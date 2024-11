Con una producción sensual, Pirelli retomó su esencia en el calendario 2025 del fotógrafo Ethan James Green

La actriz de Bridgerton Simone Ashley para el Calendario Pirelli 2025

(Londres, enviada especial).- El Museo de Historia Natural de Londres, construido hace 143 años, es el majestuoso escenario elegido por la empresa de neumáticos italiana Pirelli para la gala del lanzamiento de su icónico calendario. Ideado por la filial británica de la firma en 1964 y también conocido como “The Cal”, en esta oportunidad el fotógrafo norteamericano Ethan James Green fue el creador de la edición 2025. Bajo el concepto “Refresca y revela”, exhibió a través de la lente de su cámara la sexy impronta que tanto ha caracterizado a esta obra.

El concepto de la belleza desde la diversidad y como reflejo de la confianza en uno mismo es el tópico que atraviesa la producción y de la que Infobae fue parte en su presentación. “Lo que podemos decir es: misión cumplida. Seleccionamos al fotógrafo y él hizo perfectamente lo que queríamos: combinar la tradición del calendario con una visión más moderna”, elogió a Green el CEO de Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Y contó que eligieron a Green porque aportaba una mirada nueva y con sus fotos percibieron que era el “adecuado para crear ese puente entre el pasado y el futuro”. A lo que completó: “En cierto modo, volvemos a la belleza en un mundo donde los colores y el género obviamente están todos juntos”.

Los actores Simone Ashley (Bridgerton), John Boyega (Star Wars) y el francés Vincent Cassel fueron parte del reparto de 12 figuras de la 51° edición del calendario Pirelli, que incluyó un inédito autorretrato del fotógrafo al desnudo.

La actriz y presentadora Padma Lakshmi

“Una de las formas en que manejamos el proyecto fue no decirles que no usaran ropa. Algunos se sentían más cómodos mostrando más que otros, y les dejamos ser. No podía pedirle a nadie que hiciera un desnudo completo excepto a mí. Y fue bueno saber lo que se siente antes de sugerirlo. Fue increíble porque pude ver realmente cómo es el equipo con el que trabajo todo el tiempo, lo geniales que son y lo cómoda que hacen sentir a la gente. Fue superdivertido”, explicó Green sobre su autorretrato, que simboliza el mes de noviembre.

Producido en una isla de Miami y con lo que la naturaleza le proveyó, incluso exponiéndose a las inclemencias del tiempo y a los mosquitos, las sesiones se hicieron en el mar y en una carpa sobre la arena que funcionaba como estudio. La sensualidad es la esencia del trabajo de este americano nacido en Michigan hace 34 años y que se caracteriza por la belleza de sus retratos y por una identidad contemporánea, sexy pero con estilo. Como lo describió su colaboradora, la directora de moda Tonne Goodman: “Tiene elegancia en la yema de los dedos”.

El actor francés Vincent Cassel

“Creo que fue una oportunidad emocionante hacer algo clásico, volver a lo que caracteriza al calendario, pero también actualizar quién puede incluirse en eso”, reveló el fotógrafo sobre el concepto que prima en las imágenes, donde la diversidad fue un pilar para el casting.

La piedra basal que atravesó todo el proyecto de Green fue refrescar la idea madre de “The Cal” sobre la sensualidad y revelarla desde un punto de vista moderno, lejos de la visión minimalista de la belleza como objeto, sino más natural, del ser de cada uno de sus modelos.

Calendario Pirelli 2025: Hunter Schafer

La lista de figuras del calendario Pirelli la completan Hunter Schafer (Euphoria), Hoyeon Jung (El Juego del Calamar), la actriz y presentadora Padma Lakshmi, Jodie Turner-Smith, Connie Fleming, Martine Gutiérrez, Elodie Di Patrizi y Jenny Shimizu.

“Creo que este calendario trata sobre la aceptación de las diferencias. Siempre me ha parecido extraño que la belleza se haya definido de una manera. Entonces solo quería ser parte de algo que tuviera un tipo de mensaje diferente. Y luego, obviamente, dado que esto es tan importante para mucha gente, pensé, sí, lo voy a hacer”, comentó el actor John Boyega sobre por qué aceptó el desafío.

Calendario Pirelli 2025: John Boyega

Y amplió el protagonista del mes de abril: “Esto fue muy, muy especial. Además, en términos de trabajar con alguien como Ethan, que tiene experiencia delante y detrás de la cámara. Nunca había tenido a alguien con ambos lados, lo que definitivamente te hace sentir mucho más cómodo y apoyado. Y nunca he hecho una sesión fotográfica en la playa, en el agua, donde ser sexy, aceptarte, saber quién eres. Hay una belleza interna para mí. Y luego hay una belleza física, que se puede definir en tantas personas de diferentes edades, razas. No quería estar en algo que muestre el mismo tipo de mensaje, que dice que solo podemos encontrar la belleza de una manera. Para mí la belleza es coexistir con las diferencias. Eso es lo que es”.

La presentadora Padma Lakshmi, que posó para el mes de julio, dejó un mensaje que va de la mano con lo que muestra esta edición de Green del calendario: “La belleza nace de saber quién eres, de confiar. Es mental. Para revelar la mejor parte de ti es importante seguir buscando una nueva manera de vernos, incluso sin ropa. De refrescar nuestra visión de nosotros mismos, de renacer”.

Calendario Pirelli 2025: Hoyeon Jung, la actriz de El Juego del Calamar

El calendario en la historia

El Calendario Pirelli nació en 1964 durante la búsqueda de la filial británica de una estrategia de marketing que ayudara a la firma italiana a marcar la diferencia con la competencia. El resultado fue totalmente innovador para su época. Desde entonces, ha marcado el paso del tiempo con imágenes de reconocidos fotógrafos que captaron e interpretaron la cultura contemporánea y generaron tendencia.

Vincent Cassel en la producción del Calendario Pirelli 2025

La historia del Calendario Pirelli puede dividirse en tres períodos que reflejan la evolución cultural y estética de esta emblemática publicación:

La primera década, de 1964 a 1974 , fue un tiempo marcado por el ambiente vibrante de la década de los ‘60, con influencias del rock, los movimientos de protesta juvenil y las manifestaciones pacifistas contra la guerra de Vietnam. Así, dejó de ser un regalo corporativo para convertirse en una publicación exclusiva y de culto . Esta etapa fue seguida de nueve años de paréntesis en la publicación debido a la recesión mundial y el posterior período de austeridad.

La segunda década, del 84 al 94, fue testigo del relanzamiento del calendario y de su progresivo éxito. Aquí, se vieron por primera vez figuras de otras etnias y del primer modelo masculino, así como también se exploraron nuevos estilos fotográficos, como el blanco y negro dedicado a los Juegos Olímpicos de 1990 de Arthur Elgort.

Calendario Pirelli 2025: la propuesta que recibió Green y así la aceptó

Desde 1994 hasta la actualidad, abarcando el cambio de milenio, alcanzó el estatus de culto. Se dejó de lado cualquier referencia directa a los neumáticos y se convirtió en una publicación artística. Fue Herb Ritts quien se encargó de lanzar esta nueva era con imágenes de las supermodelos Cindy Crawford y Kate Moss. Desde entonces, la creatividad ha sido un pilar clave y, más recientemente, se ha dejado de lado la belleza convencional, explorando la versatilidad y la profundidad emocional de sus protagonistas que solo cesó en 2021 por la epidemia de coronavirus.

Ahora, Green ha retomado la impronta sensual que caracterizó durante épocas a “The Cal”. “Creo que el arte es libertad al final del día”, cerró Tronchetti Provera.

Backstage del autorretrato de Green

Simone Ashley para el Calendario Pirelli 2025, en una de las imágenes de la producción del book

John Boyega, el actor de Star Wars, y una toma del backstage