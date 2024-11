Agustín Tosco: el dirigente gremial que cumplía su horario de trabajo en el taller y murió perseguido por la Triple A

Tomás Allende en “Y sí, soy papá”: “Nunca imaginé cumplir el rol de papá y mamá al mismo tiempo”

Antes de que Sofía Sarkany falleciera producto de un cáncer de útero, pudo abrazar a su hijo Félix, que nació por subrogación de vientre. Su pareja, quien la acompañó durante la enfermedad, debió ejercer un rol pleno para criar a su hijo. La aventura de un joven que aprendió a conectar con su lado más sensible y que no se siente un héroe. “No saben la cantidad de gente que yo tengo atrás y me ayuda”, cuenta