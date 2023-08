La tierna coreografía de Di María que causó furor en redes: el mensaje de una de sus hijas y la respuesta de Fideo

Una de sus hijas publicó un video con imágenes de un baile realizado por Fideo con Mía y Pía

Ángel Di María se marchó de la Juventus para desembarcar en el Benfica, un equipo conocido a la perfección después de su paso entre 2007 y 2010. Ya con 35 años, cursa sus últimos años de carrera con la tranquilidad de haber consumado su mayor anhelo gracias al campeonato del mundo logrado con la selección argentina y, a la espera de su probable citación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, se apoya en su familia para relajarse. Tanto es así que en las últimas horas aprovechó para mostrar su faceta de bailarín en compañía de sus hijas.

“Ángel Di María, jajajajaja este salió buenísimo”, escribió Mía en su cuenta personal de Instagram para compartir una publicación en la que se observa a la hija mayor en compañía de su hermana, Pía, y Fideo. El trío realizó una coreografía haciendo alusión a una de las canciones utilizadas en diversas redes sociales como TikTok para replicar la gestualidad y la rítmica del tema en cuestión.

Con pleno desparpajo y sin rasgos de timidez, Di María dejó de lado sus habilidades dentro de la cancha para lucirse con una serie de movimientos. La sonrisa emanada en el fragmento se combina con maniobras con sus brazos y sus piernas en conjunto con las protagonistas de las imágenes, que rápidamente se viralizaron hasta causar furor entre los usuarios de distintas plataformas. “Di María haciendo TikTok con las hijas, me da años de vida”, reflejó una de las opiniones.

Luego de que la joven de 10 años suba el contenido a su perfil, que posee más de 200.000 seguidores, el futbolista lo posteó en sus historias personales con un emoticón de un corazón colocado en la parte superior derecha de la pantalla. Algo parecido realizó su esposa, Jorgelina Cardoso, quien subió la publicación y adjuntó una serie de caras riéndose de la graciosa situación.

Mía publicó un video con imágenes de un baile realizado con Fideo

Sin embargo, esta no es la primera vez que el jugador exhibe sus dotes en las pistas. Sin la niña de cinco años, Mía y su padre se mostraron en pantalla para emular la danza del tema LALA, del artista puertorriqueño Myke Towers. “Te amo, Ángel Di María”, escribió su compañera en el breve extracto difundido días atrás.

En Mía se recubre una de las historias más dolorosas de la familia. Su nacimiento fechado el 22 de abril de 2013 por cesárea y con solo seis meses de gestación fijó sus posibilidades de sobrevida en un 30% según los médicos. Tras ocho semanas internada en neonatología, la bebé se recuperó para alegría de la familia constituida con Cardoso.

El 3 de noviembre de 2017 fue el turno del natalicio de Pía y el trío de mujeres observó en primera persona sus coronaciones en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial con la Albiceleste. Tiempo atrás, Fideo rememoró qué mensaje recibió de ellas después de sufrir muchos años con la Celeste y Blanca: “Pensé en dejar la Selección en medio de las críticas, sobre todo por mi hija más grande (Mía). Yo intento que mis hijas no escuchen mucho, que no vean, que no se enteren de los comentarios que hacen sobre mí. Son chicas y les duele. Cuando llegué a casa después de la Copa América, me dijeron: ‘Por fin, papi, por fin ganaste, ahora no van a decir nada’”.

La respuesta de Ángel Di María a la publicación de su hija

La respuesta de Jorgelina Cardoso

El posteo de Mía con la coreografía de Fideo

