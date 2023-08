Pasó en la TV: el anuncio de Sergio Massa, el hobbie de las hijas de Di María y la preocupación por Silvina Luna

Esto pasó en los medios 22 de agosto

En una jornada marcada por la agenda económica, la salud y los conflictos, estos fueron los momentos más destacados de la TV: Sergio Massa anunció nuevos desembolsos para este año, Ángel Di María mostró la tierna coreografía que hace con sus hijas y crece la preocupación por Silvina Luna, ya que dio positivo en coronavirus. Al mismo tiempo, Gimena Acardi, Flavio Mendoza y “Alfa” de GH fueron también los protagonistas del día.

Desde Washington, EEUU, el ministro de Economía anunció un financiamiento de USD 1.385 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. El funcionario destacó que estos montos ayudarán a sumar reservas internacionales y financiar el desarrollo del país.

Por otro lado, en la política, una situación de conflicto se vivió durante la discusión de un proyecto para bloquear una privatización de Aerolíneas Argentinas. Durante una sesión de la comisión asesora en Diputados, los representantes de Juntos por el Cambio mostraron su desacuerdo con la idea de Máximo Kirchner y se retiraron de la sala en medio de acusaciones cruzadas con el oficialismo.

Preocupa la salud de Silvina Luna

La oposición, en voz de la diputada radical Ana Carrizo, calificó el tratamiento que se le quiere dar al proyecto como “exprés” y denunció que el establecimiento de una mayoría absoluta para la venta de la empresa “es tan exigente como la que se necesita para reformar la Constitución Nacional”. Además, adelantó que desde Juntos por el Cambio iban a presentar un dictamen de minoría en rechazo del proyecto de ley del oficialismo.

En el mundo del deporte, Mariano Closs opinó de la situación política-social del país. El relator habló sobre Javier Milei al afirmar que ‘se terminó la grieta’, dado que analizó que los medios apuntaban contra el candidato libertario.

En ese mismo ámbito, el futbolista Ángel Di María mostró un tierno momento con su familia cuando compartió un video en donde se lo ve bailando junto a sus hijas. El trío realizó una coreografía haciendo alusión a una de las canciones utilizadas en diversas redes sociales como TikTok para replicar la gestualidad y la rítmica del tema en cuestión.

Carlos Tevez fue presentado como DT de Independiente

Además, Carlos Tevez fue presentado en Independiente, a la espera de poder revertir la dura situación que vive el club al borde del descenso. “Está en juego mi apellido, voy a ver si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”, sostuvo.

En el mundo del espectáculo, Piti Fernández habló de su encuentro con Joaquín Sabina y contó el momento en que le pidió al artista una frase suya para hacer una canción, sin embargo la respuesta lo dejó asombrado. Además Gimena Accardi sorprendió en “Olga”, el ciclo de Migue Granados, cuando afirmó que no sabe matemáticas y no las entiende.

En otra área del mundo de la farándula, Nazarena Vélez protagonizó un fuerte cruce con Ximena Capristo cuando contó la interna del espectáculo que compartía con la actriz. Algo similar ocurrió cuando Flavio Mendoza acusó a Alfa de GH de borracho, en Polémica en el Bar.

Mientras los mediáticos se enfrentan, aumenta la preocupación por la salud de Silvina Luna, sobre todo, luego de que se conociera que dio positivo en coronavirus. La modelo continúa internada en el Hospital Italiano desde junio.

En otro aspecto, Pablo Alarcón reveló que trabaja a la gorra en una plaza, ya que la situación económica del país lo mantiene al límite. “Bueno, esto era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, afirmó el reconocido actor a sus 76 años.

Preocupados por la situación social que vive el país, distintas personalidades opinaron y contaron cómo viven ante los hechos delictivos que se registraron. Marixa Balli fue una de ellas al decir que cerró su local de ropa por temor a posibles robos en el barrio porteño de Flores.

Al respecto, se pronunció Aníbal Fernández, sin embargo el ministro de Seguridad de la Nación afirmó que se trata de una situación que intenta desestabilizar al Gobierno. “Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”, indicó. En esa misma línea, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, expresó: “Esta es una operación armada por la gente de Javier Milei”. Por último, Patricia Bullrich se sumó al tema y apuntó contra el Gobierno por la tensión que se vivió durante la jornada del martes.

