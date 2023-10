Pasó en la TV: el acuerdo del Gobierno por la nafta, la enfermedad de Wanda Nara y el enojo de L-Gante en PH

Resumen De La Tv Del 28 De Octubre

Ante el desabastecimiento de nafta, el Gobierno acordó junto a las petroleras más importantes del país la compra de 10 buques de combustible. Así lo confirmó el vicepresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Alberto Boz, en una entrevista para el noticiero de A24. “Vamos a estar con una normalidad absoluta”, afirmó al explicar que el cargamento que se importaría sería suficiente para abastecer a todo el país en los próximos días.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la parodia de Milei en la televisión española, el casamiento de Sol Pérez y la improvisación de Wos

En el mismo sentido, la secretaría de Energía, Flavia Royón, negó: “No va a haber aumentos abruptos de precios ni va haber una devaluación que aliente maniobras especulativas”, según las declaraciones recopiladas por Télam. No obstante, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, criticó a la gestión actual por la falta de combustibles luego de que fuera visto en una estación de servicio YPF.

Tres meses más tarde de que se conociera que Wanda Nara atravesaba un momento personal al haber sido internada de manera repentina en el Sanatorio Los Arcos, la conductora confirmó que el diagnóstico que recibió se trataba de un cuadro de leucemia. En ese momento, la información había sido filtrada por Jorge Lanata en Radio Mitre, pero la empresaria confesó en una historia de Instagram: “Ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el día después de las elecciones, la vuelta de Wanda Nara a la TV y el cruce entre Ventura y De Brito

De la misma forma, el nombre de la presentadora de MasterChef estuvo presente en el estudio de PH, Podemos Hablar, por Telefe, debido a que uno de los invitados de este fin de semana fue Elián Valenzuela, conocido por su nombre artístico L-Gante, quien había tenido un breve romance con la mediática hace algunos meses. Sin embargo, las preguntas que recibió el cantante de parte de Andy Kusnetzoff y las invitadas, Karina Mazzoco y Pía Shaw, lograron que la tensión se apropiara de la grabación.

L-Gante cruzó a Andy Kusnetzoff luego de haberse sentido incómodo por las preguntas que le hicieron

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito que ustedes no saben que podría generar problemas personales”, apuntó el artista al confesar su enojo que casi lo hizo abandonar la filmación. “Lo tendrían que saber porque son profesionales”, indicó después de que diera a entender que no estuvo de acuerdo con que le preguntaran detalles privados sobre cómo comenzó y cuál fue el vínculo que tuvo con Nara.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el apoyo de Macri a Milei, la derrota de Los Pumas y el cruce entre Ventura y L-Gante

Otro de los fuertes cruces que pasaron en la TV en la noche del sábado ocurrió en La Noche de Mirtha, por El Trece, en donde estuvieron de invitados Carmen Barbieri y Ángel de Brito junto a Luis Novaresio y Santi Maratea. Luego de que la actriz le declarara la guerra a Yanina Latorre, Legrand aprovechó para consultarle el motivo detrás de la enemistad con el conductor. “No somos amigos, tampoco enemigos. No nos bancamos ninguno de los dos, no nos caemos bien”, disparó la capocómica, mientras que el jurado de Bailando 2023 bromeó acerca de que todos los días se pelea con alguien nuevo.

Mirtha Legrand junto a sus invitados de éste sábado (X: @AngeldebritoOk)

Por otra parte, las figuras que tampoco estarían dispuestas a dar el brazo a torcer serían Laura Ubfal y Coty Romero, quienes hicieron de público conocimiento que se llevan como el agua y el aceite. En esta oportunidad, la periodista criticó a la participante de Bailando 2023 por haber llorado durante la previa de su ex pareja, Alexis “Conejo” Quiroga. “Ahí estaba Coty, que se hace la mosca muerta que le encanta”, apuntó la panelista en El Debate del Bailando, por América TV.

Fuera del mundo de la farándula, en donde continúan los cruces es en la política argentina luego del supuesto quiebre en Juntos por el Cambio (JxC) a raíz del pacto entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esta vez se sumó la opinión del representante del espacio en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, que optó por tomar distancia de los dirigentes del PRO.

“No existe el argumento de hasta antes de ayer eran locos, pocos preparados, extremistas, de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio para vencer el kirchnerismo”, crítico el político en una entrevista para Radio con Vos sobre la declaración de los referentes sobre la necesidad de votar por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje.

Massot cuestionó la decisión de Macri y Bullrich de brindarle apoyo a Milei

Frente a las acusaciones que recibió el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sobre ser la supuesta continuación del kirchnerismo, el ex vicepresidente Julio Cobos opinó del perfil político del ministro de Economía en Radio Mitre, en donde desmintió que fuera parte de la línea kirchnerista. “Me parece que Massa es tan kirchnerista como Bregman es libertaria”, señaló el ex diputado.

Este fin de semana, el artista argentino Wos se animó a posicionarse de manera política de cara al balotaje durante un show que brindó en Morón. A pesar de que en ocasiones anteriores dejó entrever la perspectiva que apoya, ésta vez mezcló su cualidad para hacer freestyle con la polémica que generó el pacto entre Milei, Macri y Bullrich. De esta manera, el rapero lanzó una indirecta al expresar: “No soy falso león, no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su boda religiosa (Instagram @lasobrideperez)

Por último, Sol Pérez y Guido Mazzoni están de fiesta tras haber celebrado su casamiento por Iglesia en una reunión íntima y familiar. “Hoy tenemos que ir a la iglesia para recibir la bendición. Va mi familia, la de Guido y un testigo de cada parte y me quería poner algo sencillo, pero como hace calor quería blanco”, afirmó en un vídeo que subió a las redes sociales para mostrar cómo fue su preparación para el gran día.

El próximo miércoles la pareja pasará por el Registro Civil, mientras que la fiesta se realizará el sábado 25 de noviembre en un exclusivo hotel de Cardales. En cuanto a la luna de miel, la panelista de Gran Hermano confesó que decidieron posponer el viaje para poder ver el inicio de la segunda temporada del reality show que se estrenará en diciembre.