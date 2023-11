“Siempre que salíamos él nos cuidaba”: quién es Lautaro Alvaredo, el joven atacado en Laferrere

Melanie y Lautaro se conocieron a los cuatro años en el Jardín “Pirulín” de González Catán, partido de La Matanza

“Nosotros fuimos como hermanos. Nuestras familias son muy unidas”, le dice a Infobae Melanie Quiroz, amiga de Lautaro Diego Emanuel Alvaredo, el joven de 19 años que fue atacado a golpes en la madrugada de este lunes a la salida de un boliche en Laferrere y que ahora tiene muerte cerebral.

Aunque habla de su amigo en pasado, Melanie todavía no puede asimilar lo que ocurrió. “Jamás esperamos recibir una noticia así. Porque ‘Lauti’ no era de armar quilombo. Siempre que salíamos con él, nos cuidaba. Era muy atento con nosotros”, describe.

“Mel” y “Lauti”, como lo llamaba ella cariñosamente, se conocieron a los cuatro años en el Jardín “Pirulín” de González Catán, partido de La Matanza. Desde entonces, cuenta ella, se volvieron inseparables. Juntos hicieron el Primario y el Secundario en el “Instituto Puerto Argentino”, de donde egresaron en diciembre de 2021.

A Melanie le sobran recuerdos con Lauti. Muchos de ellos quedaron plasmados en imágenes, que ahora comparte con este medio: una entrega de diplomas, su fiesta de 15, su cumpleaños de 18, el acto de egresados. En todas las fotos Lautaro siempre estaba a su lado.

En la fiesta de 15 de Melany

“Crecimos juntos. La gustaba mucho jugar a las cartas y siempre andaba en bici”, describe a su amigo hincha de Boca Juniors. La última vez que se vieron fue el viernes al mediodía. “Había estado ayudando a un compañero a empujar el auto”, recuerda. Dos días después, lo golpearon salvajemente a la salida del local bailable “Cyrux” y lo dejaron con muerte cerebral.

Sobre el trágico episodio, Melany explica: “Fue a bailar con tres amigos. Él no era de ir a bailar, siempre fue más de juntarse en alguna casa. Ya no se puede salir, está todo muy feo”.

Al diálogo con este medio sobre Lautaro se suma Camila Alvaredo, prima de la víctima. Dice que la última vez que lo vio fue el miércoles pasado, cuando fue a jugar a la pelota con sus hermanos. “Era un chico dulce, amoroso, familiero. Es muy cruel lo que pasó. Tenía 19 años, una vida por delante. Los padres y sus cuatro hermanos (N.R.: tres adolescentes y un bebé) están destrozados. Él y su papá eran súper compañeros”, comenta.

En el egreso de primaria

Desde su cuenta de Facebook, Camila hizo un posteo con mezcla de bronca y tristeza, todo a flor de piel. “En estos momentos me parece lo más razonable volver a los tiempos primitivos del ‘ojo por ojo’. Porque no es justo. La vida no es justa. El cerebro de mosquito de un pibe que le pega a otro hasta matarlo. Padres que tienen que sufrir semejante pérdida. No hay justicia, por donde mires no la encontrás. Qué gran pérdida Lau, mándale fuerza a la familia, a tus papás, hermanos, tíos, primos, abuelas. Espero que dónde estés el mundo sea un poco mejor que este de mierda”.

Aunque se dio a conocer este miércoles, el hecho ocurrió el pasado domingo en el interior del boliche situado en avenida Luro y Pedro Obligado, de Laferrere, donde Lautaro había concurrido con amigos. Según pudieron establecer los investigadores del caso, en el local bailable se generó una pelea entre el grupo en el que estaba el joven de 19 y otros varones de edad, que se trasladó a una plaza ubicada a cien metros.

En medio de la disputa, Lautaro cayó al suelo, momento en el que otro joven le habría propinado una salvaje patada en la cabeza, de manera similar a lo que le sucedió a Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Así fue la pelea a la salida de un boliche en Laferrere

El hecho es investigado por el fiscal Matías Folino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza, quien ordenó diferentes medidas para la captura del agresor, que ya fue identificado y cuyo domicilio fue allanado, aunque no lo encontraron.

De momento, Lautaro permanece internado en la Clínica Mariano Moreno. El parte médico que publicó Télam indicó que llegó derivado en ambulancia y en el traslado “presentó varios episodios convulsivos que fueron tratados”, aunque “ingresó con un deterioro de la conciencia profundo”.

”Pasamos a hacerle las imágenes, tomografías de tórax y de cerebro, donde se observaron múltiples contusiones a nivel toráxico, con una contusión pulmonar derecha muy grave y una contusión cerebral grave”, agregaron desde el centro asistencial, al tiempo que explicaron que “se está tratando de mantener la función de los órganos vitales”.

Según el padre de Lautaro, a su hijo “nadie lo ayudó y le pegaron entre varios”. “No fue una pelea mano a mano. No eran cuatro contra cuatro, eran muchos más. Alguno fue el que le pegó una patada de atrás en la nuca y le quebró el cráneo. De una forma lo agarraron y lo tiraron al piso y otro le pegó”, detalló Diego, al canal C5N.

Festejo de cumpleaños y graduación: siempre juntos

Y siguió: “Creo que era la tercera o la cuarta vez que salía a bailar. Le pedí que me avisara si estaba bien. Le puse la condición de que fuera y volviera en remise para que no tuviera problemas ni le robaran en la calle, pero me lo mataron igual. La ambulancia no venía y un patrullero no lo quería llevar. Estuvo 14 horas esperando que venga la ambulancia de UTA, todo porque faltaba un papel, porque no habíamos hecho la denuncia y que faltaba esto y aquello. Hoy tendría que estar vivo”.

“El culpable es el que le pegó y el segundo culpable es toda la burocracia que hay para mandar una ambulancia de un lado al otro, no se quieren hacer cargo. Me dejaron a mi hijo muerto”, cerró el hombre.

A través de la redes sociales, la comunidad educativa del “Instituto Puerto Argentino”, colegio del que egresó el joven, se solidarizó con su familia. “Queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Alvaredo en este momento tan difícil que están viviendo. Lautaro estará siempre en nuestros corazones, porque dejo una huella imborrable”, publicaron.

El próximo 12 de marzo de 2024, Lautaro Alvaredo hubiera cumplido 20 años.