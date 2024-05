Un pasajero del tren San Martín mordió a un policía y se arrojó por la ventanilla con la formación en movimiento

Un pasajero del tren San Martín mordió a un policía y se arrojó por una ventanilla

Un insólito episodio sucedió en las últimas horas en un vagón de la línea ferroviaria San Martín, donde un pasajero que estaba causando disturbios mordió a un policía y se arrojó de la ventanilla con el tren en movimiento para evitar ser detenido. Al parecer, el agresor solo sufrió algunos golpes producto de la caída: finalmente logró darse a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40 de este martes, en plena hora pico, cuando la formación estaba llegando a la estación de José C. Paz, según precisaron fuentes oficiales a Infobae. Todo quedó registrado por otros pasajeros en un video que se viralizó en las redes sociales.

La secuencia comenzó con una discusión dentro del furgón que fue escalando de tono, ante lo cual el personal de seguridad se acercó para controlar la situación. Si bien las imágenes no muestran el origen del conflicto, permiten ver el momento en que el efectivo de la Policía Federal Argentina acusa al conflictivo pasajero de haberlo golpeado y lo persigue.

“Vos me pegaste”, le dijo el uniformado al acusado mientras sacaba las esposas con el fin de detenerlo. “No, no te pegué, vos me pegaste”, le replicó el pasajero, que estaba acompañado de una mujer que no paraba de gritar y lo defendía a los gritos: “¡Usted le pegó!”, repitió ella varias veces.

En el video luego se observan a los tres forcejeando, con el policía sujetando de la campera al sujeto y la mujer en medio de ambos vociferando una y otra vez: “¡Basta! ¡Basta!”. Fue en ese instante que el acusado mordió al policía en la mano izquierda para zafarse de él.

El pasajero así pudo tomar distancia del agente federal, tras lo cual proclamó su inocencia una vez más: “No hice nada”. E inmediatamente después de eso se dio vuelta y, sin titubear, se lanzó por la ventanilla del tren que venía frenando la marcha, pero aún estaba en movimiento.

La inesperada acción provocó el estupor del resto de los presentes en el furgón. Varios soltaron un “no” como expresión de incredulidad, alguno se tomó la cabeza y otro se asomó a mirar al lugar donde había caído, mientras el policía caminaba sin parar y la acompañante del agresor continuaba a los gritos de manera desesperada: “¡No, estás loco! ¡Mirá lo que le hizo él!”.

La sorprendente secuencia de locura finalizó con el atacante huyendo. De momento está siendo buscado por las autoridades. En tanto, la mujer que estaba con él fue demorada y trasladada a la Comisaría Primera de José C. Paz. Poco después, al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir al oficial.

Como consecuencia de lo ocurrido, además, el servicio estuvo demorado unos minutos.

Accidente en Moreno

Una mujer se cayó del tren mientras intentaba subirse

Hace tres semanas, en la estación Moreno de la línea del tren Sarmiento casi ocurre una tragedia. Fue el 17 de abril pasado. Eran las 7.50 cuando una mujer intentó subirse a un ferrocarril en movimiento sin suerte, cayó en las vías y se salvó de ser arrollada.

Las cámaras de seguridad en este caso muestran el intento frustrado de la víctima en incorporarse a la última unidad de la formación mientras el tren ya había partido de la estación. Incluso, se distingue que la pasajera busca ingresar por la última puerta. Apoyó el pie derecho en el escalón, pero la venció la velocidad que ya adquiría el ferrocarril, por lo que trastabilló y solo pudo sujetarse del manubrio por unos instantes, mientras su cuerpo era arrastrado por el andén.

La víctima quedó atrapada entre la plataforma y el tren en circulación apenas unos segundos hasta que la unidad terminara de pasar.

La mujer fue asistida rápidamente y debió ser trasladada al hospital De La Vega del partido de Moreno con un diagnóstico de politraumatismos.