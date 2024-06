Se conocieron en un museo, hubo un flechazo sorpresivo y se inició una movida viral para reencontrarlos

Alejandro contó cómo ocurrió el "flechazo" con Francis en el MALBA

El inesperado flechazo entre Francis (34) y Alejandro (45) en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) ocurrió durante la tarde del miércoles 29 de mayo. Ambos coincidieron en la muestra de la artista Remedios Varo y tras cruzar algunas miradas, una torpeza de él sirvió como excusa para entablar una fugaz conversación; sin imaginar que sería el puntapié inicial de una prometedora historia de amor que se hizo viral.

“Cuando me acerco a uno de los cuadros para verlo con más detalle, no me doy cuenta de que ella quería sacarle una foto. Le pedí disculpas por haberme atravesado y de paso aproveché la ocasión para intercambiar algunas palabras con ella”, relató Alejandro a Infobae.

“Le dije ‘¿conoces a la artista?’. Yo nunca había escuchado de ella hasta el año pasado, que la vi en Ciudad de México. Lo curioso es que ella me respondió que era de Ciudad de México y ese fue el inicio de la conversación”, recordó este fotógrafo colombiano y bloguero de viajes que está radicado en Argentina desde hace dos meses.

Como a Francis la estaban esperando unos amigos, aceleró el paso y se perdió entre la gente. Cada uno siguió explorando el museo por separado y cuando en otro momento volvieron a coincidir él encontró otra excusa para acercarse. Le preguntó si había visto algo interesante que valiera la pena no perderse.

Alejandro es oriundo de Bogotá, Colombia, pero está instalado en Buenos Aires desde hace dos meses

“Mi idea era invitarla a tomar un café o algo. Entendí que se quedaba en Buenos Aires unos días más y cuando fui a buscarla no la encontré. Me paré un rato en la puerta del museo pero no la volví a ver”, se resignó el colombiano.

Al regresar a México, Francis le comentó a sus amigas que había conocido a “alguien especial” en el MALBA pero que no tenía cómo contactarlo porque nunca había llegado a intercambiarse los números de teléfono. Y ahí empezó todo, con una amiga mexicana como “celestina”.

La joven ingresó a Instagram del museo y escribió un extenso mensaje para que la ayuden a dar con el paradero del colombiano: “Hola equipo del MALBA. Les escribo porque necesito su ayuda para encontrar a alguien. Tengo una amiga que acaba de regresar de Buenos Aires y me contó que durante su visita al MALBA conoció a un chico de cabello castaño claro que se le hizo muy interesante”.

El posteo del MALBA buscando a Alejandro se hizo viral

Especificó que se trataba de “un colombiano que está en Buenos Aires haciendo homeoffice” y que ese día “llevaba una playera azul, pantalón de mezclilla”. Dijo que su amiga “pensó que se lo volvería a encontrar al final del recorrido” y que “planeaba intercambiar información con él entonces, pero desafortunadamente no fue así” .

Para sorpresa de todos, el MALBA se sumó a la causa y publicó en sus redes -el sábado 9- los mensajes que había mandando la amiga de Francis junto a la frase: “Alejandro, te estamos buscando”.

Un día después, el colombiano se reportó: “Hola @museomalba mi amiga me mostró éste post y soy el Alejandro 🙋🏽 de Colombia, que risa y locura esto (Sic)”. Tras chequear que se trataba de la persona en cuestión, el MALBA le compartió el teléfono de la joven y empezaron a mandarse mensajes de WhatsApp.

“Me enteré de la publicación por una amiga. Ella sabía que había ido a una muestra y me contó sobre la búsqueda que estaban haciendo. Apenas me leyó el texto completo sentí la conexión. ¡Ese Alejandro era yo!”, exclamó sin dudarlo.

El pedido para que al MALBA ayudara a encontrar a Alejandro lo hizo una amiga de Francis

El primer mensaje que le envió a Francis fue el domingo 10, por la tarde. “Primero nos reímos de todo lo que pasó en las redes. Cada día vamos hablando y conociéndonos un poco más. Ya sumamos audios y ayer hicimos nuestra primera videollamada”, remarcó Alejandro, quien prefiere tomarse lo ocurrido “con calma” y no dejarse llevar por la ansiedad de los seguidores. “Hay mucha presión externa. Todo el mundo quiere vernos juntos”, agregó.

Sorprendida por la repercusión que tuvo en Argentina, Francis prefiere mantener perfil bajo y que sea Alejandro quien hable con la prensa: “Es bastante tímida, no le gusta eso de la popularidad. No quiere saber nada con dar notas pero también entiende el interés que despertó todo esto”.

Alejandro Turbay Noguera nació en Bogotá y desde hace 10 años lleva a una vida nómade. Se gana la vida como traductor y profesor de inglés free lance, fotógrafo y escritor. En su cuenta de Instagram @viajarparainspirar, en la que tiene casi 35 mil seguidores, también relata sus experiencias de viajes por los 20 países del mundo que ya recorrió.

Cuando se enteró de la campaña hecha por el MALBA para dar con su paradero, Alejandro respondió por Instagram

A Buenos Aires arribó en abril, eligió el barrio porteño de Palermo para vivir, y tiene planeado quedarse un mes más. La idea es conocer algunas provincias y después planificar el próximo destino, que aún no está definido. “Puede ser que sea México si es que todo prospera y marcha bien”, admitió esperanzado.

Ambos son conscientes de que el arte es un idioma universal y que sirvió como excusa para conocerse. Ninguno de los dos descarta que lo que empezó como una casualidad pueda trascender la barrera de una relación virtual para convertirse en una prometedora historia de amor que, al fin y al cabo, es lo que todos esperan.