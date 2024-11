Más de mil pasajeros están varados arriba de los aviones por una medida gremial en Aeroparque

Uno de los aviones que quedó varado en pista con sus pasajeros abordo

Producto de una sorpresiva asamblea gremial de la empresa Intercargo, responsable del servicio de rampa que utilizan las compañías aéreas, más de mil pasajeros están varados arriba de diferentes aviones desde la mañana de este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery.

Los vuelos afectados pertenecen a Flybondi y JetSmart, cuyos usuarios y tripulantes no pueden descender por falta del personal de la pista. Todos frenaron sus actividades de manera imprevista en el marco del conflicto sindical que ya lleva varias semanas. Esta vez, el motivo fue el despido de un empleado.

Según supo Infobae, los aviones perjudicados por la medida son al menos 10 y provenían de las ciudades de Bariloche, Tucumán, Santiago de Chile y Ushuaia. El primero de ellos, de Flybondi, aterrizó a las 10:56, y ya su tripulación no pudo descender. Los otros llegaron a Buenos Aires entre las 11 y las 13 horas y se encuentran en la misma situación.

Los coches afectados abrieron sus puertas para ventilar a la tripulación

Sus arribos se concretaron justo cuando comenzó la asamblea de los trabajadores de Intercargo, la cual causó el cese total de actividades en las pistas de aterrizajes y provocó que los pasajeros de estos vuelos quedaran encerrados sin poder bajar. En la misma situación están las azafatas, el piloto y los comandantes abordo.

En consecuencia, desde las empresas áreas pusieron a disposición aguas y comida para los afectados y los aviones varados decidieron abrir sus puertas para ventilar el interior del coche. En este contexto, se registraron algunas personas descompensadas que debieron recibir asistencia médica.

De acuerdo a lo indicado a este medio, la actividad en pista podría normalizarse recién en unas horas, aunque el tiempo estimado es impreciso porque depende de cuánto se extienda la medida de fuerza.

Ante este escenario, Flybondi solicitó colaboración a las ambulancias de Aeroparque e intentarán descender en sus camionetas a la mayor cantidad de pasajeros posibles, comenzando por los menores, adultos mayores y embarazadas. También tomó intervención la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabaja para ayudar a los usuarios

Además, desde la empresa adelantaron que, de continuar con esta asamblea, trasladarán sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de “handling” y no depende de Intercargo.

Los vuelos de Flybondi fueron afectados por una medida de fuerza de la empresa Intercargo

Desde el avión, una de las mujeres afectadas relató a TN: “Nosotros pasamos dos horas muertos de calor, hay varios bienes chiquitos, dos personas que se descompusieron se los llevaron con la ambulancia y ahora veremos qué pasa”.

Y agregó: “Nos dijeron que había paro de Intercargo, una reunión asamblea porque habían despedido a una persona, entonces no podían entrar en una escalera ni en el colectivo para que se lleve a la gente. No se puede bajar. La verdad esto es una vergüenza, a mí me da vergüenza yo no puedo creer que se hacen maltratos así de esta manera a la gente todavía a mí no lo puedo entender todavía esto, la verdad que no sé”.

Además de los dos aviones varados en pista, Flybondi tiene otros cinco vuelos demorados con destino a Jujuy, Bariloche, Mendoza, Puerto Madryn y San Juan. Se trata de más de 940 pasajeros perjudicados por la medida de fuerza que están en la zona de preembarque sin poder abordar las aeronaves.

Los aviones de Flybondi con pasajeros varados en Aeroparque

En un comunicado, la empresa aérea pidió disculpas a sus usuarios por los inconvenientes y remarcó: “Lamentamos las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por medidas de fuerza que fueron adoptadas de manera irracional y sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”.

JetSmart, por su parte, canceló el vuelo WJ3108 a Córiba y advirtieron que otros cuatro están demorados en sus partidas.

En medio del conflicto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la medida de fuerza y comunicó que su cartera se encuentra trabajando para ayudar al descenso de los varados.

En sus redes sociales, la funcionaria escribió: “Pasajeros descompuestos y con ataque de pánico. Con la Policía de Seguridad Aeroportuaria estamos colaborando con Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, para bajar a la gente varada arriba de los aviones, porque no hay servicios de escaleras ni de rampas”.

Y agregó: “Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos. Hay 10 aviones con más de 1500 personas secuestradas. La PSA se encuentra ahora bajándolas de los aviones y, además, llegan refuerzos de Gendarmería y Prefectura. Vamos a ir a la Justicia contra estos delincuentes por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. Las hacen, las pagan”.