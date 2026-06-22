Al menos dos muertos, entre ellos un policía, en un tiroteo cerca de Montreal

Las autoridades canadienses confirmaron que el sospechoso fue neutralizado en el lugar y que se abrió una investigación para esclarecer el motivo del ataque

Al menos dos personas murieron este lunes en un tiroteo ocurrido en Montreal, entre ellas un agente policial que participaba en la respuesta al incidente. El presunto responsable fue abatido por la Policía tras un enfrentamiento armado que dejó además a otros efectivos heridos.

El episodio se registró en el sector de Côte-des-Neiges, una zona residencial y comercial del oeste de la ciudad canadiense, donde las autoridades habían advertido previamente sobre la presencia de una persona armada considerada peligrosa. El hecho desencadenó una rápida movilización policial y el cierre de varias calles mientras los agentes intentaban contener la situación.

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La Policía de Montreal confirmó la muerte de uno de sus integrantes y expresó públicamente su pesar.

“Con una inmensa tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros policías en el ejercicio de sus funciones”, señaló el cuerpo de seguridad en un comunicado difundido a través de redes sociales.

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Las autoridades también informaron que un residente perdió la vida durante el incidente. Además, dos agentes y un civil resultaron heridos. Una de las policías heridas se encontraba en estado crítico, aunque posteriormente las autoridades indicaron que su condición se había estabilizado.

El jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, afirmó ante la prensa que la amenaza había sido neutralizada y confirmó que el sospechoso murió durante el operativo.

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“La amenaza inmediata ha sido neutralizada”, declaró. También describió lo ocurrido como “una tragedia” y “una pesadilla”, al referirse a la muerte del agente.

La Policía de Montreal confirmó la muerte de uno de sus integrantes y expresó públicamente su pesar

Según explicó Dagher, los efectivos acudieron inicialmente a un establecimiento ubicado sobre el bulevar Décarie tras recibir un aviso relacionado con una situación de riesgo. Al llegar al lugar fueron recibidos con disparos, lo que derivó en un intercambio de fuego que se prolongó hasta que el atacante fue reducido.

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Durante la operación, los investigadores recuperaron el arma utilizada por el sospechoso. No obstante, las autoridades evitaron pronunciarse sobre las posibles motivaciones del ataque y señalaron que la pesquisa continúa abierta.

Las fuerzas de seguridad mantuvieron acordonada la zona durante varias horas mientras especialistas forenses examinaban la escena y recogían evidencias. Un helicóptero policial sobrevoló el área como parte del operativo de búsqueda y aseguramiento.

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Las autoridades provinciales también reaccionaron al incidente. La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, manifestó estar “profundamente conmocionada” por los acontecimientos y pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones.

“Es esencial permitir que las autoridades hagan su trabajo y evitar especulaciones”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, calificó la jornada como un momento “muy triste” y confirmó la activación de una célula especial de gestión de crisis para coordinar la respuesta institucional. También instó a la población a mantenerse alejada del área afectada mientras continúan las tareas policiales.

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El tiroteo ocurrió en una zona conocida por su intensa actividad comercial y por albergar una importante comunidad judía, con numerosos restaurantes, supermercados y centros comunitarios.

Al menos dos muertos, entre ellos un policía, dejó un tiroteo al oeste de Montreal (Captura de video)

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existen elementos suficientes para establecer si el lugar tuvo alguna relación con las motivaciones del atacante.

Organizaciones comunitarias pidieron cautela y recomendaron a los residentes permanecer atentos a las instrucciones oficiales mientras se esclarecen los hechos.

La investigación se concentra ahora en reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos, identificar el recorrido del sospechoso antes del ataque y determinar qué factores desencadenaron la violencia.

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El ataque marca un hecho excepcional para la Policía de Montreal. Hacía 24 años que un agente del cuerpo no moría en acto de servicio. El último caso ocurrió en 2002, cuando Benoît L’Ecuyer fue abatido durante una persecución policial.