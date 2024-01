Mar del Plata espera más de 200 mil visitas: cómo se prepara la ciudad para el fin de semana “más fuerte” del verano

El reconocido balneario MUTE contará con la presencia de reconocidos DJ's internacionales

Este fin semana será el “más fuerte” de la temporada de verano en Mar del Plata. Entre el viernes 19 y el domingo 21, La Feliz recibirá más de 200 mil personas que llegarán para asistir a distintos eventos, entre ellos, fiestas electrónicas, recitales, afterbeach y shows musicales. Desde Tan Biónica en el estadio Mundialista, pasando por Don Osvaldo en el Silos Arena del Puerto, hasta reconocidos DJ’s internacionales en las playas del Sur: la propuesta es variada y pone foco en locales y turistas sub-40.

En materia de Seguridad, desde el Municipio de General Pueyrredon, trabajan hace semanas para garantizar que la diversión sea “segura”. “Desde que empezó la temporada, cada evento de lo que llamamos ‘nocturnidad’ es un nuevo desafío. Este fin de semana es el que más se destaca; no solo por la cantidad de shows sino por los artistas vienen, que son muy convocantes. En ese contexto, venimos haciendo mesas de trabajo para reforzar la seguridad y ser los más efectivos posibles ya que esperamos más de 200 mil personas: el equivalente a seis o siete superclásicos”, explicó a Infobae el nuevo secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalves.

Según figura en la agenda de actividades destacadas de enero 2024, entre viernes, sábado y domingo, habrá más de una decena de eventos de la ciudad y alrededores. En el reconocido balneario MUTE, por ejemplo, el viernes 19 tendrá lugar la mega fiesta Bresh, donde se esperan más de 10 mil asistentes. El sábado 20, desde las 23, se presentarán distintos DJ’s: Gordo (Estados Unidos), Wade (España), Mahmut Orhan y Jay De Lysn, en una fiesta que mezclará música electrónica con “cachengue” y que, se estima, reunirá más de 15 mil personas.

“Tenemos todos los VIP, mesas y standing VIP vendidos. Solo quedan algunas entradas generales desde 50 mil pesos. Esperamos gente de 42 países. La convocatoria es altísima y arrancó a finales del año pasado. Gordo vendió 6.300 entradas en una hora”, explicó a Infobae, uno de los dueños de MUTE, Mariano Iriarte.

El mismo sábado 20, pero a las 21, la banda liderada por Chano Charpentier, Tan Biónica, hará una escala del tour “La última noche mágica” en el estadio Mundialista, con capacidad para 35 mil personas. En paralelo tendrá lugar otro de los grandes recitales del verano, cuando se presente Don Osvaldo, el grupo liderado por Patricio Fontanet, en Silos Arena.

La Feliz recibirá a Tan Biónica el sábado 20 en el Estadio Mundialista (DF Entertainment)

A Sonora Park, en el balneario Horizonte Playa (a pocos más de 200 metros del Faro Punta Mogotes), el viernes 19 llegará el DJ y productor de música inglesa Nick Warren.

El sábado 20, también en Horizonte Playa pero en el parador de una reconocida marca de gaseosa, dará un show el artista FMK. Muy cerca, en el escenario de Helena Beach, se presentarán La Joaqui y Callejero Fino, 20 y 21 respectivamente. En Samsara Beach se espera la presencia de destacados DJ’s los días viernes, sábado y domingo para la puesta del sol.

En la zona de Chapadmalal, el Club de Playa “Casa Pampa. El Calamar Loco” también espera miles de jóvenes en sus ya clásicos afterbeach. El viernes 19 estará el dúo de DJ’s NonCitizens y, el sábado 20, Emmanuel Horvilleur, Zoe Gatuso, Koino Yokan y Pabels. Ese mismo día, pero en la estancia La Moringa se presentará Fatboy Slim, un ícono de la música mundial.

Para completar la grilla del fin de semana, el domingo 21, se presentará el grupo Árbol en GAP y el boliche Bruto será sede de la Fiesta Picheo 808, con Alan Gómez como artista invitado.

Emmanuel Horvilleur estará el sábado 20 en el Club de Playa "Casa Pampa. El Calamar Loco" de Chapadmalal

Sobre el operativo de Seguridad

“Si bien será un desafío recibir tantas personas, el desafío lo tenemos los días“, dijo Rodrigo Gonçalves a Infobae y detalló acerca del despliegue para este fin de semana en La Feliz y alrededores.

Según el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, este sábado 20 de enero, el plan es reforzar la seguridad con personal municipal de Tránsito, de Defensa Civil, del SAME y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, así como también con el REBA (Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires).

“A nivel organizativo también vamos a contar con la Fuerza Nacional, en el caso de Prefectura, porque en Silos Arena, que no es jurisdicción municipal, también hay un evento importante y todas esas personas después van a terminar transitando por las calles de Mar del Plata”, sostuvo Gonçalves en referencia a los que se muevan para ver a Don Osvaldo, la banda del ex líder de Callejeros.

Con respecto a este último punto, el funcionario hizo hincapié en el posterior trabajo de la limpieza de las calles. “No se trata solamente de pensar en el Operativo de Seguridad, sino que hay en un montón de condimentos extra. En ese sentido, me gustaría destacar el trabajo que viene haciendo la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Mar del Plata en la nocturnidad. Un trabajo profesional, de mucha presencia y muy disuasivo para la juventud, que todavía, en algunos casos, no entiende que la diversión y la violencia no deberían ir de la mano. Lo mismo con respecto al trabajo de los ‘bolicheros’, que acompañan los requerimientos que venimos haciendo en función de poder tener una noche segura”, concluyó.