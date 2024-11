Un adolescente murió ahogado mientras se bañaba con sus amigos en un zanjón de Mendoza

Un adolescente murió ahogado mientras se bañaba en el zanjón Cacique Guaymallén, de Mendoza

La transgresión de un grupo de adolescentes terminó en tragedia durante la noche del jueves en Mendoza, luego de que uno de ellos, de 15 años, se ahogara mientras se bañaban en el zanjón Cacique Guaymallén, donde está prohibido meterse.

Los tres amigos combatían el calor y se divertían, hasta que cerca de las 20.30 a Lionel Rodríguez se lo llevó la corriente. A pesar de los intentos de sostenerlo y los gritos de auxilio de sus compañeros, no hubo forma de evitar que el desenlace fatal cuando finalmente el chico quedó atascado en una de las compuertas del canal.

Si bien la prohibición de bañarse en ese zanjón es total, la correntada es particularmente fuerte en esa zona, la de las compuertas. Los vecinos, alertados por la desesperación de los amigos de Lionel, llamaron inmediatamente al 911, por lo que luego se hizo presente personal de Bomberos de Guaymallén y de la Policía local en la zona de las calles Montecaseros y la Lateral Oeste de la Avenida Gobernador Ricardo Videla, cerca del estadio del club Godoy Cruz.

Una vez que lograron retirar al menor del canal, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron su fallecimiento.

Horas más tarde, cuando se difundió la noticia, salió a la luz que Lionel era jugador de tenis de mesa. De hecho, la Federación provincial de ese deporte informó “con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su joven jugador Lionel Rodríguez, alias ‘Tomate’, como lo decían sus amigos”. En un sentido mensaje, describieron a la víctima del accidente como “un jugador que sabía ganarse el afecto de los demás y tenía una incansable voluntad de aprender y participar de este deporte”.

Revelaron la causa de muerte de la nena de 12 años que se ahogó en un parque acuático en Córdoba

Mundo Cocoguana, el parque acuático de Villa Carlos Paz, Córdoba, en el que murió una nena que estaba de viaje de egresados

Una niña de 12 años murió el pasado 29 de octubre en el parque acuático Mundo Cocoguana, ubicado a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, Córdoba, mientras participaba de un viaje de egresados junto a sus compañeros del colegio Sagrado Corazón.

Según explicó su abuela paterna recientemente, el motivo del fallecimiento fue una “muerte súbita”. En una carta, la mujer expresó gratitud hacia la institución educativa, la empresa de turismo y el parque acuático, y aseguró que “nadie tuvo la culpa” de lo ocurrido. “Dios nos la prestó solo por 12 añitos, pero en este tiempo solo sembró amor. Nos dejó un sendero lleno de rosas, el cual transitaremos hasta que Dios nos llame para reencontrarnos con ella”, manifestó la abuela en su mensaje, difundido por Arriba Córdoba.

El suceso se produjo en una de las piletas con tobogán del parque, cuando el bañero divisó a la menor en el fondo de la piscina. De inmediato, el personal del parque activó el protocolo de asistencia y procedió a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una ambulancia llegó al lugar en pocos minutos; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la niña no mostró signos de recuperación, y se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Días después del hecho, la fiscal del turno N°1 de Villa Carlos Paz, Silvana Páez, ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas exactas de la muerte. El informe preliminar, al que tuvo acceso Infobae, concluyó que el cuerpo de la niña no presentaba lesiones externas ni internas y que los pulmones no contenían agua, descartando así la hipótesis de un ahogamiento en la piscina. No obstante, el informe forense no ofreció una causa concluyente del deceso, por lo que se esperan estudios complementarios que puedan arrojar más precisiones.

Mundo Cocoguana era la última parada en el itinerario de actividades del viaje de egresados organizado por la escuela Sagrado Corazón. Posteriormente, el grupo tenía previsto retornar a Mendoza. Tras el fallecimiento de la menor, las autoridades escolares coordinaron un operativo especial de seguridad y contención emocional para el regreso del contingente de estudiantes a la provincia.