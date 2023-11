Las chicas que le hacen el aguante a su amiga con cáncer y por qué usan a Locomotora Olivera como motivación

Stefanía no contaba con ninguna de las variables de riesgo para padecer cáncer de mama. Según los médicos, la postergación de la maternidad, la obesidad y el sedentarismo serían las principales causas del incremento leve, pero sostenido, del cáncer de mama en mujeres jóvenes, menores de 45 años

Las chicas son de Paraná y se conocen casi desde que nacieron. Compartieron desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y el paso a la adultez. Cada reunión del grupo es una especia de viaje a la nostalgia. Las anécdotas pasan desde los juegos en la escuela, los primeros novios y el descontrol del viaje de egresados.

Te puede interesar: Murió la esposa de excandidato a la Gobernación de Antioquia: “Me dejaste sin corazón”

El grupo sufrió un impacto fuerte este año. Stefanía, de 33 años, con una hija de 2, se detectó un bulto en uno de los pechos. Tras pasar por los análisis médicos le diagnosticaron un cáncer de mama. Ahí arranca esta historia que habla de la amistad y de la necesidad de acompañar a los seres queridos en los momentos complicados.

Stefanía no contaba con ninguna de las variables de riesgo para padecer cáncer de mama. Según los médicos, la postergación de la maternidad, la obesidad y el sedentarismo serían las principales causas del incremento leve, pero sostenido, del cáncer de mama en mujeres jóvenes, menores de 45 años.

La clave es la detección precoz

Para las mujeres jóvenes de todo el mundo, el cáncer de mama es un tema serio y de alto impacto para sus vidas. Por lo que estar bien informadas resulta vital. Hay que ser contundentes respecto a la detección precoz y a los controles de rutina para tener a este mal bien sitiado.

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @ramonelsinverguenza)

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de países desarrollados y en vías de desarrollo -corresponde al 21% de las muertes por tumores malignos-.

Te puede interesar: Cómo actúa el fármaco para prevenir el cáncer de mama que Gran Bretaña ofrecerá a 300.000 mujeres en riesgo

El Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el cáncer de mama es el de mayor magnitud y frecuencia en la mujer, ya que representa el 17% de todos los tipos de cáncer en la Argentina.

En nuestro país, se diagnostican más de 19.000 casos por año y mueren alrededor de 6.000 personas como consecuencia de esta enfermedad que, tratada en sus estadios iniciales, tiene posibilidades de curación en el 90% de los casos.

Te puede interesar: Este fármaco aumenta la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de mama HER2

“El cáncer de mama es una patología que se diagnostica mayormente a partir de los 50 años, presentándose con dos picos de mayor incidencia: uno a esta edad y otro alrededor de los 71 años. Pero, desde hace tiempo, colegas y pacientes sostienen que cada vez se diagnostican más casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes”, señaló en una nota de Infobae la doctora Verónica Sanchotena (MN114425), miembro de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM).

Las chicas en una de las sesiones de quimioteraía de Stefanía en Paraná

“Más del 10 % de los casos diagnosticados y más del 10 % de las muertes por cáncer de mama se dan en pacientes menores de 45 años. En los últimos diez años se ha detectado un aumento de los casos diagnosticados de un 2%, 5% y 8,5% en las franjas de edad de 30 a 34 años, 35 a 39 años y 40 a 44 años respectivamente”, asegura la especialista.

Diagnóstico confirmado

Sabina Sonnaillón es una más del grupo de 10 amigas de la infancia. “El primer impacto fue muy duro. Nos quedamos todas congeladas sin saber bien qué decir o qué hacer. Nos miramos a los ojos y era un silencio fuerte”.

Stefanía con el diagnóstico ya confirmado fue la que se puso al frente de su propia recuperación. “Ella es muy fuerte. Todo el tiempo dice que se va a curar. Que es casi un hecho que de esta va a salir”, explica Sabina en diálogo con Infobae desde Paraná.

Entonces llegó el momento de la primera sesión de quimioterapia. Las chicas armaron un grup de Whatsapp y las ideas iban y venían entre ellas. Lo coordinaron con la pareja de Stefanía y le cayeron de sorpresa en el centro de salud en el que se trataba su amiga.

“Siempre hay altibajos, pero la idea es estar cerca de ella la mayor cantidad de tiempo posible", explica Sabina una de las amigas del grupo

Fueron con carteles, música y mucha energía positiva para darle fuerza a la amiga que arrancaba el tratamiento. Stefanía respondió con alegría mientras entraba a su primera sesión. A la salida, cansada por la quimio, se fue a descansar a su casa.

“Siempre hay altibajos, pero la idea es estar cerca de ella la mayor cantidad de tiempo posible –explica Sabina con una convicción que emociona-. Luego de la primera experiencia seguimos tirando ideas para las próximas. Porque la idea era y es acompañar todo el proceso”.

Para las siguientes jornadas, las chicas hicieron una “fiesta temática” de boxeo. “La locomotora Olivera es nuestra ídola. Seguimos sus videos con consejos en las redes sociales. De hecho, Stefanía se puso ella misma el apodo de ‘La Tora’ -cuenta Sabina-. Es importante en estos momentos estar acompañada y poder hablar del tema para no caer en la tristeza”.

Otra semana fueron todas disfrazadas de superhéroes para acompañar a Stefanía, la heroína. Y así piensan seguir en los meses que quedan de tratamiento que, según Sabina son los más difíciles por la agresividad de la quimioterapia.

El viral del amor

Lo que hasta ahí la historia de un grupo de chicas que bancan a una amiga con un problema, como debe haber cientos en todas las ciudades del país, se convirtió en un ejemplo por el posteo de un video de TikTok. Las imágenes la subió Sabina a la cuenta que usaba para mostrar el amor por su perro. Enseguida la viralización, 5 millones de reproducciones y en aumento que las hizo llegar a la TV de todo el país.

Joana D´Alessio es una escritora que tiene un libro sobre la amistad. El texto se llama “Pequeño tratado sobre la amistad” (Vinilo editora) y tiene una frase que resume quizás la densidad de este tipo de relaciones. “La amistad es una conversación que se puede retomar en cualquier punto y en cualquier lugar del mundo”.

Sabina no conoce la frase, pero apenas la escucha asiente con la cabeza. “Es así. Nosotras por nuestras actividades ya no nos veíamos tanto como en la adolescencia - dice la mujer-. Pero apenas, nos enteramos la situación todo fluyó para acompañar a Stefanía en todo lo que necesite”. Como escribe D´Alessio se retoma el diálogo con la misma sintonía de siempre.

El video subido por Sabina al TikTok de su perro estalló de reproducciones. Muchas personas se sintieron identificadas con el aguante de las chicas a su amiga. “A mi cuando me detectaron el cáncer me quedé sola”, “hasta mi novio se alejó de mi lado” o “Es vital el acompañamiento porque el ánimo ayuda a sanar”. Son algunos de los comentarios que llegan al TikTok. “De golpe tengo ciento de notificaciones. Ya no puedo leer más mensajes se me escapan”, admite Sabina.

El video simula los clásicos virales de las redes sociales. Llega un auto y al costado de la ruta están las chicas con carteles. Saltan y le dan aliento a Stefanía como si la chica estuviera por salir a la cancha. Se la ve a Stefanía sorprendida, contenta y algo nerviosa. Se acercaba su primera sesión de quimioterapia. Las imágenes pasan rápido. Todo el clip dura un poco más de un minuto. Se ve a las chicas agitando pancartas y siguiendo la camioneta de su amiga. Después a todo el grupo disfrazado de superhéroe. Aparece Stefanía con el puño de Ironman y un cartel: “Hoy te convertís en heroína”.