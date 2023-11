Un joven de 19 años fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Laferrere: tiene muerte cerebral

El padre de Lautaro Alvaredo habló sobre el crimen de su hijo. (Video: C5N)

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche se dio a conocer en las últimas horas. Esta vez, la víctima fue Lautaro Diego Emanuel Alvaredo, de 19 años, quien fue atacado a golpes en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Durante la golpiza, el joven recibió una fuerte patada en la cabeza que le provocó la “muerte cerebral”.

Todo ocurrió en la madrugada del lunes 6 de noviembre, cuando Lautaro y sus amigos salieron al local bailable “Cyrux”, ubicado en Luro al 5700, en el cruce con Pedro Obligado. Aproximadamente a las 7, el personal de seguridad los expulsó del lugar tras un altercado con otro individuo. La disputa se trasladó a las afueras del establecimiento, donde ambos grupos se enfrentaron en una pelea.

En medio de la disputa, Lautaro cayó al suelo, momento en el que otro joven le habría propinado una salvaje patada en la cabeza, de manera similar a lo que le sucedió a Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Según precisó el sitio Inforbano, la investigación del caso quedó a cargo de Fernando Garate, fiscal de Homicidios de La Matanza. Fuentes policiales indicaron al portal que se logró identificar al presunto agresor, también de 19 años.

Sin embargo, luego de un allanamiento en la vivienda del sospechoso, no pudieron localizarlo y es intensamente buscado. De acuerdo al testimonio brindado por la madre, se presume que huyó de su casa en compañía de su padre después del ataque.

El dolor de su padre

El mensaje de la escuela de Lautaro

“Me lo mataron. Creo que era la tercera o la cuarta vez que Lautaro salía a bailar. Yo le pedí que, por favor, me avisara que estaba bien, esa era la condición para que no tuviese problemas, pero me lo mataron igual. La ambulancia no venía y un patrullero no lo quería llevar”, contó Diego Alvaredo, papá de la víctima, en comunicación con C5N.

“Estuvo 14 horas esperando que venga la ambulancia de UTA, todo porque faltaba un papel, que no habíamos hecho la denuncia y que faltaba esto y aquello. Hoy tendría que estar vivo”, agregó.

Tras darse a conocer la noticia, el Instituto Puerto Argentino de González Catán, en el que la víctima cursó sus estudios secundarios, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó: “Desde la comunidad educativa y los que formamos parte del Instituto Puerto Argentino queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Alvaredo en este momento tan difícil que están viviendo. Lautaro estará siempre en nuestros corazones, porque dejo una huella imborrable”.

El último mensaje de Lautaro

En medio de la conmoción por la muerte de su hijo, Alvaredo compartió la última comunicación que mantuvo con Lautaro a través de Whatsapp. “Hola pa, te venía a decir que acá está todo bien”, le había avisado el joven antes de las 2 del lunes, previo al brutal episodio.

“Cuidate y alejate de los problemas”, le había recomendado su padre.

La última comunicación de Diego y Lautaro Alvaredo (Facebook)

“El culpable es el que le pegó y el segundo culpable es toda la burocracia que hay para mandar una ambulancia de un lado al otro, no se quieren hacer cargo. Me dejaron a mi hijo muerto”, cerró el hombre.