa de Jean Jaurés”, dice Santoro.

El sábado 30 de noviembre, la cama de Gardel regresó a Buenos Aires. "Será exhibida en el nuevo Museo Carlos Gardel”, cuenta Walter Santoro, director de la Fundación Internacional CG

El amor por su casa

“Personalmente, considero que la cama de Gardel es uno de los objetos que podemos considerar con espíritu porque es el lugar que él utilizaba cuando se quedaba en la histórica casa de Jean Jaurès, en medio de sus frecuentes viajes a Europa”, dice con certeza Santoro, quien como reconocido gardeliano, conoce al detalle todo lo relacionado al máximo exponente de la cultura porteña y recita parte de las declaraciones que brindó el cantor durante una entrevista:

“¡A mí déjame de historias! Cuando vivo en Buenos Aires lo hago en casa de mi viejita. Todo el oro del mundo no puede hacerte cuidar como la viejita… Mi madre, che, todas las tardes, me despierta con un mate… Te regalo los grandes hoteles al lado de eso”.

Quien contó también detalles de la intimidad del creador de El día que me quieras fue Armando Defino, que en su libro “Carlos Gardel, La verdad de una vida” escribió: “(…) Carlos no dejó de dormir en su casa ni una sola noche; fuera la hora que fuere, después de su última ronda, regresaba a la casa materna. Yo calculaba la hora en que se levantaba, alrededor de las 12:30; e, invariablemente, lo sorprendía sentado en la cama con su viejita al lado, contándole las peripecias del día entre mate y mate que, cariñosamente le cebaba doña Bertha. Cumplido este ritual, reían, entre chiste y chiste, como dos chiquillos…”.

Carlos Gardel al lado de sus amigos, seguramente compartiendo alguna divertida anécdota (Archivo Museo Casa Carlos Gardel)

Fue la propia Bertha quien, poco después del accidente de Medellín, relató detalladamente cómo era ese ritual con su amado hijo. “Todas las mañanas, yo era quien lo despertaba con un mate, pero antes de dárselo ponía en su frente un beso, un beso al que llamábamos ‘El saludo de Toulouse’. Alguna vez, cuando me olvidaba de besarlo, Carlitos no me recibía el mate, y ponía un gesto compungido, como si le pasara algo. Y cuando yo caía en la cuenta de mi olvido y lo besaba, ¡cómo se ponía de contento mi muchacho!’”, recita nuevamente Santoro frente a uno de los tantísimos textos que tiene en su amplia colección para recrear la vida de Gardel.

Nuevos proyectos sobre la figura de Gardel

Jean Jaurès 735. Esa era la inscripción que Carlos Gardel llevaba grabada en la pulsera que tenía puesta cuando ocurrió el accidente que le costó la vida. Es la dirección de la casa que le había comprado a su madre, Bertha Gardès, en el barrio del Abasto.

Allí vivieron desde 1927 hasta el 7 de noviembre de 1933, fecha en que Gardel partió con destino a la gira de la que no regresó. Cuando sus restos calcinados —murió luego de que la avioneta en la que viajaba chocara con otra en el aeropuerto de Medellín, Colombia— se confundieron con los demás, la dirección de la casona sirvió para identificar su cuerpo.

Así de importante era ese lugar para él. Tras la muerte de Bertha, el 7 de julio de 1943, muchas manos pasaron por la herencia gardeliana hasta que, finalmente, el 4 de marzo de 2003 fue convertida en el Museo Casa Carlos Gardel, dependiente del Gobierno de CABA. El deseo de la Fundación Internacional es recuperar la vivienda y ponerla en valor.

Entre 1927 y 1933 Carlos Gardel junto a si madre Berthè habitaron esta casa. Después de la muerte de su hijo, la mujer quiso vivir y morir en ella (Martín Rosenzveig)

La Fundación considera que llegó el momento de poner toda la colección que reunió en estos años al alcance de los millones de admiradores que el tango y Gardel tienen en la Argentina y el mundo.

“Estamos trabajando en un emprendimiento privado para la creación de un nuevo y original Museo Carlos Gardel, un espacio que va a exhibir una gran parte de la colección gardeliana, como nunca antes se vio. Deseamos que sea para el disfrute de todos y así dar cumplimiento a nuestra carta orgánica de mantener vigente la vida y obra del artista que consideramos el argentino, y porqué no rioplatense, más importante de la historia”, argumenta.

Monumento Carlos Gardel en el Abasto (Turismo CABA)

La idea es crear el Circuito Turístico Más Abasto. Más Gardel, cuya propuesta es “intervenir el barrio del Abasto, por ser cuna y entorno natural del gran cantante, convirtiéndolo en el barrio del tango por excelencia, a nivel mundial” y que tiene el objetivo de “fomentar y desarrollar el área turística, en forma sustentable y dinámica, generando acciones especiales y segmentadas en el año, mejorando las condiciones sociales de sus habitantes”.

Ese proyecto contará de dos etapas: el plan piloto Circuito Abasto y Zona Turística del Abasto, pensado a realizarse entre seis meses y tres años, respectivamente. Se desarrollará un plan Ad-Hoc que permitirá optimizar objetivos, beneficios y recursos.

Respecto a la puesta en valor, en la primera etapa se buscará recuperar el espacio comprendido entre las calles Anchorena, Lavalle, Jean Jaurés y la Avenida Corrientes; recuperación y puesta en valor de los dos edificios más importantes del barrio: el “Museo Casa Carlos Gardel” y el “Bar-restaurant Chanta Cuatro”, ejes del proyecto turístico (mediante inversión privada).