“Chabón, no estás respirando, ¿cómo no te voy ayudar?”: un pizzero le acomodó la cánula de la traqueotomía a un joven y le salvó la vida

El video en donde se ve cómo el pizzero le salvó la vida a Manuel, ajustándole correctamente la cánula de la traqueotomía (Fotos y videos: Gentileza Sergio Piro)

El jueves pasado no fue un día normal en la vida de Sergio Piro, el electricista de 39 años que atiende en una pizzería del barrio porteño de Santa Rita. Apenas pasadas las 17.30 de aquel día, y en cuestión de segundos, tuvo que resolver una situación crítica para la cual uno no se prepara con frecuencia. Inesperado.

Al mostrador del local se acercó rápidamente Manuel Salinas, un pampeano de 23 años, quien hacía gestos señalando su cuello y le decía al comerciante que no podía respirar: se le había cortado del collarín la cánula de la traqueotomía. Por ende, la sonda traqueal -por la cual pasa el aire e impide que vaya hacia las cuerdas vocales- estaba desplazada.

“Me había quedado una hora más atendiendo en el local, fue de casualidad, pero justo me quedé”, comentó Sergio en diálogo con Infobae, mientras pedía disculpas, ya que estaba en horario de trabajo y hacía pausas para despachar pedidos y cobrar en caja las empanadas o pizzas que piden los clientes.

Piro junto a una compañera del curso de Brigadista que realizó entre 2008 y 2014

Este también hincha de River, bajista y amante de Motörhead recordó que Manuel se llevaba las manos al cuello, y que necesitaba ajustar la sonda al lugar correcto. “Por suerte no había nadie en el local y lo pude atender rápido. Me había dicho que mucha gente no lo quiso ayudar por desconfianza, desconocimiento o simplemente por impresión, ya que tenía que ver un orificio traqueal. Yo no dudé en ayudarlo”, le resaltó a este medio, y agregó que tampoco Salinas culpaba a la gente por no colaborar.

La tranquilidad de Piro fue crucial para que la historia tuviera un final feliz. “Si esto se demoraba cuatro o cinco minutos más, le tenía que practicar RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). La cánula no es algo que entra con facilidad, por eso tenía que empujar tranquilo, no lo quería lastimar”, rememoró el héroe de la jornada.

Y continuó, entre comandas, con el vertiginoso relato. “Cuando pasa bien la canula, es como que él exhala de golpe y ahí me dice: ´Gracias, me salvaste la vida´. Es muy fuerte que alguien te diga algo así. Yo, todavía un poco en shock, le dije ´sentate´. Pero, antes de eso, era tal su desesperación que me dijo que llame una ambulancia porque sabía que le quedaba, quizás, poco tiempo de vida”, rememoró el pizzero, quien lo pudo tranquilizar hablándole un poco.

Sergio, segundo desde la izquierda, en una pausa durante su instrucción como brigadista

Tras recibir el auxilio del encargado de la pizzería, el joven se sentó a descansar en la puerta del comercio. Respiraba en paz. En ese momento lo miró a Sergio y le preguntó: “¿Te puedo dar un abrazo?”. La emotiva respuesta quedó grabada en el mismo video.

Luego del vertiginoso episodio, Manuel se fue a lo de su madre y volvió con ella para agradecerle a Sergio, pero su “salvador” ya se había ido de su turno laboral. “Charlamos por las redes. También esto sirve para que se visibilice su situación, a él lo atropellaron y el culpable sigue manejando como si nada”, concientizó sobre el grave accidente que llevó a Salinas a atravesar múltiples operaciones y una traqueotomía.

Al mismo tiempo que habla con Infobae y despacha pedidos, algunos clientes le dicen: “Vimos que apareciste en la tele”. “Por lo menos salimos por una buena causa”, redondeó Sergio la entrevista.

El “me salvaste la vida” quedó retumbando nuevamente en la mente de Piro. “Es muy fuerte que te digan eso, y aparte que te digan que nadie lo quería ayudar porque les daba impresión. A mí no me entraba en la cabeza no hacerlo. Chabón, no estás respirando, ¿cómo no te voy a ayudar?”, se sinceró emocionado al teléfono.

Video viral y secreto de una reacción ejemplar

Estudiante de diseño gráfico, Piro también vive del mantenimiento y reparación de computadoras, vive con sus padres en la casa familiar de Villa Bosch y reconoce que hizo de todo para ganar dinero: vendedor, repositor y hasta trabajó en una empresa de mantemiento para hacer trabajos de electricidad, su verdadero oficio.

Pero hace poco fue noticia. Y viral. Su padre, Luis, envió el video a TN y la gente, que su hijo le compartió vía whatsapp -al igual que a varios amigos y familiares- provenientes de la cámara de seguridad de la pizzería, que él bajó para distribuir entre sus afectos. “Yo no sabía que mi papá había hecho eso. Es más, me encontré de sorpresa con el móvil de televisión en la puerta del local”, recordó.

Sergio durante el curso de RCP que realizó años atrás

Y la pregunta clave es: ¿cómo actuó tan rápido y decidido para salvarle la vida al joven? “Fue un poco por instinto y también porque hice un curso de brigadista durante seis años para una empresa en la cual trabajaba. Eso me dio la tranquilidad para accionar. Eso sí, jamás había visto una cánula de traqueotomía, Manuel me guió un poco”, agregó.

Piro explicó que entre 2008 y 2014 tuvo una capacitación con personal de bomberos voluntarios en la cual obtuvo los conocimientos básicos de primeros auxilios, aprendió a dominar focos de incendio -de no más de un metro cuadrado-, realizó práticas de reanimación (RCP) o bien la maniobra de Heimlich. “Es lo esencial hasta que llega un servicio de emergencias especializado”, explicó el héroe del barrio, quien recibe felicitaciones de sus vecinos y lo postea en sus historias de Instagram.