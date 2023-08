Pasó en la TV: el furor por el título de Messi, las caras de Milei y la despedida de Luis Miguel del país

Una vez más, Lionel Messi se transformó en el tema del día luego de que ganara su primer título con el Inter Miami, a poco más de un mes de haber sido presentado en el club, mientras que Javier Milei continúa siendo un tema de debate desde que se convirtió en el candidato más votado en las PASO. Al mismo tiempo, durante la jornada del sábado, el país despidió a Luis Miguel, quien tuvo un gesto que sus fanáticos difícilmente podrán olvidar; el líder libertario intentó acercarse a Mauricio Macri; se conoció una vinculación entre Charlotte Caniggia con el comerciante descuartizado; las nevadas en la zona de las cordilleras de Mendoza y Neuquén dejaron imágenes impactantes, y el mensaje que una médium le transmitió a Marcela Tinayre durante el vivo de “Polémica en el bar” dio de qué hablar.

Después de que decidiera abandonar las ligas europeas para probar suerte en la Major League Soccer (MLS), el diez argentino volvió a tocar el cielo con las manos al haber ganado la Leagues Cup, su primer título con el Inter Miami. A pesar de que La Pulga inauguró el marcador con un gol, el Nashville SC presentó batalla al punto de estirarse el encuentro a una tanda de penales que finalizó 10 a 9, a favor de las Garzas.

No conforme con esto, el capitán se quedó con el premio al máximo goleador de la temporada y se convirtió en el jugador que más logros acumuló en la historia (44) tras superar al brasileño Dani Alves (43). Aunque no estuvo presente en el estadio, el Kun Agüero -íntimo amigo del crack- causó furor con su reacción a la anotación de su ex compañero de Selección al alentarlo desde casa: “Tomá, pá. Sacala a bailar. Qué golazo”.

Otra estrella que brilló por sus gestos fue Luis Miguel, quien se despidió de la Argentina tras haber llegado a principios de agosto para iniciar y realizar diez shows de su Tour 2023 en el Movistar Arena. Si bien es cierto que en estas semanas se puso en duda su identidad, al plantearse que el de los escenarios sería un doble, El Sol de México saludó por primera vez a las fundadoras del club de fans argentino “Tengo Todo Excepto a Ti”, antes de partir del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Lionel Messi ganó los trofeos de Mejor Jugador y de Goleador de la Leagues Cup (USA TODAY/Christopher Hanewinckel)

“Todo fue hermoso, él muy humano, carismático. Fue impensado esto que pasó, una locura. Nos dio las gracias a todas .Fue un momento único”, reconoció Jorgelina en diálogo con Teleshow, una de las fanáticas que estaba presente cuando el artista estaba a punto de viajar hacia Chile para continuar con la gira.

En medio de la contienda política, el fenómeno que causó Javier Milei desde las PASO aún mantiene en vilo a los analistas y a los opositores que buscan contrarrestar las propuestas del libertario. Durante el programa “La voz de la calle”, por C5N, el analista de comunicación no verbal Hugo Lescano se centró en develar el significado detrás de los gestos faciales que realiza el economista a la hora de defender el programa de gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

“Levanta la ceja y abre los párpados, algo que refleja que tiene miedo”, señaló el especialista al explicar que la expresión indicaría que tiene “miedo de enfrentar una realidad que ni ellos mismos esperaban”.

Por su parte, el ex precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, advirtió: “Cuidado con los cantos de sirena. Pensemos racionalmente”, al desacreditar la propuesta de privatizar la educación y la salud.

La docente cordobesa fue separada de su cargo, tras viralizarse el video

A su vez, una docente de Córdoba fue destituida de su cargo por orden del Ministerio de Educación de la provincia al viralizarse un video grabado por uno de sus alumnos, en el que se la pudo ver retarlos por haber votado al líder de LLA. “¿Saben qué? Se merecen un gobierno como el de Milei que les saque todos los derechos y van a tener que salir a pelear a la calle por perder todo lo que perdieron por pelotudos”, señaló.

En cuanto al modelo de gobierno que planteó Milei, el economista reveló que buscará convencer a Mauricio Macri de formar parte de su Gabinete en un rol clave al manifestar: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina”, a nivel internacional.

Pese a que no habría existido una charla previa entre los políticos, desde el equipo de trabajo del ex mandatario descartaron una futura alianza. “No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye”, aseguró Federico de Andreis a Infobae al ratificar que el ex jefe de Estado mantendrá su objetivo de impulsar a Patricia Bullrich a la Presidencia.

Por otro lado, a Charlotte Caniggia se le sumaría un nuevo conflicto en la agenda luego de que el policía Nahuel Vargas, detenido por el crimen del comerciante descuartizado, la mencionara durante su declaración en el caso. Por este motivo, la Justicia podría investigar cuál era el vínculo que la famosa tenía con Pérez Algaba, ya que cree que la mediática le había prestado una oficina para operar sus negocios de trading. Anteriormente, la participante del Bailando 2023 contó en un móvil para “A la tarde”, de América TV, que “hace años que no son más amigos”.

La mediática podría ser llamada a declarar, si así lo dispone la Justicia

“Creer o reventar”, reza el antiquísimo refrán, pero Marcela Tinayre vivió una experiencia paranormal mientras conducía el programa del viernes de “Polémica en el Bar”, transmitido por la pantalla de América TV. En esta oportunidad, la conductora recibió a la médium Noelia Pace, quien le compartió un mensaje del más allá que se lo habría enviado su fallecido ex esposo, Marcos Gastaldi.

“Marcela, él dice: ‘Miré al cielo y te miré a vos. Nada más’”, manifestó la vidente, quien dejó estupefacta a la conductora que no supo qué responder en ese instante. “No, en serio. Es un mensaje para vos, Marcela”, insistió al repetirle: “Miré el cielo y te miré a vos. Era mi hora. Y te acompaño, y estoy orgulloso del lugar que estás ocupando”, y agregó: “Sabes quién te dijo eso, porque vos me acompañaste. Vos estuviste ahí, pese a que ya estábamos distanciados como pareja”, cerró. Con su ex matrimonio, Tinayre convivió hasta que el empresario falleció el 19 de julio de 2020 luego de una larga batalla contra el Parkinson.

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta roja por nevadas para el fin de semana en la región cordillerana de Mendoza y Neuquén, en donde pronosticaron que podrían registrarse una acumulación de nieve que variaría entre 1,80 y 2,50 m. el territorio mendocino, y un rango entre 1 y 1,80 m. en el sector neuquino. En consecuencia, los pasos fronterizos fueron cerrados y pidieron a los ciudadanos que se mantengan resguardados en sus casas, en lo posible, con víveres de emergencia, en caso de que la situación empeore. La nieve comenzó a caer con furia el sábado y dejó imágenes impactantes.

