Un accidente le impidió volver a caminar y competirá en el Mundial de Crossfit: “Soy mi mejor versión”

Chaco Martínez, el joven oriundo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, entrenó todo el año para el evento (Foto: Instagram @chacomartinez_)

Hace dos años Andrés Chaco Martínez sufrió un accidente vial que puso en pausa todos sus sueños. Desde muy chico se dedicó al deporte, y estaba listo para una competencia profesional de boxeo que sería el comienzo de su carrera. Con 18 años recién cumplidos, le diagnosticaron una lesión medular completa y le dijeron que a partir de ese momento su vida sería en silla de ruedas. La rehabilitación fue dura, pero de a poco volvió a entrenar y su constancia lo llevó a reinventarse como atleta adaptado y se convirtió en un referente. El fin de semana competirá en la categoría adaptive de una nueva edición de Southfit Challenge, el evento de crossfit que se disputa en La Rural desde el viernes 27 de octubre hasta el domingo 29, donde participan 1200 deportistas de nueve países.

La convocatoria es la más esperada en la región de Latinoamérica, y cada uno de los atletas que clasificaron se reúnen la Ciudad de Buenos Aires en búsqueda del triunfo. Vienen desde Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú para ponerse a prueba durante tres jornadas, tanto a nivel individual como en desafíos en equipo. Para Andrés era impensado en octubre de 2021 cada uno de los logros que cosechó desde que conoció la combinación de ejercicios derivados de la gimnasia olímpica, el levantamiento olímpico de pesas y el entrenamiento funcional.

El 22 de octubre de 2021 sufrió el accidente, y en menos de dos años se posiciona como referente de crossfit (Foto: Instagram @chacomartinez_)

“Algo dentro mío me decía que el deporte me iba a sacar adelante, que me iba a salvar, y no me equivoqué”, expresó en diálogo con Infobae. A los 2 años su madre lo llevó a natación y fue el inicio de una racha deportiva que no se detuvo ni siquiera cuando enfrentó la adversidad más grande. “Hasta los 10 seguí yendo a nadar, paralelamente hice básquet desde los 7 todos los fines de semana, y a los 13 empecé con kickboxing”, detalló. Luego de recibirse de instructor, incursionó en el boxeo, y encontró otra pasión en la que se imaginaba a largo plazo.

El diagnóstico y la superación

Un día nublado, que había lloviznado gran parte de la mañana, iba en su motocicleta rumbo al gimnasio cuando patinó a lo largo de 100 metros, cayó sobre el cordón y se golpeó con un auto que venía por la mano contraria. “Venía tratando de frenar desde hacía una cuadra, pero la moto se me iba, y una semana antes me habían hecho cambio de cubiertas; yo creo que me dieron unas cubiertas dibujadas y me dejaron los frenos estirados”, reveló sobre la discusión que mantuvo con el mecánico previo al accidente.

A lo largo del encuentro se evalúa fuerza, resistencia, estamina, trabajo en equipo, y pruebas en las diez capacidades físicas que plantea el crossfit (Foto: Mario Cano)

En ningún momento perdió el conocimiento, y luego de la caída sintió un dolor muy fuerte, y se dio cuenta de que había perdido la sensibilidad de la cintura para abajo. Ya en el hospital, los médicos le dijeron que iba a usar sonda permanente, que iba tener que recibir asistencia constante, y escuchó por primera vez el diagnóstico: lesión medular completa con paraplejia completa. “Fue demoledor, toqué fondo mil veces”, confesó sobre el shock que tuvo cuando comprendió la magnitud de lo que había pasado.

Después de recibir el alta volvió a su casa, en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, por lo que se sintió más aislado que nunca de sus amistades, sus rutinas, y supo que la única forma de recuperar la motivación iba a ser retomar su trayectoria deportiva. Su exentrenador de kickboxing se convirtió en su instructor de crossfit, un mundo completamente nuevo para él, que se transformó en una segunda oportunidad. Seis meses más tarde pudo volver a estar de pie con el andador, algo que creía imposible. Luego vino el entrenamiento funcional, el levantamiento de pesas, y gracias a la disciplina y tenacidad que lo caracteriza, alcanzó metas semana tras semana.

Uno de los atletas durante el levantamiento de pesas en plena competencia (Foto: Agos LR)

Cuando cumplió un año de experiencia se animó a ir al Open Crossfit Games, el evento donde solo el top 5 de deportistas clasifica. “Fui pensando que iba a quedar en el puesto 30 con mucha suerte, y quedé en el siete, cuando la mayoría tiene más de seis años entrenando, así que fue una experiencia súper positiva que me permitió superar mis propios límites”, sostuvo. Luego viajó a la provincia de Santiago del Estero para participar de Freedom Battle 2023, una exposición de tres días de la que participaron 800 deportistas, una intensa vivencia que le sirvió como ensayo para presentarse en el gran evento Southfit Challenge, conocido como el “Mundial de Crossfit” por la relevancia que tiene en la región.

El desafío de competir

“Implica un año entero de preparación, de días buenos y no tan buenos, y tuve que madurar demasiado rápido, pero entendí que no hay que quedarse con ganas de nada, hay que intentar como se pueda, con lo que tengas, que lo malo puede servir de impulso y que no existen las excusas si uno es fuerte mentalmente”, sostiene a horas de que comience la competencia. A su vez, el desafío de demostrar los resultados del trabajo incansable que asumió para llegar en las mejores condiciones posibles, lo motiva a superarse.

La categoría adaptive crece año tras año, con más atletas que demuestran un notable desempeño en la competencia (Foto: Emi Rico)

“La voluntad y la fe son una combinación indestructible contra los peores pronósticos, y se suma el deporte, que a nivel físico y psicológico a mí me hizo mejorar mucho”, resalta. Venció muchos obstáculos, como entrenar con sillas de ruedas deportivas prestadas porque la suya no soportaba el peso durante los ejercicios, y tuvo que realizar colectas más de una vez para solventar los gastos previos a las competencias. Tampoco abandonó el boxeo, y sigue dando clases y entrenando a sus alumnos. Complementó su formación y hace masajes descontracturantes con ventosas para tener otro ingreso laboral.

Cada una de sus jornadas está llena de actividades que lo entusiasman, y no tiene dudas de que eligió el mejor camino para reconectarse con su esencia. “Siempre digo que hay que valorar lo simple, porque yo nunca pensé que iba a extrañar bañarme estando parado, algo que antes era parte de mi rutina de todos los días, y a veces uno se queja de más y no valora algo que parece tan trillado, pero que de verdad es lo más importante: la salud y la familia”, sentencia. Además formó una gran comunidad en Instagram -@chacomartinez_-, donde comparte cada uno de sus proyectos, e inspira a otros en cada uno de sus posteos.

Se trata del 11° aniversario del evento mundial de crossfit y se disputa en La Rural (Foto: Mariano Cano)

Andrés tiene una meta a largo plazo aún más grande: representar a la Argentina en los CrossFit Games de Estados Unidos, pero por ahora está enfocado en ofrecer el mejor desempeño en Southfit Challenge. “Esta competencia desde el minuto cero me impulso a mi mejor versión, es un deporte súper completo para cualquiera, y estoy muy agradecido por todo lo que me enseña día tras día; fue un antes y un después, con aprendizajes y frustraciones, pero siempre están las ganas de dar todo de mí porque ese momento es una felicidad enorme”, asegura. Y agrega: “Siempre me gustó trabajar por lo mío, y me emociona cuando me dicen que quieren venir a entrenar conmigo, o me dan aliento con mensajes como: ‘Me das ganas de volver a luchar por mi sueño’; eso para mí ya es un montón”, dice agradecido por el apoyo que recibe a través de las redes sociales.

Desde el viernes 27 de octubre hasta el domingo 29 el predio ferial de La Rural será la sede de sus sueños, con jornadas que comienzan a las 7.30 de la mañana y culminan a las 20. Las entradas están a la venta en las boleterías del evento y a través de La Rural Ticket. Esta nueva edición ocupará 10.000 metros cuadrados, con circuitos distribuidos en el Pabellón Amarillo y Pista Central, y según anticiparon, se espera la concurrencias de más de 10.000 espectadores. Además de los desafíos físicos, el cronograma incluye clases abiertas al público y charlas guiadas por dos personalidades destacadas: Nora Edith Köppel, atleta olímpica en tres oportunidades y tricampeona mundial master; y el profesor de educación física Sergio Martín Parra, entrenador Olímpico en tres ocasiones, preparador físico Club Boca Juniors, y director ENADE Argentina (Escuela Nacional de Entrenadores).