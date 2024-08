Habló el hombre que denunció a Marley por abuso sexual: “Esto no es una vendetta, es mi verdad”

El denunciante de Marley habló en Intrusos (América)

Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció judicialmente a Marley por abuso sexual, habló por primera vez en los medios de comunicación. Lo hizo en Intrusos (América) Junto a su abogado, Martín Apolo, en una entrevista que comenzó minutos antes de que Alejandro Wiebe, el nombre del conductor, diera su versión: “Son todas falsedades”, señaló en el noticiero de Telefe.

“¿Qué te llevó después de tanto tiempo a contar tu historia?”, le preguntó la conductora Flor de la V, para iniciar la charla. “Cuando somos pequeños las cosas no son procesadas en nuestra mente, mucha gente pasa por situaciones de traumas extendidos. Yo no tenía herramientas para darme cuenta”, aseguró Molina. “Yo salí del closet cuando tenía 24 años y le mandé un correo a mis papás. Nadie sabía que era gay ,él (por Marley) fue la primera persona en saberlo”, agregó.

A continuación, el hombre que actualmente vive en Estados Unidos relató su vínculo con el conductor. “Empezamos a chatear en 1996 aproximadamente, y esa conversación se trasladó a un mail. Por varios meses nos comunicamos así, no había fotos de intercambio en ese entonces”, rememoró Molina. Respecto al encuentro cara a cara, contó que ocurrió en el barrio de Palermo. “Cuando lo vi tenía un presentimiento que era Marley. Fui a Libertador y Oro, ahí paró un auto BMW polarizado Entré y fui a su casa”.

Ante las consultas del panel, Adrián intentó reconstruir aquella escena. “No recuerdo palabras, recuerdo sensaciones. Recuerdo ver una persona muy grande para un auto muy chiquito, con una mirada intensa y sentirme muy pequeño”, evocó. Y añadió el impacto de que sea una figura pública. “Era una persona que en mi conciencia tenía un elemento de confianza, de verdad, de ética, porque lo veía en la televisión de mi casa”.

Habla Marley después de la denuncia

En su testimonio, Molina manifestó que la relación duró alrededor de tres años. “Siempre iba a la misma casa. No podía ir a otro lado porque él no quería. No quería ser asociado con hombres y menos con una persona diez años menor”, reveló, y contó cómo era la rutina de la relación: “Era ir a su casa por una determinada cantidad de horas. Comer, tener relaciones y me llevaba a mi casa en Palermo”.

El denunciante también se refirió al final de la relación. “La situación se puso tensa cuando él se puso la intención de tener parejas mujeres, yo eso no lo podía entender”, expresó el hombre. “Había pasado una situación particular que está descripta en la causa, y tenía dos opciones: o quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días en los medios, o irme y dejar todo atrás. El lo facilitó y pagó el viaje de ida”.

Luego lo consultaron sobre el camino que llevó a la presentación judicial: “Hace dos años se hace una denuncia y empecé a conectar puntos. La primera persona que puso todo en contexto es mi pareja, que es abogado y él fue la única persona que me hizo las preguntas correctas”, respondió. En este punto la conductora le comentó que había conversado con Marley, y le trasladó la versión del animador.

—Me dijo que no te conoció a los 17 sino a los 19. Y que se encontraron a los 20. Y que a través de los años se vieron en Miami y que él conoce a tu marido.

—En uno de los viajes conoció a la persona con la que yo estaba en aquel momento.

—También dijo que lo empezaste a extorsionar, que en el 2022 querías escribir un libro y le pediste una cifra millonaria.

—No tengo contexto para responder eso. Nunca le pedí una cifra millonaria. Esto no es una vendetta, es mi verdad.

Noticia en desarrollo