Sociedad

Violento temporal en una localidad de Córdoba: casi 250 milímetros de lluvia, casas inundadas y un geriátrico evacuado

Las intensas tormentas se registraron en Colonia Marina, donde las autoridades esperan que el nivel del agua comience a descender en las próximas horas

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Las imágenes que compartió el gobierno de Córdoba sobre las inundaciones

Un intenso temporal azotó en las últimas horas a la localidad de Colonia Marina, en la provincia de Córdoba, donde se registraron entre 200 y 250 milímetros de lluvia en pocas horas. Como consecuencia, se produjeron inundaciones en distintos sectores y un geriátrico debió ser evacuado.

De acuerdo con medios locales, se trató de una de las tormentas más fuertes de la temporada. Hubo anegamientos en varias zonas del pueblo, así como en campos y sectores bajos de esta localidad, que cuenta con apenas 1.266 habitantes.

Colonia Marina está ubicada en el departamento San Justo, a unos 200 kilómetros de la capital provincial. Según informó La Voz, el fenómeno fue especialmente intenso durante la madrugada, lo que obligó a asistir y trasladar a vecinos afectados por la acumulación de agua.

Vista nocturna de una calle residencial inundada con agua marrón que cubre la calzada y las aceras, farolas encendidas, edificios y árboles en la distancia
Las imágenes de la inundación.

Además, se registraron caídas de árboles, interrupciones en el tránsito y complicaciones en los accesos rurales. En este contexto, personal municipal trabajó durante la noche y continuaba este sábado por la mañana con tareas de desagote.

Por su parte, el Gobierno provincial informó que equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía trabajan de manera coordinada en la zona para contener la situación y asistir a los damnificados.

Vista de una calle inundada en Colonia Marina con una camioneta pickup roja en el centro, rodeada de árboles y edificios residenciales al fondo
Una camioneta roja parcialmente sumergida en una calle inundada de Colonia Marina.

En ese contexto, varias viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua, con niveles de entre 10 y 30 centímetros. Un geriátrico fue evacuado de manera preventiva al club municipal, dos personas se autoevacuaron y se dispuso asistencia especial para un vecino con movilidad reducida.

Actualmente no se registran precipitaciones y se espera que el nivel comience a descender en las próximas horas, mientras continúan las tareas de desagote de calles inundadas”, describió la cuenta oficial del gobierno provincial, en la red social X.

Vista nocturna de una calle inundada en Colonia Marina, con agua marrón que refleja las farolas y un edificio antiguo a la izquierda
Se registraron entre 200 y 250 milímetros de agua.

Las autoridades informaron este mediodía que los accesos a la localidad siguen comprometidos por la presencia de agua sobre la calzada. En ese marco, pidieron limitar al máximo la circulación y reservarla exclusivamente para vehículos de emergencia, con el objetivo de evitar el desplazamiento de agua que pueda empeorar la situación en las viviendas afectadas.

En paralelo, equipos provinciales trabajan en la zona junto a Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Córdoba, llevando adelante relevamientos casa por casa y analizando la posibilidad de aplicar cortes preventivos de energía eléctrica.

Vista de una calle residencial inundada con agua marrón. Un vehículo rojo está parcialmente sumergido, rodeado de árboles verdes, con un M-tree prominente en primer plano
Un geriátrico tuvo que ser evacuado producto del temporal.

Colonia Marina no fue, sin embargo, la única localidad golpeada por el temporal. Según datos relevados a nivel local, en El Tío se acumularon 151 milímetros de lluvia, mientras que en La Francia se registraron 130 milímetros y en Las Varas, 108. En todos los casos, los valores corresponden a las últimas 24 horas.

Una calle urbana de noche, completamente inundada. La luz de una farola se refleja intensamente en la superficie del agua, con árboles y edificios al fondo
Los accesos a la localidad se encuentran complicados.

Días atrás, un intenso temporal dejó destrozos en la localidad bonaerense de Moreno. La escena quedó marcada por techos de chapa desprendidos, árboles arrancados de raíz y postes eléctricos caídos. El temporal, de acuerdo a los relatos de vecinos y datos oficiales, duró apenas cinco minutos y dejó imágenes que recorren las redes sociales y muestran la magnitud del impacto.

Según pudo saber Infobae, un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido cuando salía de su trabajo. De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, se le cayó un portón encima, lo que le provocó un corte en la cabeza y una fractura en la pierna izquierda. Fue derivado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde horas más tarde fue dado de alta.

En tanto, los vecinos de la zona hablaron en diálogo con TN, “fue un momento de susto, estábamos en el horario escolar, fue más o menos a la una y media. O sea, no fueron ni diez minutos que se puso todo negro y no sabía de dónde venía, volaban cosas, pero no sabías ni de dónde venían”.

La tormenta que se desató este martes causó caída de postes árboles y voladura de techos en el partido de Moreno.

El fenómeno se sintió con intensidad en distintos barrios de Moreno, como Sambrizzi, Paso del Rey y la zona de Corvalán. Testigos aseguraron que, en menos de dos minutos, el viento desató una secuencia de daños: “La ráfaga fue de 30 ó 40 segundos”, describió un vecino mientras retiraba ramas y chapas de su vivienda.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos de zinc arrancados y objetos de gran tamaño desplazados varios metros, mientras que un automóvil particular estuvo cerca de ser impactado por una estructura metálica desprendida.

Las consecuencias materiales se extendieron a comercios e infraestructuras. En el supermercado mayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y la calle Corvalán, una pared se derrumbó y la valla con el nombre del comercio fue arrastrada por el viento.

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