Tragedia en la Ruta 5: murió una mujer en un choque y un camión embistió a varios vehículos detenidos por el operativo en el lugar

Un choque en cadena involucró a siete vehículos (Fotos: Norberto Titi Abraciano)

Una mujer fallecida y varias personas heridas fue el trágico saldo que dejaron este sábado dos accidentes de tránsito en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 149. Los siniestros involucraron a más de 10 vehículos.

El primer hecho ocurrió en horas de la madrugada y provocó la muerte de Liliana Del Luján Lippolis Domínguez, de 31 años, oriunda de General Rodríguez. La mujer viajaba en un Fiat Siena que chocó de frente contra un camión Scania G310 alrededor de las 2:30. El conductor del camión, un hombre de 47 años, resultó ileso.

Pero eso no fue todo, ya que el impacto también involucró a otros dos vehículos. Un Ford Fiesta Kinetic, con cinco ocupantes provenientes de la ciudad de Santa Rosa, y un Toyota Corolla, con tres personas que venían de Bragado, resultaron afectados, pero sus ocupantes no sufrieron heridas. Tres dotaciones de bomberos, personal del SAME y efectivos de la Policía trabajaron en el lugar para asistir a las personas y despejar la ruta.

El auto en el que viajaba la víctima fatal

Horas después, mientras las autoridades realizaban tareas de remoción del Fiat Siena y controlaban el tránsito, se produjo un segundo accidente en la misma zona. Cerca de las 11 de la mañana, un camión Mercedes Benz, que transportaba carne, impactó contra varios vehículos que estaban detenidos en fila debido al operativo. Este choque en cadena afectó a siete vehículos, entre ellos una Toyota Hilux, un Ford Focus, una EcoSport y un Volkswagen Surán.

El conductor del camión, un joven de 23 años, no logró frenar a tiempo y colisionó con una Toyota Hilux, que a su vez impactó contra otros cuatro coches. Instantes después, una EcoSport tampoco pudo detener la marcha y chocó contra la parte trasera del camión, terminando fuera de la calzada.

La EcoSport no pudo detener la marcha y chocó contra la parte trasera del camión

Entre los heridos, una mujer de 68 años sufrió una herida cortante y fue trasladada a un hospital cercano, mientras que otros ocupantes presentaron lesiones leves, como traumatismos cervicales y lumbares, informaron fuentes policiales.

Los episodios dieron lugar a dos causas, una caratulada como homicidio culposo y la otra por lesiones culposas, que están bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Mercedes. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las circunstancias de ambos accidentes.

El choque en cadena dejó varios heridos

Choque múltiple en la Autopista Dellepiane

Un choque en cadena dejó al menos 20 heridos y provocó un caos de tránsito durante la tarde de este viernes en la Autopista Dellepiane, donde un camión impactó contra otros siete vehículos en el carril mano al centro, entre Pola y Fonrouge.

El accidente vial ocurrió en pleno horario de vuelta a casa y generó un corte total en el tránsito debido a la magnitud del incidente. En el lugar rápidamente se desplegó un gran operativo policial con presencia del SAME, el cual brindó asistencia inmediata a las decenas de heridos que dejó el siniestro.

Un camión impactó contra otros siete autos en la vuelta a casa de este viernes

Según confirmó Alberto Crescenti a TN, al menos 20 personas resultaron afectadas por el episodio. De este número, 18 recibieron asistencia en el lugar, mientras que otras tres debieron ser trasladadas a centros médicos para ser atendidos por profesionales debido a las lesiones que sufrieron.

Uno de ellos es un hombre de 27 años, que fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Argerich y quedó internado por traumatismo de cráneo. Según especificó el titular del SAME, se presume que el paciente se encontraba en el auto que sufrió la mayor destrucción: un Renault Stepway naranja, que quedó destruido al sufrir un impacto en la parte trasera por un vehículo más grande. Este quedó incrustado en el guardarraíl.

Los otros dos heridos trasladados son un hombre de 46 años, que presentó “diversos traumatismos” de menor gravedad, y una mujer de 50 años que fue internada en el Hospital Grierson.