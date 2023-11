Calor extremo en Córdoba: la temperatura superó los 46 grados y rige una alerta por riesgo de incendios

El SMN pronosticaba 39 grados para la capital provincia, pero la temperatura tocó los 43 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Mientras rige una alerta por riesgo extremo de incendios en Córdoba, las condiciones climáticas no colaboran. Durante este martes, la temperatura superó los 46 grados, superando todos los pronósticos previstos para esta jornada. Así, el calor fue el protagonista del día.

Te puede interesar: 2023 se prevé el año más cálido jamás registrado pero 2024 lo superará por culpa de ‘El Niño’, que se extenderá hasta abril

El día ya comenzó caluroso, puesto que para las 8 de la mañana, el termómetro ya marcaba los 24 grados y no hizo más que seguir subiendo, volviendo más sofocante la jornada.

Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había anticipado un intenso calor, la máxima prevista para hoy era de 39 grados, pero esta marca se superó ampliamente en algunas regiones de la provincia. Por ejemplo, el Observatorio de Córdoba del organismo informó que para las 14 horas la temperatura era de 43 grados en la capital provincial.

Te puede interesar: Tragedia en Córdoba: la madre de uno de los sobrevivientes contó qué vio su hijo segundos antes del choque

En ese sentido, las estaciones meteorológicas ubicadas en distintos puntos de Córdoba, pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, registraron máximas aún más preocupantes, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

El récord del día se registró en Ciudad Universitaria, ubicada en la capital provincial, donde el termómetro marcó los 46,2 grados durante la hora de la siesta.

Las temperaturas posicionarían por debajo de los 30 grados el resto de la semana (NA)

La temperatura comenzó a bajar hacia el final del martes en toda la provincia, alcanzando los 28 grados, con la llegada de las primeras precipitaciones a algunos distritos. Para el resto de la semana, se pronostican días inestables, con máximas previstas que oscilarían entre los 28 y los 30 grados. Estos niveles variarán según la zona de la provincia de Córdoba.

Te puede interesar: Clima en Córdoba: el pronóstico del tiempo para este 8 de noviembre

En simultáneo al calor extremo, el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia advirtió a los ciudadanos por la presencia de vientos fuertes en todo el territorio cordobés. “Las intensidades máximas serían entre 95 y 110 km/h para el noroeste y oeste provincia”, alertaron a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Las altas temperaturas y las ráfagas fuertes generan un escenario propicio para el inicio de incendios, cuando en la provincia rige una alerta por riesgo de que se originen nuevos focos. El estado crítico continuará hasta mañana, en el que el riesgo será “muy alto”.

Tras semanas de combatir las llamas, la Secretaría de Gestión de Riesgo provincial informó hoy por la mañana que no quedaban focos activos en el territorio provincial luego de que los brigadistas trabajaran en diferentes puntos para controlar el fuego.

El mapa de riesgo de incendio en la provincia de Córdoba de este martes 7 de noviembre

En el paraje Puente de los Centros, ubicado en la jurisdicción de Mina Clavero, el incendio registrado el lunes obligó a las autoridades a evacuar una escuela de la zona, debido a la cercanía con las llamas. Por esto mismo, en el lugar trabajaron bomberos voluntarios y efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), quienes contaron con el apoyo de un avión hidrante, según la información de La Voz.

Otros focos se registraron en la Falda del Carmen, distrito de Alta Gracia; y en la zona de Athos Pampa, ubicada en Villa Berna. Afortunadamente, los bomberos lograron controlarlos en el inicio del martes.

La tranquilidad duró pocas horas, puesto que, cerca del fin de la jornada agobiante, comenzaron a informarse nuevos incendios forestales. Se trata de tres focos ubicados en Villa General Belgrano, las inmediaciones de la autopista Córdoba-Rosario, y Colonia Caroya.

En este contexto, la Secretaría de Gestión de Riesgo reiteró las recomendaciones para evitar que se registren nuevos focos. Para eso, es necesario no utilizar fuego para la quema de estos de poda, de basura, ni desmalezamiento, no arrojar fósforos encendidos a campos o bosques, no realizar fogatas, así como tampoco tirar colillas de cigarrillos en el campo.

Ante cualquier foco o columna de humo, las autoridades pidieron comunicarse con el 0800- 888-38346 (FUEGO), al 911 (POLICÍA) o al 100 (BOMBEROS).