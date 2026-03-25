La provincia de Misiones presentó su agenda turística especial para Semana Santa

Misiones invita a vivir una Semana Santa diferente, combinando la majestuosidad de sus paisajes naturales, la riqueza histórica de sus misiones jesuíticas y vibrantes espectáculos musicales.

La provincia de Misiones presentó su agenda de Semana Santa, que integra eventos turísticos, culturales y de fe. El jueves 2 de abril, el espectáculo “Naturaleza Santa” tendrá como sede a las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio Miní y contará con la participación del acordeonista Chango Spasiuk, referente de la música popular argentina. Este concierto fusionará patrimonio histórico, música en vivo y espiritualidad, con traslados especiales gestionados por Misiones Maravilla, la agencia encargada de coordinar la oferta integral para la temporada.

Artistas ofrecen un concierto vibrante en Misiones durante Semana Santa, integrando la música, la fe y la belleza natural en una experiencia única para los asistentes.

Las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio Miní, ubicadas en la provincia de Misiones, Argentina, fueron fundadas en 1610 para evangelizar y organizar a los pueblos guaraníes. Tras varios traslados por ataques, la misión se estableció definitivamente en 1696 cerca de Posadas. Su estructura urbana incluía una plaza central, iglesia, casa de los padres, viviendas, cementerio y talleres, destacando el uso de piedra arenisca rojiza y elementos del barroco misionero-guaraní. En su época de esplendor, llegó a albergar hasta 4.500 habitantes guaraníes.

Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984, la reducción sufrió abandono tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y su destrucción en 1817, siendo restaurada en el siglo XX. Actualmente, es la reducción mejor conservada del país y puede visitarse el complejo arquitectónico, el Museo Jesuítico y participar de espectáculos de luz y sonido, profundizando en la historia y cultura de las misiones guaraní-jesuíticas.

La propuesta "Misiones Maravilla" destaca la belleza natural, la fe y la música en las históricas Ruinas de San Ignacio Miní durante la Semana Santa.

A diferencia de ciclos anteriores, esta edición suma la “Misa de las Misiones” como momento central para turistas y residentes, articulando celebraciones religiosas con propuestas recreativas en entornos de alto valor simbólico. Y posiciona a la provincia como destino para viajeros de perfiles diversos durante una de las semanas de mayor demanda en el calendario turístico nacional.

Las imponentes Cataratas del Iguazú en Misiones ofrecen un espectáculo natural impresionante, invitando a la reflexión y disfrute de la naturaleza y cultura local durante la Semana Santa.

El itinerario armado por Misiones Maravilla destaca recorridos grupales al Parque de la Cruz y visitas programadas a los Saltos del Moconá, ampliando el rango de experiencias más allá del turismo litúrgico. Paquetes específicos como el destinado a Puerto Iguazú incluyen hospedaje en lodges de selva, traslados y excursiones a las Cataratas del Iguazú en su vertiente argentina y brasileña, así como experiencias opcionales consideradas diferenciales, como el acceso al Duty Free Shop y excursiones bajo luna llena.

Propuestas temáticas y organización de la oferta turística

El paquete “Hojas y Aromas” apunta a quienes buscan una inmersión productiva y cultural en el centro de Misiones, estructurado en una escapada de dos días y una noche. El producto contempla salidas programadas a la Ruta del Té, visitas a emprendimientos artesanales, degustaciones de gastronomía regional, alojamiento en Oberá y actividades específicas de Pascuas en Leandro N. Alem. La agenda agrega excursiones a espacios naturales como el Arboretum, consolidando la combinación de paisajes autóctonos y tradiciones vivas.

Un ciervo de los pantanos emerge de la densa vegetación en Misiones, parte de la propuesta turística para Semana Santa que combina naturaleza, fe y música.

La Ruta del Té en Oberá, Misiones, es una propuesta turística que permite conocer el proceso completo de producción del té argentino, desde la cosecha de las hojas hasta la degustación de la infusión. Los visitantes pueden recorrer plantaciones, participar en talleres, realizar visitas guiadas y disfrutar de diversas actividades ligadas al agroturismo. El recorrido incluye la posibilidad de probar tés gourmet en casas antiguas adaptadas para el turismo, rodeadas de paisajes de selva y campos de golf. Además, la experiencia se complementa con propuestas gastronómicas y venta de productos regionales, en un entorno que resalta la historia y cultura de los inmigrantes que desarrollaron la producción tealera en la región.

El circuito de la Ruta del Té en Oberá se posiciona como uno de los principales atractivos de la provincia misionera, recibiendo tanto turistas nacionales como internacionales interesados en conocer la calidad del té argentino y la diversidad de blends locales.

Ya sea en modalidad de tours grupales, circuitos patrimoniales o escapadas temáticas, Misiones utiliza Semana Santa como plataforma para proyectar una identidad turística diferenciada que hace rendir su capital natural, sus raíces culturales y la renovación de experiencias en fechas clave del calendario nacional.

Turistas navegan por el río en Misiones, admirando las impresionantes cascadas y la exuberante vegetación bajo un cielo azul durante Semana Santa.

La estrategia de Misiones Maravilla para Semana Santa responde a la demanda de productos híbridos —de tipo religioso, de naturaleza y culturales— con servicios como traslados exclusivos y actividades programadas. El formato busca atraer tanto a viajeros interesados en el turismo de fe como a quienes priorizan propuestas de contacto con naturaleza e identidad local.