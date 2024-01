Aumenta el subte: cuánto costará el boleto a partir de este viernes

El boleto del subte pasa de $80 a $110

Tras la devaluación del tipo de cambio y la suba de precios de los combustibles -a raíz de la liberación de la economía-, llega un nuevo golpe al bolsillo con el incremento del boleto de subte.

Desde este viernes entra en vigor el primer tramo de la actualización tarifaria por la cual el boleto pasará a costar $110. En tanto, el Premetro tendrá un valor de 38,50 pesos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el aumento la semana pasada a través de la Resolución N°27, publicada en el Boletín Oficial porteño. El que rige a partir de hoy constituye la primera fase del incremento, que será del 56% en total. La próxima etapa está prevista para el 4 de febrero y allí la tarifa ascenderá a 125 pesos.

Según informaron desde la empresa Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE), la modificación del cuadro tarifario en el boleto del subte fue tratada y aprobada en la audiencia pública realizada el pasado 4 de diciembre, a fin de “seguir garantizando el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”.

De acuerdo a SBASE, la actualización responde principalmente a las fluctuaciones en la tarifa técnica, que refleja el costo de operar el servicio y se calcula como el cociente entre esos costos y el número de pasajeros pagos, con el objetivo de “mantener sustentable el sistema de transporte público”.

En este contexto, con un aumento del 81,58% en los costos entre el último cálculo de octubre de 2022 y julio de este año, y una demanda estabilizada en el 72% del total prepandemia, la tarifa técnica se establece en $398,44.

Pese a la suba del boleto, se mantienen los descuentos de la RED SUBE y los beneficios para los pasajeros frecuentes. De esta manera, a medida que el usuario realiza más viajes, se aplican automáticamente descuentos del 20%, 30% y 40% una vez superados los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. Además, se seguirán otorgando los pases para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y en lista de espera, quienes pueden viajar gratis. También se mantendrán los beneficios del boleto estudiantil, que es gratuito, así como los abonos sociales, maestros y estudiantiles para alumnos de escuelas secundarias y terciarias.

El abono social está dirigido a beneficiarios de planes sociales gestionados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del programa Ciudadanía Porteña; beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar.

Además, abarca a personas en situación de desempleo crónico o recurrente; personas con ingresos familiares por debajo de la canasta básica familiar publicada por el INDEC; personas en situación de indigencia o beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón. También incluye a ex combatientes de Malvinas y aquellos grupos identificados por las normativas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social.

No será el único aumento en el transporte público durante enero. Además del subte, costará más caro viajar en trenes y colectivos.

La intención oficial es llevar al boleto de colectivo porteño a niveles similares al promedio de lo que se paga en el interior del país (NA)

En el nuevo cuadro tarifario para los colectivos, el boleto mínimo para el trayecto de hasta 3 kilómetros pasó de $52,96 a $76,92. El siguiente, que suele ser el de mayor caudal de pasajeros, de entre 3 y 6 kilómetros, pasó de $59 a $85,69. El que va de 6 a 12 kilómetros saltó de $63,54 a $92,29. Entre los 12 y 27 kilómetros la tarifa subió de $68,09 a $98,90. En tanto, el más largo, de 27 a 45 kilómetros, pasó de $72,61 a $105,46 pesos.

Si bien se esperaba que comience a regir desde el primero de enero, el nuevo cuadro tarifario se demoró debido a que no han sido cargados en las validadoras de los colectivos.

Días atrás fuentes del sector aseguraron a Infobae que “todavía Nación Servicios (que opera la tarjeta SUBE) no cargó los nuevos cuadros tarifarios, todavía ese proceso no lo hicieron, estamos preguntando y no hay información. Tiene que haber una orden de la Secretaría de Transporte a Nación Servicios para que ellos procesen el nuevo cuadro, y eso impacte en las validadoras de los colectivos”.

Se especula con la posibilidad que los aumentos empiecen a regir desde el 15 de enero. Ese mismo día, entrará en vigor la suba del boleto de tren también.

El Gobierno nacional determinó un incremento del 45% en el valor de los boletos de tren del AMBA. Con esto, la tarifa mínima con SUBE de la línea Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza saltará de $33,29 a $48,38. Por su parte la sección 2 de las mismas líneas valdrá $61,57, $76,96 -la 3- y en efectivo costará $150, a excepción del ramal Urquiza que valdrá $115.

Los trenes tendrán una suba de más del 42% el 15 de enero. A partir de allí, se intentará aplicar aumentos mensuales

Por su parte las líneas Roca, Belgrano-Norte y Belgrano-Sur aumentará en su tarifa mínima de $25,72 a $37,38. Para la sección 2 tendrá un valor de $48,38 y en la sección 3, un precio de $59,37. En efectivo costará $115 para los tres ramales.

A través de una resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura de la Nación anunció que restablecerá a partir del 15 de enero el mecanismo de actualización mensual de las tarifas del transporte público de pasajeros que había quedado congelado desde agosto del año pasado.

Esta medida, que busca responder a los incrementos en los costos de insumos y servicios, aspira a sistematizar el proceso de consulta pública para ir aplicando subas mensuales a las tarifas de transporte.

El Ministerio de Infraestructura ha extendido una invitación a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios para que se adhieran a esta política tarifaria. La intención es unificar criterios a nivel nacional y asegurar una implementación coherente de las nuevas tarifas en todo el territorio argentino.

“El objetivo es llevar las tarifas del AMBA a niveles similares a las del promedio de lo que se paga en el interior”, dijeron fuentes oficiales.