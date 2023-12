La empleada de Schwarzenegger, los embarazos paralelos de Hugh Grant y otros casos de hijos extramatrimoniales de las celebridades

Ludacris y su esposa Eudoxie Bridges, embarazada del cuarto hijo del cantante y actor. Uno de sus hijos lo tuvo con la empresaria Tamika Fuller (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde rockeros y raperos hasta actores y políticos, estos famosos probablemente no esperaban que los llamaran “papá” después de fugarse con sus amantes.

Ludacris

En 2013, Ludacris, el rapero, compositor, productor discográfico y actor que se llama Christopher Brian Bridges, se involucró sentimentalmente con la empresaria Tamika Fuller, a pesar de estar en relación de larga data con una mujer llamada Eudoxie. Tamika compartió su versión de los hechos en un ensayo para MadameNoire, donde reveló que el rapero le dijo que estaba recién soltero cuando empezaron a intimar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Ludacris no estaba precisamente feliz con la noticia. Según un testimonio judicial que consiguió The Mirror, el cantante le sugirió a su amante que interrumpiera el embarazo. En lugar de eso, Tamika dio la bienvenida a su bebé en diciembre de 2013. Menos de dos meses después del nacimiento, Ludacris demandó la custodia completa. En medio de esa batalla legal, Ludacris y Eudoxie se casaron. Aunque, Tamika afirmó que la boda era una estrategia para demostrar estabilidad en su vida familiar. También destacó que, al casarse, el rapero no se vería obligado a pagar 7.000 dólares al mes por la manutención de su hijo. Finalmente, el juez concedió a Ludacris la custodia completa.

Mientras tanto, Eudoxie explicó por qué decidió quedarse con Ludacris después de que él tuviera un hijo con otra mujer. Respondiendo a un comentario de Instagram, escribió en el sitio, “Mucha gente me lo dijo, pero escuché a mi corazón y es la mejor decisión que tomé nunca”.

Hugh Grant y Anna Elisabet tuvieron un hijo tres meses después de que naciera el segundo hijo del actor y la productora Tinglan Hong (REUTERS/Benoit Tessier)

Hugh Grant

Todo el mundo recuerda la detención de Hugh Grant en 1995 por utilizar los servicios de una trabajadora sexual de Los Ángeles. Aunque no es tan controversial como la vez que tuvo dos hijos con dos mujeres en el plazo de tres meses. El primer hijo del actor había nacido en noviembre de 2011. El representante de Hugh lo ratificó en un comunicado a People: “Puedo confirmar que Hugh Grant es el encantado padre de una niña. Él y la madre tuvieron un romance fugaz y, aunque esto no estaba planeado, Hugh no podría estar más feliz ni ser más comprensivo”. En aquel momento no se conocía la identidad de la mujer, pero finalmente se supo que era Tinglan Hong. Pero, al parecer, su romance no fue tan fugaz como se describe. En 2012, él y Tinglan dieron la bienvenida a su segundo hijo. Aunque las cosas se complicaron infinitamente para el británico cuando, sólo tres meses antes, fue padre de otro bebé. La madre de este niño era la productora Anna Eberstein, con quien el actor llevaba saliendo más de un año. Una fuente dijo a The Sun que “estaban embarazadas de los hijos de Hugh al mismo tiempo. Es un acuerdo poco habitual”. Años más tarde, Hugh consiguió mejorar las cosas con Anna. Se casaron en 2018 y tuvieron dos hijos más.

Arnold Schwarzenegger y su hijo Joseph Baena (Instagram/Joseph Baena)

Arnold Schwarzenegger

En mayo de 2011, Arnold Schwarzenegger y su esposa Maria Shriver anunciaron que se separaban tras 25 años de matrimonio. Días después salió a la luz el motivo de la separación. Arnold había engendrado un hijo con el ama de llaves de la familia, Mildred Baena, más de una década antes. El actor declaró a Los Angeles Times, “no hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que causé”. Unos meses después, Maria solicitó el divorcio. Finalmente se supo que el hijo ilegítimo era Joseph Baena, que se parece mucho al actor. Como su padre, él también se interesó por el culturismo y la interpretación. Incluso tuvo una reacción muy singular cuando supo la verdad sobre su origen. Su madre dijo a Hello!: “Cuando la abuela de Joseph lo sentó para explicarle que Arnold Schwarzenegger era su padre, exclamó, ‘¡genial!’”. En la docuserie de Netflix del 2023, Arnold, el actor abordó el escándalo y admitió: “Creo que ya causé suficiente dolor”.

El prestigioso ex jugador de la NFL Dan Marino tiene seis hijos con su esposa Claire y uno con la productora de CBS Donna Savattere (REUTERS/Frank Pingue)

Dan Marino

El legendario quarterback de la NFL Dan Marino jugó 17 temporadas para los Miami Dolphin antes de retirarse en el 2000. En 2013, Dan -que, por aquel entonces, tenía seis hijos adultos con su esposa, Claire- emitió una declaración en la que admitía que, en realidad, era padre de siete hijos. La declaración coincidió con un informe de New York Post, que afirmaba que había tenido una aventura con la productora de CBS Donna Savattere de la que nació un hijo ilegítimo. Según el Post, Dan supuestamente le pagó millones para que guardara silencio al respecto. Al referirse al nacimiento de su hija con Donna, dijo que “se trata de un asunto personal y privado. Asumo toda la responsabilidad personal y económica de mis actos, tanto ahora como entonces. Acordamos mutuamente mantener nuestro acuerdo en privado para proteger a todas las partes implicadas”. Mientras tanto, Dan insistió en que su matrimonio seguía intacto, a pesar de todo lo ocurrido. El miembro del Salón de la Fama añadió: “Mi esposa y yo llevamos casados casi 30 años y tenemos seis hijos juntos. Y seguimos siendo una familia fuerte y cariñosa”.

Al músico Ted Nugent le costó reconocer que había tenido un hijo con Karen Gutowski y el asunto terminó siendo judicializado (REUTERS/Rebecca Cook)

Ted Nugent

Desde el punto de vista musical, el guitarrista Ted Nugent es más conocido por su éxito de 1977 Cat Scratch Fever. Aunque, desde entonces se hizo un hueco como entusiasta de las armas de derecha. Ted fue incluso investigado por el Servicio Secreto cuando algunos comentarios que hizo sobre el entonces presidente Barack Obama fueron percibidos como una amenaza. En 2004, protagonizó un titular totalmente distinto cuando fue demandado por Karen Gutowski, quien quería que el rockero pagara la manutención de su hijo de ocho años, del que afirmaba que era el padre. Ted reconoció que era el padre del niño, nacido en 1995, pero afirmó que nunca lo había visto. Ese reconocimiento provocó algunas conversaciones incómodas con la esposa de Ted, Shemaine, con quien se casó en 1989.

Mientras tanto, Karen quería mucho más que la pequeña cantidad de dinero que le enviaba Ted. Así que llevó el asunto a los tribunales. Según UPI, el abogado de Karen dijo: “Dado que vale millones y millones de dólares, está pagando la cantidad que pagaría alguien que ganara unos 20 mil dólares al año”. Cuando se calmaron los ánimos, se ordenó a Ted que pagara 3.500 dólares al mes en concepto de pensión alimenticia.

Eric Clapton y su hijo Conor, cuya madre es Lory Del Santo, la amante del cantante. El niño nació en 1986 y murió cuatro años después de forma trágica: se cayó de la ventana de un rascacielos

Eric Clapton

La historia del amor prohibido de Eric Clapton por Patti Boyd, esposa de su mejor amigo, el Beatle George Harrison, se convirtió en leyenda del rock and roll. El amor de Eric por Patti incluso constituyó la base del que posiblemente sea su mayor logro artístico, el álbum de Derek and the Dominos: Layla And Other Assorted Love Songs. Su historia de amor dio otro giro cuando Patti se divorció de George y se casó con Eric. Durante su matrimonio, habían luchado por tener un hijo, sometiéndose incluso a tratamientos de fecundación in vitro, pero sin éxito. Por eso le resultó aún más doloroso que la amante de Eric, Lory Del Santo, diera a luz a su hijo, Conor, en 1986. Patti declaró a The Telegraph: “Como me quería, creía que yo estaría contenta y feliz por él de que tuviera un hijo. Era como si yo fuera su mejor amiga; que podía contármelo todo sin darse cuenta de lo profundamente doloroso que era para mí”.

"La canción Tears for heaven de Eric Clapton, dedicada a su hijo Conor"

Aquel bebé resultó ser la gota que colmó el vaso para ella, y se divorciaron en 1988. Aunque, la tragedia llegó en 1991, cuando Conor, de cuatro años, murió al caer desde la ventana de un rascacielos de Manhattan. La muerte de su hijo inspiró al músico a coescribir la canción Tears In Heaven, que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos.

Chuck Norris y su esposa Gina. El actor reconoció haberla engañado tras la publicación de su memorias (AP Photo/Gerald Herbert)

Chuck Norris

Chuck Norris protagonizó películas como Desaparecido en acción y Delta Force, así como el éxito televisivo Walker, Texas Ranger. En 2004, Chuck publicó sus memorias, Against All Odds: My Story. Sin duda, la mayor revelación fue que había engañado a su primera esposa mientras servía en las Fuerzas Aéreas, y que había engendrado un hijo. Aunque, según contó, ignoró felizmente la existencia de su hijo ilegítimo hasta décadas después, cuando recibió en 1993 una carta de una mujer que afirmaba ser su hija biológica. Según un extracto del libro, Chuck se sintió conmocionado y eufórico al descubrir que tenía una hija. Entonces concertó una cita con la chica, llamada Dina, y su madre. Escribió: “No necesité pruebas de ADN ni de sangre. Me acerqué a ella, la abracé y los dos empezamos a llogar. En aquel momento, fue como si la conociera de toda la vida”.

Evander Holyfield tuvo 11 hijos con seis mujeres distintas (@evanderholyfield)

Evander Holyfield

En 1998, el boxeador Evander Holyfield y su segunda esposa, Janice, le daban la bienvenida a su primer hijo en común cuando él hizo una incómoda confesión. Durante el año anterior, Evander había tenido dos hijos más, con dos mujeres distintas. Aquellos nacimientos convirtieron al campeón de los pesos pesados en padre de nueve hijos. Todas esas visitas de la cigüeña lo llevaron claramente a una epifanía sobre sí mismo, como declaró a The Buffalo News, “tardé mucho tiempo en darme cuenta. ¿Por qué sigo tomando malas decisiones? ¿Cómo es que puedo tomar buenas decisiones en un ring de boxeo pero no en mi vida? Cuando estoy entrenando, hago exactamente lo que me dicen que haga. Pero en mi vida personal, creo que si no hago lo que quiero, todo irá bien”. Evander tuvo dos hijos más, y finalmente tuvo 11 hijos con seis mujeres distintas.

"No era algo que hubiera planeado. En realidad, me engañaron. Simplemente caí en la trampa… Simplemente caí en la seducción", dijo Tom Jones tras la aparición de un hijo extramatrimonial (EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo)

Tom Jones

El cantante galés Tom Jones estuvo casado con su esposa Linda desde 1957 hasta su muerte en 2016, aunque no siempre haya sido un esposo fiel. De hecho, en una ocasión afirmó que en la cima de su fama se acostaba con hasta 250 mujeres al año. Cuando una de esas aventuras saltó a los titulares, su esposa respondió con los puños; él admitió en una entrevista de 2015 con Times, “me quedé ahí parado y aguanté. Ella me cacheteó, dio puñetazos y gritó”. Otra aventura, con una joven estadounidense llamada Katherine Berkery, dio como resultado un hijo. Cuando Katherine le dijo a Jones que era el padre, él lo negó. Aunque, una prueba de ADN ordenada por el Tribunal demostró su paternidad, y fue condenado a pagar 3.000 dólares al mes en concepto de manutención. Aun así, durante muchos años se negó a confesar que el chico era suyo. Finalmente, en 2008, reconoció que era el padre, pero insinuó que lo habían engañado para que mantuviera relaciones sexuales. Según Wales Online, dijo, “No era algo que hubiera planeado. En realidad, me engañaron. Simplemente caí en la trampa… Simplemente caí en la seducción”. En una entrevista concedida en 2018 a Daily Mail, el hijo de Jones reveló que nunca conoció ni habló con su padre.