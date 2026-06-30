El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

El West Penn Hospital de Pittsburgh registró tres sets de trillizos en días consecutivos de junio de 2026 y sumó nueve nacimientos en tres días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El West Penn Hospital de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, reportó el nacimiento de tres sets de trillizos en días consecutivos durante junio de 2026, lo que constituye un hecho atípico en la atención neonatal de la región y un desafío para los equipos médicos. Entre el 10 y el 12 de junio, nueve bebés nacieron en el hospital, hijos de tres familias distintas, en una sucesión de partos poco frecuente que fue confirmada oficialmente por el sistema de salud Allegheny Health Network (AHN) y difundida por medios nacionales de Estados Unidos.

Según el comunicado institucional de AHN, los nacimientos ocurrieron en la segunda semana de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) de nivel 3 de West Penn Hospital.

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El fenómeno ha despertado interés entre especialistas y público general, ya que la probabilidad de un embarazo espontáneo de trillizos es de aproximadamente 1 en cada 9.000, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. Que tres nacimientos triples ocurran en días seguidos en un mismo centro hospitalario representa un caso extraordinario en la medicina perinatal contemporánea.

¿Cuáles fueron las fechas y las familias de los trillizos nacidos en West Penn Hospital en junio de 2026?

De acuerdo con Allegheny Health Network, el primer set de trillizos nació el 10 de junio de 2026. Mallory y Corri Quinn dieron la bienvenida a Caden, Eliana y Rory. La madre, según relató a People, llegó al hospital para un control y, tras detectarse una condición que requería intervención inmediata, se programó el parto por cesárea. Los bebés nacieron con 31 semanas de gestación y necesitaron cuidados en la NICU.

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Al día siguiente, el 11 de junio, fue el turno de Matt y Monica Wilden, quienes recibieron a Dean, Charlie y Griffin. La madre llegó con un parto programado para la semana 32 y, según la Pittsburgh Post-Gazette, el equipo médico estuvo preparado para atender la llegada de los tres bebés, quienes también requirieron cuidados intensivos y monitoreo en las primeras horas de vida.

El ciclo se completó el 12 de junio, cuando Julia y Jeff DeFrancisis tuvieron a Mila, Clara y Lena. Según información corroborada por NBC Miami, este tercer parto triple cerró una secuencia inusual en la historia reciente del hospital, generando interés y atención tanto en el personal médico como en la comunidad local.

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La probabilidad de un embarazo espontáneo de trillizos es de 1 en 9.000, y al menos dos de los casos del West Penn Hospital no recurrieron a tratamientos de fertilidad. (Instagram/@ahntoday)

¿Cuán raro es que nazcan tres sets de trillizos en días consecutivos en un hospital?

La probabilidad de embarazos de trillizos concebidos espontáneamente es baja. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, solo 1 de cada 9.000 embarazos resulta en trillizos sin intervención médica. En Estados Unidos, la tasa de partos múltiples ha disminuido en la última década debido a mejoras en la tecnología reproductiva y la promoción de embarazos únicos, explicó un informe de People.

En el caso de West Penn Hospital, el hospital confirmó que al menos dos de los embarazos fueron espontáneos, sin tratamientos de fertilidad. La presencia de tres partos triples en días consecutivos dentro de una misma institución es considerada un episodio excepcional para la medicina perinatal nacional, según destacaron fuentes médicas a la Pittsburgh Post-Gazette.

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¿Cómo se preparó el hospital para responder a la llegada de nueve bebés en tres días?

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) de nivel 3 en West Penn Hospital fue clave para dar respuesta a la demanda simultánea de atención especializada. Según la Pittsburgh Post-Gazette, la llegada de los nueve recién nacidos requirió la movilización de recursos, la coordinación de turnos adicionales y la disponibilidad de equipamiento avanzado como incubadoras, monitores y suministros médicos.

El hospital informó oficialmente: “Nuestra NICU de nivel 3 ofrece el cuidado especializado que estos pequeños pacientes necesitan para iniciar su camino”. El personal médico y de enfermería trabajó de manera coordinada para garantizar la atención de los bebés y el acompañamiento de las familias, estableciendo protocolos de monitoreo y estabilización para neonatos prematuros.

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La NICU de nivel 3 del West Penn Hospital activó turnos adicionales, incubadoras, monitores y suministros médicos para atender a los nueve recién nacidos prematuros. (Instagram/@ahntoday)

¿Qué desafíos médicos y logísticos enfrentaron las familias y el equipo de salud?

Los trillizos nacieron entre las semanas 31 y 32 de gestación, lo que implicó un riesgo mayor de complicaciones asociadas a la prematuridad. Según relatos recogidos por People, Mallory Quinn explicó que sus hijos necesitaron aprender a regular su temperatura corporal, alimentarse por biberón y ganar peso antes de poder recibir el alta. Casos similares se registraron en las otras dos familias, de acuerdo con la Pittsburgh Post-Gazette.

Entre los principales desafíos logísticos, las familias y el hospital debieron coordinar:

La organización de horarios de alimentación, sueño y visitas.

La gestión de controles médicos frecuentes y exámenes neonatales.

El acceso a recursos como incubadoras, equipos de monitoreo y suministros pediátricos.

El acompañamiento psicológico y emocional para los padres.

Durante la hospitalización, las familias compartieron experiencias y recibieron orientación del personal, lo que facilitó la adaptación a la nueva dinámica familiar.

¿Qué impacto tiene este episodio en la medicina neonatal local y nacional?

El episodio ha sido calificado por especialistas como un ejemplo de respuesta institucional ante situaciones poco frecuentes pero de alto impacto clínico. La Pittsburgh Post-Gazette reportó que el hospital no tenía antecedentes similares en años recientes y que el caso fue debatido en foros de neonatología por la capacidad de organización y respuesta demostrada.

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Allegheny Health Network destacó el trabajo en equipo y la importancia de infraestructuras avanzadas. El hospital planea utilizar la experiencia para revisar protocolos, capacitar personal y fortalecer la preparación ante partos múltiples, según declaraciones institucionales recogidas por People y NBC Miami.

Allegheny Health Network mantendrá el seguimiento pediátrico de los bebés prematuros y revisará protocolos tras el caso de los trillizos en Pittsburgh. (Instagram/@ahntoday)

¿Qué sigue para los recién nacidos y sus familias tras la internación?

De acuerdo con Allegheny Health Network, las familias continuarán bajo seguimiento pediátrico para asegurar el desarrollo saludable de los bebés y prevenir complicaciones asociadas a la prematuridad. El hospital mantendrá la asistencia y el monitoreo hasta que los recién nacidos cumplan los requisitos médicos para el alta definitiva.

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El caso servirá como referencia para la atención perinatal en la región y motivará la revisión de protocolos internos. La experiencia también subraya la necesidad de recursos humanos y materiales especializados en neonatología, así como la importancia de la colaboración entre instituciones de salud.