Silvia Plager: “El que acepta que barran a Israel no es muy distinto al que dice que hay que matar a todos los judíos”

Silvia Plager en la feria del libro

Tras presentar su nueva novela, “Símale cumple 70″, en la que narra su vida de manera ficcionada, la escritora Silvia Plager advirtió sobre el antisemitismo que sigue presente en una parte de la sociedad y cuestionó a aquellos que critican la existencia de Israel, al señalar que “el que acepta que barran a un país no es muy distinto al que dice que hay que matar a todos los judíos”.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la autora dio detalles de su última obra, la cual está dedicada a su papá, Moisés Siderer, un empresario de origen polaco que fue asesinado en la ciudad de Rosario hace varias décadas, “y a todas las víctimas de la inseguridad”. En 2014, la autora se sumó a la asociación civil Usina de Justicia que acompaña a las familias de víctimas de hechos delictivos y defiende sus derechos.

“Él se hacía llamar Mario, porque el nombre Moisés seguramente le traía problemas y hablaba el español perfectamente. A mí me parecía horrible que hiciera eso, pero ahora lo comprendo perfectamente”, recordó Silvia, al hablar sobre la discriminación que sufrió su padre y toda la familia.

En este punto, el conductor del programa señaló que la propia escritora había acusado “una ola de antisemitismo impulsado a nivel internacional por la izquierda” y que incluso le respondió en duros términos a la diputada del FIT Myriam Bregman, quien no se solidarizó con Israel tras los ataques terroristas que sufrió ese país.

La diputada de la izquierda Myriam Bregman (Gustavo Luis Gavotti)

“Yo creo que el antisemitismo y el antisionismo son un poco lo mismo, porque el que acepta que barran a un país y que lo borren del mapa, no es muy distinto al que dice que hay que matar a todos los judíos y que no pueden entrar a las universidades”, opinó Plager al respecto.

En este sentido, la escritora aseguró que “los idiotas que se creen con supremacía siguen existiendo, pero lo terrible es cuando ejercen un poder sobre los ignorantes, porque hay gente ignorante que repite eslóganes, estereotipos, como el gallego bruto, el pata sucia, el judío amarrete”.

“Mi generación fue toda socialista, ¿qué íbamos a ser? ¿De derecha? Si yo nazco cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Éramos todos socialistas democráticos, porque era buscar la igualdad entre la gente, porque no queríamos eso que había sido tan marcado, eso de la supremacía genética, jerárquica y cultural…”, reconoció.

Al hablar sobre su nuevo libro, la escritora precisó que el objetivo era “una ficción que metafóricamente representara” lo que ella misma “podría hacer si quisiera” con toda su “voluntad y energía a los 80 años”.

“Yo no sé si tenía la capacidad para hablar directamente de mí, porque uno siempre habla a través de otro hablando de uno mismo, pero acá la protagonista se llama Silvia Mirta Siderer, como figura en mi documento, y también está Símale, que es la nena que fui yo en una época en la que terminaba la Segunda Guerra Mundial”, explicó.

Al respecto, comentó que en el texto “renacen cosas” que no pensó que iban a aparecer cuando escribió esta novela, “que va para atrás y hacia el presente” y está en gran parte ambientada en Rosario porque su papá vivía allá e incluso fue asesinado en esa ciudad de Santa Fe.

“Simale decide ir a Rosario porque su padre se aparece en su cumpleaños y ella ya tenía 75 años y Alzheimer, entonces decide viajar con la excusa de que va a encontrar un ambiente literario favorable, que fue lo que me ocurrió cuando viajé yo”, rememoró.

Sin embargo, destacó que el libro no pretende tener un tono trágico: “Mientras lo escribía, había momentos en los que pensaba ‘esto va a ser un drama y yo no quiero escribir un drama’. Yo lo heredé eso de mi familia. Imaginate, a mi padre le mataron a sus padres y al hermano mayor con su esposa e hijas, pero a mi papá nunca lo vi quejarse. No se quedaban en la desgracia y era gente alegre”, destacó.