Viaje al interior de Eameo, la fábrica de memes que cumple 10 años: “Nunca ganamos dinero con nuestras bromas”

Daniel Stejman es uno de los fundadores de Eameo junto a 9 amigos

Todo empezó como un juego cuando Facebook todavía estaba en auge e Instagram era una red incipiente en donde los jóvenes jugaban a descubrir los primeros filtros para sus fotos. En ese mundo virtual, en el 2014, un grupo de amigos armó un grupo privado de Facebook de los muchos que pululaban en ese momento. “Hacíamos chistes con la realidad como hacían otras personas en ese momento”, explica Daniel Stejman, parte de la comunidad de 10 personas que arrancaron casi sin darse cuenta con Eameo, un fenómeno viral que ya lleva 10 años de vigencia.

Los chistes circulaban en el grupo y llegaban a algunos conocidos y amigos también por Facebook. “Todos nos decían ‘che, esto está bueno porque no lo difunden´. Entonces, empezamos a distribuir entre amigos los primeros diseños -recuerda Stejman-. De golpe, nos llegan desde distintas personas el mismo dibujo que nosotros habíamos mandado. Nos llega por acá, por allá. Varias veces seguidas. Acá hay algo para hacer pensamos”. Desde ese momento no pararon nunca más y mantienen el grupo original de 10 creativos. “Ahora, tenemos una comunidad 1.200.000 personas en Facebook y de 400.000 en Instagram, que es donde más crecemos en estos momentos”.

La razón del nombre

El nombre tiene relación fonética con la frase “eh amigo”, muy usada por los jóvenes en las calles de las ciudades de Argentina. “El objetivo era identificarnos con eso, con lo que se está hablando en las calles y las redes sociales”, dice Daniel.

El primer posteo que recuerda Daniel es el de la reina de Inglaterra, Isabel, sentada en el trono de hierro de Game Of Thrones. Ahí se mezclaban los consumos culturales. Lo que formaba parte del diálogo de esos momentos de la sociedad. El éxito los empezó a alcanzar a estos 10 amigos. Cada nuevo meme que subían a sus plataformas, se viralizaban. Empezaba a aparecer en Twitter, se compartía por whatsapp y hasta podía llegar a la televisión o a las notas de los diarios sobre este tipo de contenido.

“Se nos fue el tema de las manos. Cada día, muchas personas esperaban el meme de Eameo para saber qué pensábamos de los temas que estaban en el debate público”, explica Stejman. Además del humor diario, el grupo se da espacio para homenajes a los personajes más populares de Argentina. “Es otro tipo de contenido que intenta llegar al corazón de los usuarios o al menos interpretar lo que están sintiendo en esos momentos - cuenta Daniel-. Los mejores fueron cuando murió el papá de Maradona, que llegó hasta Italia y España, con la partida del propio Diego que fue un momento muy impactante para toda la sociedad y con algún cumpleaños de Charly García”. Hay otro posteo más reciente cuando muere Pelé. Se lo ve al brasileño abrazado con Diego en el cielo gritando un gol. El photoshop es perfecto, parece una imagen de esas de la revista El Gráfico de otra época.

Las identidades de Eameo

“En un momento todo el mundo quería saber quiénes éramos. Quién estaba detrás de esos memes que recorrían los celulares y las pantallas de las computadoras - cuenta Stejman-. Algunos de nuestros compañeros nunca aceptaron esa idea, por eso algunas veces en broma aparecimos con la cara tapada. Algunos son psicólogos o profesores y no quieren que se sepa que hacen este tipo de memes en Internet”.

El primer posteo de Eameo fue dedicado a la reina de Inglaterra

En esos primeros años, siempre había un amigo o un familiar que te mandaba un meme de Eameo. Era una especie de editorial de las noticias que estaban en la agenda.

Pese a que el furor de los primeros años pasó, los 10 participante de Eameo mantienen la misma dinámica de trabajo. “El furor pasó, pero todavía tenemos vigencia en nuestros posteos. Cada imagen puede tener de 4.000 a 6.000 likes - explica Stejman-. Pero las más virales pueden llegar a 47.000 me gusta, por ejemplo”.

La dinámica del grupo es horizontal. Cada uno publica sus memes. Antes lo muestran entre la comunidad, pero en general todos son aprobados por todos. Nos juntamos, tiramos ideas e intercambiamos opiniones desde el primer día, como en aquel grupo de Facebook cerrado. No opinamos todos lo mismo, ni votamos a los mismos candidatos. Existe mucho respeto y una idea común de poder reírnos de todo el arco político, más allá de las diferencias - revela Stejman-. El respeto entre todos se basa en que cada uno de nosotros piensa del resto que son personas talentosas. Nos gusta trabajar juntos y con este nivel de libertad”.

De los últimos eventos, el Mundial de Qatar le ocupó gran cantidad de posteos a Eameo. Como siempre, la idea, es expresar lo que la sociedad muchas veces expresa en las calles o en los últimos tiempos en las redes sociales. Así, se puede ver entre sus publicaciones a Mbappé cosiendo la tercera estrella en una camiseta de la Selección o a Lionel Messi durmiendo con la Copa del Mundo y una revista Noticias con la tapa que decía “Miedo a ganar”.

Stejman trabaja codo a codo con sus 9 amigos

Las claves de Eameo

¿Cuál es la clave del éxito de Eameo? en general las imágenes parecen reales y el chiste está escondido en forma sutil. Por ejemplo, la famosa foto de la fiesta en Olivos del ex presidente Alberto Fernández durante la pandemia. Eameo tomó esa imagen y le puso barbijo a Dylan, el perro del mandatario. El animal, así, era el único que lo llevaba en ese momento. Así, también usan las frases virales para sus propios memes. Hay otra muy conocida de un grupo de alemanes del lado comunista que cruzan el muro ya caído y en lo que queda de las paredes se puede leer “emosido engañado”, la frase viral que surgió de un grafiti callejero. En muchas imágenes aparece Diego Maradona. “Muchas veces volvemos a él como un ícono de lo argentino”. En una de los últimos posteos, se lo ve a un Diego en cuba y en vez de fumar un habano tiene en su boca un chupetín “bola loca”, clásico para las infancias de la década del 70 y 80 del siglo pasado.

“Nuestro deseo y compromiso siempre fue entretener a las personas - explica Stejman-. Por eso nunca quisimos monetizar Eameo Preferimos mantener nuestra libertad y creatividad en los posteos. Tuvimos ofrecimientos de empresas grandes, alguna automotriz, pero como no nos gustaba la propuesta desistimos. Y seguimos por nuestro camino en forma independiente. Cada uno de nosotros tiene su trabajo, yo por ejemplo soy publicista. Por eso, este espacio lo mantenemos libre de cualquier contaminación para poder expandir nuestra creatividad”.

¿Cómo seguir después de 10 años? “El objetivo es no movernos de lo que hacemos. Estamos cómodos y felices así. Somos un grupo de amigos y de esta manera somos felices. Además, creo que la gente nos responde”, explica Stejman. Así, Daniel se da cuenta que muchas veces mira las noticias por TV o camina por la calle y su mente ya piensa en los formatos de Eameo que podría usar para contar esa realidad. “Puede ser desde las declaraciones de un político, hasta algo que vea en la calle. A todo me dan ganas de ponerle el logo y convertirlo en un meme”, advierte el publicista. Así, promete que junto a sus amigos darle mucha más imágenes a los usuarios de las redes. “La realidad no nos deja descansar”.