Incendio en el ferrocarril Roca: seis vagones ardieron y cubrieron de humo el cielo en el AMBA

El fuego se desató en talleres del Ferrocarril Roca ubicados en Gerli. Investigan el origen del foco

Una intensa columna de humo negro se propagó este mediodía en parte del cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fuentes oficiales consultadas por Infobae explicaron que el origen es un incendio de al menos seis vagones en desuso del Ferrocarril Roca que se encontraban en un taller de Gerli.

Te puede interesar: Las pruebas que complicaron al acusado de un millonario secuestro que cayó por una cita de San Valentín en Puerto Madero

Sandro Casartelli, jefe de Bomberos de la mencionada localidad bonaerense, aseguró que se trata de una formación antigua que se encontraba guardada en un depósito, el cual sufrió un incendio en forma generalizada.

“No podemos determinar si fue intencional, ahora estamos trabajando para evitar la propagación a más formaciones”, explicó mientras aun varias dotaciones trabajan en el lugar para combatir las llamas.

Te puede interesar: Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA y en el resto del país

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se desencadenó cerca de las a las 13.35, sobre el kilómetro 5 del servicio del Tren Roca. Específicamente en la zona delimitada entre los Siete Puentes y el Puente de la Serna.

Incendio en Gerli

Según informó, Casartelli es un lugar de talleres que está rodeado por un campo abierto: en las inmediaciones no hay ni oficinas ni viviendas, por lo que hasta el momento no se reportó ninguna víctima, aunque los efectivos continúan trabajando para descartar cualquier fatalidad. Desde Trenes Argentinos, en tanto, brindaron información en igual sentido, ratificando que por fortuna no se reportaron víctimas fatales.

Te puede interesar: Hay nueve provincias bajo alerta por tormentas fuertes

Asimismo, detalló que las formaciones incendiadas, aunque estaban en desuso, se encontraban completas. Estaban totalmente armadas y contaban con todas las comodidades de los trenes y con los asientos en los que viajan los pasajeros ubicados en su lugar. En este sentido, todo este material facilitó la combustión y la propagación del incendio.

Incendio en Gerli

Los motivos que lo produjeron aún son materia de investigación. “Ahora nos buscamos la tarea de extinción y después se harán las tareas de enfriamiento y la tarea de ver qué fue la causa que originó”, determinó el jefe de bomberos al respecto.

Cuerpos de bomberos de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, colaboran con los efectivos en Gerli para controlar el incendio. En paralelo, las autoridades judiciales ya se encuentran desplegando las tareas de investigación correspondiente para dilucidar las causas del hecho que rápidamente se convirtió en una novedad para la zona. El grueso de las columnas de humo se observaban desde varios kilómetros de las formaciones que fueron alcanzadas por las llamas.

Al mismo tiempo, se reportó un siniestro similar en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde se reportó el incendio de un camión que transitaba por la autopista Lugones a la altura del kilómetro 9,5, en Núñez.

Los motivos que causaron el incidente todavía se desconocen. Sin embargo, causó demoras en el tránsito sentido al Río de la Plata y en Lugones.

Días atrás se incendió un depósito de colectivos

El hecho ocurrido este martes en Gerli se desarrolla una semana después de que al menos 15 unidades de colectivos quedaran completamente quemadas luego de que se desatarán un incendio en el depósito donde estaban estacionadas.

El incidente se produjo en el predio de la línea 129 Misión Buenos Aires, ex Grupo Plaza y Río de La Plata, cuyo recorrido va desde la mencionada localidad del GBA hasta la zona de Retiro, en Capital Federal.

Las llamas comenzaron en medio de la noche y, por motivos que se desconocen, rápidamente se propagaron por todo el playón. Debido a la presencia de un humo negro, los vecinos de la zona alertaron la situación y dieron aviso a emergencias, que arribó al lugar apenas unos minutos después. Personal de bomberos comenzó a combatir el fuego rápidamente, al tiempo que la Policía y equipos de salud, que también se hicieron presentes, colaboraron con las respectivas tareas.

No se reportaron heridos, aunque informaron que al menos 15 colectivos quedaron totalmente destruidos: el incendio las tomó por completo y provocó la quemadura de toda su estructura. Se trataría de vehículos que están fuera de circulación.