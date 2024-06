Cómo sigue la situación de las escuelas porteñas que sufrieron robos de computadoras

El "Lengüitas", uno de los colegios que sufrieron robos en los últimos meses en la Ciudad. (Google Street View)

Cuatro robos en los últimos veinte meses. Esa es la marca que alcanzó la escuela “Genaro Berón de Astrada”, de gestión pública, en Palermo. El último de esos robos fue en febrero: esa vez, los ladrones se llevaron unas doscientas netbooks del “Espacio Seguro” de ese edificio. Pasaron cuatro meses de ese último robo y las computadoras no fueron repuestas por el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires.

Las consecuencias pedagógicas son concretas: “Pasados todos los robos, quedaron un cuarto de las máquinas que había originalmente en la escuela. Los chicos que antes podían trabajar con esas computadoras varias veces por semana ahora las usan una hora, una vez por semana. Todos los aprendizajes digitales y audiovisuales se trabajan desde la teoría pero casi no pueden ponerse en práctica de manera concreta”, explica Diego Martínez Madrid, papá de dos alumnos de esa institución.

Los sucesivos robos a la escuela de Palermo no fueron hechos aislados: durante los primeros cuatro meses de este año, de acuerdo a los casos que fueron de público conocimiento, se sustrajeron casi 100 computadoras por semana de escuelas de gestión pública de la Ciudad.

Hubo, incluso, casos de intentos de robo que se frustraron no por la intervención de las fuerzas de seguridad sino porque ya no quedaban computadoras para robar: fue el caso de la escuela “Honorable Congreso de la Nación”, vecina del Hipódromo de Palermo. Allí, en nueve meses, hubo cinco intrusiones con fines delictivos, pero en las últimas dos ya no había más máquinas porque otros ladrones se las habían llevado todas.

“Nos repusieron las tablets y las computadoras hace un par de semanas, el 31 de mayo la escuela comunicó la reposición”, explica Gabriela, integrante de la comunidad educativa del jardín de infantes “Pablo Picasso”, de Saavedra, que comparte predio con la escuela primaria 15 del distrito escolar 10º de la Ciudad. El robo había sido apenas empezadas las clases, a fines de febrero: volver a contar con los recursos con los que estaba previsto cursar el año lectivo demoró un trimestre.

Los carros en los que se guardaban las computadoras fueron vulnerados en varias escuelas: durante el primer cuatrimestre se robaron, en promedio, 100 computadoras por semana.

“Pero no recuperamos todo. Además de robarnos computadoras de primaria y tablets del jardín, que fue lo que recuperamos, nos robaron equipos de sonido y sobre eso ya preguntamos varias veces y no hay respuesta. Nos clavan el visto. A esta altura suponemos que no nos van a reponer eso”, cuenta Gabriela, mamá de una nena del “Picasso”. La cooperadora descartó la posibilidad de reponer esos equipos por otros nuevos usando su propia recaudación: “Es que también nos robaron plata de la cooperadora cuando entraron”.

En esa escuela, el foco de atención ahora que recuperaron las computadoras y tablets, vuelve a estar en lo edilicio: por problemas de filtraciones hubo cortes eléctricos, lo que redundó en que, por ejemplo, las maestras jardineras tuvieran que dar clase con una linterna y lo más cerca de una ventana que fuera posible.

“Ahora autorizaron una licitación abreviada para reparar las filtraciones por las cuales entraba el agua que arruinó el cableado. Además, nos armaron un cableado alternativo por si el central se moja y se corta la luz, no sólo para iluminar, sino también porque la calefacción es a través de aires acondicionados eléctricos”, describe Gabriela, y suma: “Pero todavía estamos con problemas hasta que se terminen las obras. La semana pasada, que hubo granizo, también granizó dentro de la escuela”.

“Muy lentamente están armando el llamado ‘Espacio Seguro’. Antes teníamos sólo una alarma que le sonaba a la directora si vulneraban un lugar supuestamente protegido. Ahora cambiaron la puerta de ese espacio y están instalando unas rejas. Ahí se van a guardar los equipos, que nos dicen que serán repuestos cuando esté terminado el ‘Espacio Seguro’. La excusa que nos dan para la falta de reposición es que tienen que estar dadas las condiciones para que las máquinas no sean robadas, pero lo contradictorio es que la instalación de ese espacio viene lenta, y eso impacta en el aprendizaje”, cuenta Martínez Madrid sobre la escuela “Berón de Estrada”.

El buzón de una cooperadora, vulnerado tras un robo.

Según aseguraron fuentes del Ministerio de Educación porteño a Infobae, desde esa cartera “se comenzó a implementar este año un Plan Integral de Seguridad; en este marco se reforzó la seguridad en más de 130 escuelas”. Esas mismas fuentes aseguraron que los Espacios Seguros ya están instalados en 397 escuelas, “donde se colocaron alarmas, sensores de movimiento, carros antivandálicos y/o seguridad física”.

En el caso de la escuela Berón de Estrada, en Medrano y El Salvador, esa seguridad física es la presencia desde hace unos meses de un sereno durante la noche: “Logró impedir un nuevo robo, porque escuchó unos ruidos y encontró a unos chicos a punto de delinquir”, cuenta Diego. En esa misma escuela, donde el “Espacio Seguro” que existía fue vulnerado, aún no está terminado el nuevo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad explicaron a Infobae que, desde hace unos meses y a pedido de la cartera de Educación, intervinieron en la instalación de cámaras, sensores y alarmas que se conectan directamente con el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad. “Educación nos pidió que instaláramos esa tecnología en 92 escuelas y en quince días estaban hechas todas las instalaciones. Ahora incorporaremos unas veinte escuelas más. Desde Educación nos indican en qué instituciones hacerlo”, indican esas mismas fuentes.

De acuerdo a estadísticas que lleva la cartera de Seguridad, en mayo los robos y hurtos a escuelas bajaron un 34%. En ese mismo sentido, desde Educación aseguran: “Los robos en escuelas cayeron abruptamente y en los últimos 45 días se frustraron seis intentos, por alertas a la Policía o por alarmas monitoreadas”.

Desde Educación, explican que la reposición de computadoras “se hace a partir de que la escuela realiza la denuncia policial y que el Ministerio de Educación implementa nuevas medidas de seguridad”. Es lo que la comunidad del jardín y la primaria de Saavedra esperaron por tres meses y lo que la escuela de Palermo todavía espera.

Desde Educación aseguraron a Infobae que la reposición en esa institución será el próximo miércoles, más de cuatro meses después del último de cuatro robos. Cuando las computadoras estén allí les llegará el momento a los chicos y las chicas de poder usarlas más de una hora por semana y de pasar de la teoría a la práctica.