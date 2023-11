Pasó en la TV: primer concierto de Taylor Swift en Argentina, Victoria Villarruel recordó la entrevista con Videla y otro caso similar al de Fernando Báez Sosa

Resumen De La Tv Del 9 De Noviembre

La cantante Taylor Swift llegó a la Argentina e hizo su primera fecha en el Estadio Monumental, mientras que luego del debate Victoria Villarruel explicó en dialogo con Eduardo Feinmann porque tuvo encuentros con Jorge Rafael Videla y otro joven más fue víctima de la violencia física, tal cual le sucedió a Fernando Báez Sosa.

Ayer las paredes del Monumental temblaron tras el efusivo primer recital que dio Taylor Swift en la Argentina, el cual vendió más de 210 mil entradas.

La euforia se vivió desde que inició el día jueves. El primer momento de locura se vio cuando los fans atravesaron el equipo de seguridad de River y armaron una avalancha ni bien se abrieron los accesos de entrada.

Cuando inició el recital, minutos antes de dar las nueve de la noche, Taylor apareció sobre el impactante escenario ante la ovación de los 70 mil fans que estaban aguardando para verla y escucharla.

Taylor Swift dio inicio a su Eras Tour en Argentina (Gentileza: prensa Taylor Swift)

Profundamente conmovida, la cantante de 33 años se quedó paralizada sobre las tablas y exclamó: “Son posiblemente el público más épico que jamás existió”.

Sus fans emocionados fueron captados por los medios allí presentes, intercambiando pulseras, las cuales habían sido hechas a mano por cada uno de ellos con ese mismo fin.

De esta forma, un movilero de Poco Correctos (El Trece) fue sorprendido cuando una adolescente se le acercó para obsequiarle una pulsera, mientras que otros daban su punto de vista político de cara a las elecciones del 19 de noviembre.

“Taylor en su país militó en contra de (Donald) Trump, ¿por qué yo votaría en este país a (Javier) Milei?... teniendo políticas de ultraderecha siendo machista, misógino, LGBT fóbico”, explicó un joven en diálogo con TN.

(Franco Fafasuli)

A pesar del cariño de la gente, la cantante se llevó alguna criticas por los precios de sus entradas y su extraña llegada al país: encapuchada y metida adentro de un paraguas negro.

“Embargaron a toda la familia para sacar una entrada que sale una fortuna… ¿tanto para salir del avión? … por lo menos dar una imagen, ¿hay necesidad de semejante circo?”, preguntó indignada Flor de la V en Intrusos (América).

En tanto al mundo de la política, uno de los momentos de mayor tensión del debate de los candidatos a vicepresidentes protagonizado por Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, tuvo lugar cuando se abordó la situación de los militares detenidos por su actuación en la última dictadura.

En este contexto la libertaria fue invitada de LN + y aclaró algunas dudas que surgieron a raíz de sus polémicas frases. Desde su “no reivindicación a la dictadura” hasta las entrevistas que tuvo con Videla.

“A Videla lo he visto 3 veces con toda la furia, para entrevistarlo. Le pregunté todo lo que me interesaba, tal como le pregunté a los montoneros porque le ordenaron a sus combatientes tomarse las pastilla de cianuro”, dijo en diálogo con Eduardo Feinmann.

Victoria Villarruel sobre la dictadura y Videla (Ariel Torres)

Los romances también fueron tema de agenda en el día de ayer, ya que se los vio a Eva Bargiela y Facundo Moyano saliendo juntos de un restaurante, luego de que se haya confirmado su separación hace menos de un mes.

“Nos debíamos una charla y vinimos a comer, nada más. Está todo bien. Nos debíamos una charla y vinimos a charlar acá”, comenzó diciendo Eva en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Más allá de sus palabras, la actitud corporal de ambos y la buena onda que fluía con naturalidad invitaban a pensar en una posible reconciliación.

Solicitado por el periodista, Facundo Moyano aclaró con picardía: “Quedamos adentro que la que hablaba era ella. Yo no puedo decir nada”, sostuvo a lo que Eva sumó: “Yo le dije ‘vos no hables, hablo yo’. Hablo yo porque cuando habla este siempre la caga”, bromeó la modelo.

Otra pareja que había confirmado recientemente su separación fue la de Majo Martino con Locho Loccisano, quien en diálogo con Mañanisima (El Trece), programa del cual forma parte la modelo e influencer, dijo algunas declaraciones polémicas.

“La sigo amando con toda mi alma y me alegra que les vaya bien. Los veo todas las mañanas”, expresó en referencia al programa matutino que conduce Carmen Barbieri en la pantalla de El Trece.

Agregó celoso: “Tengo una denuncia para hacer a Ricardo (Canaletti)... Me estaba stalkeando por Instagram y le estaba poniendo like a las publicaciones con Majo”, comentó entre risas.

Locho Loccisano hablo de la separación de Majo Martino

Para concluir las palabras de la familia de Lautaro Diego Emanuel Alvaredo, el joven de 19 años que fue a bailar con tres amigos a un boliche de Gregorio de Laferrere y cerca de las 2 del lunes, le escribió a su papá, Diego, para avisarle que estaba “todo bien”.

Sin embargo su noche dio un giro de 360 grados cuando horas más tarde sucedió la salvaje golpiza: en medio de una gresca entre sus amigos y otro grupo a la salida de la discoteca, Lautaro fue atacado y recibió una fuerte patada en la cabeza que le provocó la muerte cerebral.

Tras el hecho, días más tarde su padre fue entrevistado. “Estaba consciente, se me dormía en los brazos... Me contestó. Le dije ´te duele algo´, ´no´ me respondió”, manifestó en llanto en comunicación con Barbieri, quien también se mostró angustiada y expresó que se sentía con bronca.