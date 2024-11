Un taxista atropelló a una mujer con su bebé en brazos y se fugó: “Estamos vivos de milagro”

Un taxi atropelló a una mamá con su bebé en brazos, los levantó en el aire y se fugó: “Estamos vivos de milagro”

Un accidente que pudo haber terminado en tragedia. El pasado viernes, una mujer con su bebé en brazos, acompañada por su pareja, esperaba el colectivo en una parada de González Catán, cuando fue embestida por un taxi, cuyo conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia.

Accidente en González Catán

Los hechos quedaron registrados por las cámaras ubicadas en la vía pública. Todo ocurrió pasadas las 06:30. Ivana, el pequeño Derek y el hombre sufrieron heridas y raspones, pero se encuentran fuera de peligro.

Como se observa en el video, la mujer -con su hijo en brazos- camina hacia el cordón de la vereda para verificar si llegaba el colectivo. Cuando regresaba a la parada, entra en escena el taxi, los embiste y sigue su marcha. El chofer no se detuvo ni prestó asistencia. Se fugó.

“Estamos vivos de milagro porque fue muy fuerte el golpe que nos dimos ambos. El nene dio la cara contra el suelo y su cuerpo cayó”, relató Ivana (Captura)

“Estamos vivos de milagro porque fue muy fuerte el golpe que nos dimos ambos”, relató Ivana, en declaraciones a El Trece. Debido al impacto, el menor se le soltó de los brazos, pero afortunadamente solo sufrió raspones. No obstante, se le realizaron tomografías, placas y estudios de sangre y orina para asegurarse de que estuviera bien.

”Estamos todo el tiempo al pendiente porque tenemos miedo de que tenga secuelas”. Después de las 48 horas pueden llegar a presentar vómitos, convulsiones, más allá de que no tenga nada, puede aparecer algo.

El conductor, a bordo de un Chevrolet Meriva, no se encuentra identificado, a pesar de que los vecinos aportaron los vídeos de las cámaras que permitieron registrar el choque. Tampoco se sabe si viajaba solo o acompañado, de acuerdo con el relato de Ivana. Otra imagen del mismo día muestra al vehículo circulando a gran velocidad por la zona.

“Yo, la verdad, que acá en este barrio el único taxista que conozco es mi vecino de enfrente, después no veo ningún otro vehículo similar a ese. Posiblemente, podría estar de paso. Igualmente, me comentan mis vecinos que lo han visto, no es la primera vez”, agregó la víctima, quien opinó que el choque podría ser “adrede”. Aseguró que el taxi no atinó a frenar ni bajó la velocidad en ningún momento.

Ivana detalló que, tras el impacto, Derek experimentó un estado de shock, estaba pálido, con los ojos abiertos y sin reacción alguna. “No lloraba, no se movía. Comenzamos a buscar un vehículo que nos llevara al hospital, pero nadie se detuvo a ayudarnos. El más cercano está a 11 cuadras, pero no cuenta con pediatría”, expresó.

Ella, en tanto, se encuentra con vendajes en las piernas y codos: “Tengo un hematoma muy grande en la pierna, casi al rojo vivo, pero me levanto. Me duele todo, tengo la cadera negra por el impacto”, parece que caí con el brazo. Me sigo levantando por mi hijo.

Según el relato de la familia, el conductor aceleró y continuó derecho “tres o cuatro cuadras” antes de girar, luego de atropellarlos. La mujer solicitó que quienes tengan información sobre el taxi, como fotos o videos, se contacten para ayudar en la investigación.