Pronóstico del tiempo: cómo continuará la segunda quincena de enero

En plena segunda quincena de enero, el verano argentino se presenta con un panorama alentador para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa un fin de semana soleado con temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, brindando condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, mientras los bonaerenses y porteños disfrutan de este pronóstico favorable, cinco provincias del país se encuentran bajo alerta por tormentas o calor extremo.

¿Cómo estará el tiempo en el AMBA?

Este sábado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense presentarán un cielo ligeramente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 28°C de máxima. De acuerdo a datos del SMN, se espera que el viento sople en dirección al este durante toda la jornada, sin pronóstico de precipitaciones.

Para mañana, domingo, se prevé un día con algunas nubes y vientos del este que rotarán al noreste. Las temperaturas se moverán en un rango entre los 18°C y los 28°C.

Asimismo, en los próximos días, el calor se intensificará. Tanto el lunes como el martes, las temperaturas variarán desde los 20°C de mínima hasta los 31°C de máxima. El inicio de la semana presentará cielo algo nublado, con vientos soplando en dirección al noreste.

Alerta por tormentas

A través de su sistema de alerta temprana, el organismo emitió una alarma de nivel amarillo por tormentas en gran parte de la provincia de Mendoza, advirtiendo sobre la posible llegada de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La advertencia abarca los departamentos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael.

Según la información oficial, estas áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. El SMN señaló que dichos eventos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y una abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Se estima una acumulación de lluvia entre 30 y 50 mm, con la posibilidad de superar estos valores en puntos específicos.

Ante este nivel de alerta, se aconseja no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el flujo del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer. Además, como medidas preventivas se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta, mantenerse alerta ante la posibilidad de caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Calor extremo en cuatro provincias

Una alerta naranja por calor extremo se encuentra vigente en las provincias de Salta y Jujuy, donde las elevadas temperaturas representan un riesgo potencialmente peligroso, especialmente para los grupos vulnerables, pudiendo ocasionar efectos moderados a graves en la salud de las personas.

Esta advertencia se emitió para áreas específicas de los departamentos jujeños de Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Santa Catalina, Susques, Tilcara y Yavi, así como para la zona de la pre-puna de las localidades salteñas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Paralelamente, se encuentra activa una alerta amarilla por calor en sectores de las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Concretamente, esta alerta abarca los departamentos neuquinos de Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picú Leufú; los departamentos pampeanos de Chical Co y Puelén; y las áreas rionegrinas de General Roca y el este de El Cuy.

Ante este tipo de situaciones, el Ministerio de Salud recomienda tomar precauciones, tales como incrementar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición excesiva al sol durante las horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar especial atención a los bebés, niños y personas mayores, abstenerse de consumir bebidas con cafeína, alcohol o excesivamente azucaradas, moderar las comidas, incorporar verduras y frutas en la dieta, y reducir la actividad física.

Además, se aconseja vestir con ropa ligera, holgada y de colores claros, utilizar sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Estas medidas contribuirán a mitigar los riesgos asociados al calor extremo.