Choripan y locro en cuotas: el público que asista al Festival de Villa María podrá abonar la comida hasta en seis pagos

La edición 2024 del Festival de Villa María se desarrollará entre el 9 y 13 de febrero. (Gentileza Festival de Villa María)

El tradicional Festival de Peñas de Villa María se realizará en la provincia de Córdoba del viernes 9 al martes 13 de febrero con la novedad de que, en esta edición, dos comidas populares como el locro y el choripán se podrán pagar con tarjetas de crédito hasta en seis cuotas sin interés.

La información fue brindada por el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, quién destacó que “el sector privado realizó su aporte para que brindar facilidades de pago” en este importante festival en el que también las entradas se pueden comprar de manera financiada.

“Todos hicieron un gran esfuerzo. Tanto las tarjetas de crédito y los bancos, nos ayudan mucho en este momento. Se pusieron a disposición, ampliaron la cantidad de cuotas, sumaron opciones”, destacó el intendente Accastello.

Según publicó el portal Villa María Vivo!, los bancos y las tarjetas de crédito asumieron el compromiso de pago en cuotas no solo para las entradas, sino que ahora también para las distintas propuestas gastronómicas que ofrecerá el Festival de Peñas Villa María 2024 y el Recorrido Peñero.

Eduardo Accastello, intendente de Villa María.

Juan Pablo Inglese, presidente del Concejo Deliberante de Villa María, habló al respecto de la iniciativa que tomó el municipio y destacó que la prioridad de las autoridades está en “ponerse en el bolsillo y de la situación de cada familia”.

“La verdad que una porción de locro… aún no están definidos los precios pero estamos trabajando con todos los sectores gastronómicos para tener los precios unificados en todo el recorrido, pero van a la vera de los precios que se manejan en los festivales”, apuntó Inglese este miércoles, en diálogo con El Doce.

Durante el contacto vía Zoom, el funcionario cordobés justificó la medida del municipio con el ejemplo de una familia tipo que asista al evento. “Hoy una familia que quiere comprar tres porciones de locro, la bebida, quiere tomarse un heladito y a lo mejor quieren comprarse un producto, es una suma importante y muchas veces no queremos que se tengan que privar de eso por no disponer de todo el dinero todo junto, sino que puedan tener una facilidad”, señaló.

Se espera una importante cantidad de espectadores para la 56a edición del Festival Internacional de Peñas de Villa María, (Thomas Khazki)

Y respecto a las consecuencias que podría traer estas facilidades de pago para los consumidores y los comerciantes, Inglese consideró que es un “ganar-ganar” para ambas partes. “Ganan los consumidores que tienen la facilidad de pago en un contexto complicado, y por otro lado ganan los comerciantes que van a ver aumentadas sus ventas al poder dar facilidad que, habitualmente, si el municipio no cerrara este tipo de acuerdos y no interviniera en esa relación comercial, no se generarían esas condiciones necesarias para beneficiar con promociones al comercio para que puedan volcarlas al consumidor, y de esta manera aumentar las ventas”, concluyó.

Esta es la 56° edición del Festival de Villa María y el detalle para comprar comida (locro, choripán y demás opciones) y bebida en cuotas sin interés es el siguiente, según el banco emisor de la tarjeta:

Bancor: 4 cuotas sin interés

Banco Macro: 3 cuotas sin interés

Naranja X: Plan Z

Banco Hipotecario: 6 cuotas sin interés

Banco Comafi: 6 cuotas sin interés

Tarjeta Marcos Juárez: 5 cuotas sin interés

Venta de tickets y la grilla del Festival Villa María 2024

Las entradas para la edición Nº56 del Festival Internacional de Peñas se comercializan vía www.edenentradas.com.ar o a través de los puntos de venta fijos:

Villa María: Ente de Deporte y Turismo (Buenos Aires y Costanera).

Córdoba Capital: Disquerías Edén (Obispo Trejo 15).

Marcos Juárez: “Tarjeta Marcos Juárez” (Belgrano 681)

Rosario: Disquería Donington (Sarmiento 920 local 31).

Villa Carlos Paz: Racing Café (General Paz y Alvear).

Santa María de Punilla: Cobro Express (San Martín 2000)

Por otro, la grilla del festival es la siguiente: