La nadadora multimedallista con Síndrome de Down que sueña con abrazar a Messi: “Él es campeón mundial y yo también”

La campeona de natación artística es fan de Messi y ahora que está compitiendo en Miami sueña con conocerlo

“El agua me encanta, me siento libre. Es mi segunda casa. Me divierte, me da felicidad y también adrenalina”, asegura Jacinta Martínez Ranceze (22) desde la península de la Florida, Estados Unidos, donde acaba de ganar dos medallas de oro en competencias de natación artística, una de figuras y otra en un solo libre en TIER 6 m, la máxima categoría de competición de los PANAM Aquatics Fort Lauderdale. A su lado, su madre Raquel, que la acompaña no solo alentando, sino también muchas veces como segunda entrenadora, ya que es profesora de educación física y se fue consolidando a medida que su hija se convertía en el máximo referente en la Argentina y multimedallista en el mundo: ya tiene 37, entre las de oro y de plata.

Jacinta en lo más alto del podio en la categoría solo ténico en el Mundial celebrado en Portugal, en representación de la Argentina

En lo alto del podio, Jacinta se siente orgullosa por su desempeño, resultado de un sostenido entrenamiento dentro y fuera del agua y un talento enorme que su madre descubrió desde que era un bebé. Nada desde los seis meses de vida cuando madre e hija asistieron a clases de matronatación. A los 22 años, y luego de conquistar estos nuevos premios en Fort Lauderdale, sabe que está a corta distancia de su máximo referente deportivo que es Lionel Messi, por lo que difundió un video para que su sueño se convierta en realidad.

—¿Qué le dirías si lo ves?

— Le diría Lionel Messi, escuchame, ‘te amo, sos mi inspiración, me encantaría abrazarte, conocerte, desearte suerte. Cuando veía tus partidos de los mundiales decía ’Que nadie lastime a mi Messi’ (eleva la voz). Sería lindo abrazarlo fuerte, darle gracias de corazón. Me encantaría, encantaría conocerlo, por favor. Lo admiro. Porque él es campeón mundial de fútbol y yo soy campeona mundial de natación artística.

Jacinta Martínez Ranceze es fanática de la película La sirenita y además de zambullirse con su cola de pez, acumula 37 medallas de oro y plata en nado sincronizado

En las aguas de la Florida, Jacinta juega a ser sirena. Lleva una cola azul con la que se zambulle en el mar de aguas transparentes y como su personaje favorito de Disney, Ariel nada al encuentro con peces de colores. Para ser sirena con estilo como Jacinta hay que tener un excelente entrenamiento y ser capaz de nadar con las piernas como si estuviesen atadas. “El agua es increíble, muy caliente y transparente. Te cuento algo… A los pececitos que me tocan, como uno negros con amarillo, los llamo Flounder, como el amigo pececito de Ariel. El mundo bajo el agua se funde con uno de fantasía, aunque el año pasado logró convertirse en una auténtica princesa de Disney. En 2022 Jacinta protagonizó uno de las campañas más vistas de América latina en el canal de Youtube.

“Primero me llamaron de ESPN y me dijeron ‘estamos mirando a tu hija’. Yo no entendía nada y después me llamaron de Disney. Yo todo se lo comunico a ella, no decido nada. El visto bueno es de Jacinta. Nosotros como familia podemos acompañarla y guiarla. Por supuesto cuando la llamó Disney no tuvo ninguna duda. Le dije ‘te llaman de Disney y vas a tener un Zoom. Escuchá lo que te dicen’.

Jacinta Martínez Ranceze, nadadora con síndrome de Down protagonizó un video como parte de una campaña a beneficio que más de 5 millones de vistas

Le propusieron ser princesa inspiracional de carne y hueso para la Campaña Disney Princesa, junto con otras atletas (Alexa Moreno, de México; Beatriz Ferreira, de Brasil y Macarena Pérez, de Chile) que eligieron otras princesas e protagonizaron otros videos que se transmitieron por YouTube.

Hicieron un video con sus historias y tenían que llegar las cinco millones de reproducciones entre las cuatro para que la empresa les diera 100 mil dólares a una ONG. “Fue increíble, nada más que en agosto del año pasado Jacinta tuvo siete millones y medio de reproducciones sola”, cuenta con asombro su mamá.

Raquel levanta la mano de su hija: a veces asiste como mamá, otras como entrenadora

Cuando nació Jacinta, una íntima amiga de su madre, Mercedes Semahn, que tenía pileta, le dijo “Jacinta está ubicada en mi pileta para toda la vida”. Y allí fue a partir de los seis meses, cuando empezaron a asistir a las clases de matronatación. Dice Raquel que a los bebés les encanta y que a Jacinta la mandaban debajo del agua hacia ella. “Me di cuenta de a todos los bebés les encanta cuando son muy bebitos, pero después empiezan a tener ese miedo que ella no tuvo nunca y nunca paró de nadar. Ella esperaba el tema del agua, siempre amó el agua. Era un pez. Tremendo”, destaca.

La deportista es de Recoleta y cursó sus estudios en la escuela Jesús María, donde corrió todos los límites en su educación, por su curiosidad, aplicación. En 2019 terminó allí el secundario y donde cultivó muchas amistades que hoy conserva.

Jacinta Martínez Ranceze en una piscina olímpica haciendo una rutina

“Académicamente siempre le costaba más que a sus amigas, pero cuando iba a un cumpleaños con pileta, había un montón de chicas que no sabían nadar y esta chica era un pescado, entonces había algo donde ella brillaba. Se demostraba que no todos somos iguales en todo y no todos podemos hacer todo excelente. Eso también le dio una confianza a ella”, recuerda su mamá.

Antes de 2017 Jacinta nadaba pero no se dedicaba al nado sincronizado. De chiquita había hecho ballet y taekwondo, arte marcial en el que es cinturón azul. En 2017 una persona muy influyente en la natación artística estaba buscando a alguien con discapacidad, con Síndrome de Down, porque en 2018 se celebraba el Mundial. “Esta amiga que me becó toda la vida, Mercedes Semahn le habla de Jacinta y le dice ‘tengo la persona que estás buscando´. La probaron y se quedaron maravillados. Me impresionó su acuaticidad, por la mezcla de la danza clásica y la natación”, expresó su madre.

Jacinta con un libro basado en su historia, Confía en mí

El primer viaje para competir fue en 2016 a Cancún, México, pero la consigna no era ir a ganar. Era sacarse el miedo, tirarse al agua entre jueces, afrontar ese momento. “No fuimos a buscar nada. Yo fui como entrenadora, no tenía idea del deporte, todo un divague. Y se volvió con una medalla de plata”, recuerda la madre de Jacinta riéndose. De ahí en más, se convirtió en una campeona múltiple de nado sincronizado. Para ver videos de sus competencias, entrenamientos, tiene una cuenta de Instagram (@jacinta.martinezranceze), medio por el cual también es contactada por sponsors para recibir apoyo. La próxima competencia la tendrá en el Open Argentina y el siguiente mundial se celebra en Turquía.

La inspiradora historia de vida de la campeona múltiple dio lugar a un libro Confía en mí, que forma parte de la primera colección de cuentos infantiles sobre deportistas adaptados y paralímpicos del país. Jacinta inspira a muchas personas y sus aspiraciones no tiene fin. Toma clases en la escuela de Cris Morena, Otro mundo, porque también sueña con ser actriz.

