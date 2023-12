Es argentino, vive en el único pueblo navideño del mundo y cuenta cómo es trabajar en la Casa oficial de Papá Noel

Faltan muy pocos días para que los chicos le escriban la cartita a Papá Noel. La ilusión se renueva todos los 8 de diciembre junto al armado del árbol de Navidad y la emoción de confeccionar la lista de regalos.

Lo que muy pocos saben es que hay una dirección postal para enviar esas cartas, que queda en la ciudad finlandesa de Rovaniemi. Allí se encuentra la casa oficial de Santa Claus, que se convirtió en la principal atracción de una pintoresca aldea turística que parece salida de los cuentos de hadas.

Entre elfos, renos, hombres de jengibre y muñecos de nieve también vive Nahuel Ríos (39), el único argentino que trabaja en este fascinante complejo turístico donde los huéspedes tienen que hacer reservas con dos años de anticipación.

Nahuel Ríos tiene 39 años, es oriundo del partido bonaerense de Pilar y vive en Finlandia desde hace seis años

“No es para cualquiera venir a este lugar de Laponia donde hospedarse arranca en 600 euros la noche y días atrás tuvimos una sensación térmica de -37° C, vientos fuertes y una nevada impresionante”, aclaró Nahuel, quien se desempeña como maletero en Santa Claus Village, un parque temático navideño que está abierto todo el año y en esta época su capacidad está “completísima”.

Una de las particularidades de esta aldea, además de su imponente decoración, es que está atravesada por el Círculo Polar Ártico, que es un círculo de latitud que se extiende a 66°33′45,9″ al norte del Ecuador. “Marca la latitud más meridional donde el sol puede permanecer continuamente por debajo o por encima del horizonte durante 24 horas”, contó Nahuel acerca de estos fenómenos conocidos como sol de medianoche en verano y noche polar en invierno.

Nahuel cruza la línea del Círculo Polar Ártico que está ubicada dentro de Santa Claus Village, en Finlandia

“Ahora estamos en la etapa previa a lo que es la noche polar. Por eso digo que diciembre no es la mejor época para venir, más allá de lo que significa este mes festivo en el mundo entero. El sol no se ve prácticamente en todo el día y las nevadas se vuelven abundantes hasta febrero. Lo que sí hay son auroras boreales”, describió Nahuel sobre este espectáculo astronómico que se produce cuando partículas cargadas del viento solar chocan con la atmósfera terrestre provocando la emisión de luz.

Qué se puede hacer en el pueblo de Papá Noel

La casa de Santa Claus abre sus puertas de 10 a 18 horas. Con su característica barriga y barba blanca, espera a los chicos sentado frente a su enorme escritorio de madera pulida y brillante y escoltado por elfos. “Está prohibido ingresar con celular o filmadoras ya que ellos después te venden ese material por USD 50″, contó Nahuel. Además de sacarse la tradicional foto hay muchos que aprovechan para dejar su cartita.

A la casa oficial de Papá Noel llegan niños de todo el mundo en busca de una foto. También lo visitan para dejar cartitas

Al respecto, Nahuel aclaró: “Llegan millones de cartas de todo el mundo, incluso desde Argentina, y hay personas designadas especialmente para responderlas en el mismo idioma en que fueron escritas. Se les envía una postal con el sello oficial”.

Los visitantes también pueden recorrer la cabaña de la Señora Claus, la adorable esposa de Papá Noel, donde se los invita a fraternizar con gnomos, entonar villancicos, hornear y decorar galletas de jengibre.

El rol de Papá Noel es interpretado por cinco hombres barrigones y canosos que se van turnando en el Santa Claus Village

En las actividades que el clima polar permite se encuentran patinar sobre hielo, sumergirse en los saunas de nieve que están en medio del bosque, animarse a paseos en trineos con siberianos husky o renos, hacer safaris en motos o recorrer los senderos que se dirigen hacia los rápidos del río Raudanjoki y las cascadas Vaattunkiköngäs y Vikaköngäs, que atraviesan la zona. “Estas rutas también son accesibles en invierno. Los excursionistas pueden deslizarse con esquíes o raquetas de nieve”, señaló Nahuel.

El restaurante Snow, el café Ensilumi y el ice bar Snowman World son los establecimientos gastronómicos más concurridos de la aldea, la cual está conformada por más de 24 locales que ofrecen distintos tipos comida: desde hamburguesas y cocina asiática hasta exquisiteces nórdicas hechas con carne de reno.

Santa Claus Village es el único parque temático navideño del mundo

En total son 280 cabañas, donde confluye la tradición de Laponia, el confort moderno y la naturaleza pura del Círculo Polar Ártico. El turista puede optar entre tres opciones. Las más económicas constan de 44 m2 con pequeña cocina, comedor, loft en piso superior y sauna privado en el balcón. Les sigue unas con chimenea atmosférica, amplia cocina, paredes y techos de cristales En tanto, las premium tienen 320 m2 con una ubicación, vista y entorno privilegiado.

“El Santa Claus Village solo ofrece hospedaje. El resto lo tiene que pagar el turista”, explicó Nahuel, que en temporada alta también realiza el mantenimiento y limpieza de las cabañas.

El complejo ofrece 280 cabañas para los turistas, todas ambientas con temática navideña

Vivir en Finlandia

Nahuel vive en Finlandia desde 2016 junto a su pareja finlandesa, Kati, a quien conoció en Buenos Aires. Antes de instalarse en Rovaniemi, residió en Helsinki y en Feinmark, justo en la frontera con Noruega.

A pesar de que destaca el alto nivel de vida, la solidaridad entre la gente y la lucha contra la desigualdad, admite que “la gente es bastante cerrada y tímida para entablar una relación y no suele hacerse tiempo para fomentar la vida social”. Dice que a ellos les gusta la soledad y el silencio, y que son muy respetuosos de las normas y el trabajo.

En diciembre, la mayor parte del día es de noche y las temperaturas llegan a -37 grados

“Acá no hay pobres, todos somos clase media. No vas a encontrar a nadie que no llegue a fin de mes. La gente no se hace problema por esa cuestión”, enfatizó Nahuel, quien comparte en su Instagram @landingdos parte de su rutina.

Su jornada laboral en el parque temático comienza a las 8:30 y finaliza a las 16.30 horas. “Ahora que estamos en temporada alta estoy aprovechando a hacer horas extras”, admitió el argentino, quien recibe un pago de 17 euros la hora. Eso le permite ganar entre 3 mil y 5 mil euros mensuales.

Además de trabajar como maletero, Nahuel realiza tareas de mantenimiento dentro y fuera de las cabañas

“Arranqué con un contrato semestral el 1 de noviembre, con la posibilidad de volver a renovarlo”, contó. Sin embargo, no está muy convencido de continuar ya que el salario se reduce hasta un 5fuera de temporada.

Nahuel aseguró que ahorra el 95% de los ingresos que genera porque no tiene que pagar alquiler ni comida. Su objetivo es poder volver a Buenos Aires pero no de manera definitiva: “Mi idea es estar seis meses en Finlandia y seis meses en Argentina. Hacer la temporada acá, ganar en euros e irme allá a disfrutar de la familia y los amigos”.

Así es una de las entradas al parque temático Santa Claus Village

“Yo la remé un montón. La gente, la cultura, el idioma, el clima, la comida no son un ecosistema para cualquiera. Si vos me preguntás cuál de los dos países elijo, me quedo con Argentina. Solo vine acá por razones económicas y espero que algún día esa situación se pueda revertir”, concluyó esperanzado con volver a instalarse en sus pagos del conurbano, más precisamente en Pilar.