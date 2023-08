Pasó en la TV: el furor por Messi en Miami, el teléfono de Manuela Castañeira y los detalles íntimos de Luis Miguel

Resumen de la TV 5 de Agosto

Mientras que la Messimanía llegó hasta Texas, en donde varios fanáticos de Lionel Messi lo recibieron antes de que dispute junto al Inter de Miami un lugar en los octavos de final en la Leagues Cup, el regreso de Luis Miguel a la Argentina desató un fenómeno similar en Buenos Aires que llevó a que la modelo Andrea Estévez revelara cuál es el desempeño que tiene el cantante en la intimidad. Además, Manuela Castañeira defendió su decisión de tener un iPhone como teléfono personal al asegurar que lo tiene hace años, y Pampita confesó el motivo por el que no está interesada en hablar de política.

Luego de que Lionel Messi rompiera un nuevo récord en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos tras haberse convertido en el primer jugador de la liga en anotar sus primeros cinco goles en los 186 minutos que ha jugado, el furor por el campeón del mundo se trasladó desde la costa este hasta Dallas, Texas, en donde el Inter de Miami disputará un lugar en los octavos de final de la Leagues Cup.

El equipo de David Beckham arribó a la ciudad del sur para enfrentarse al FC Dallas el próximo domingo 6 de agosto a las 20:30 horas, según el horario local, y las cámaras de Sporcenter, el programa de ESPN, captaron el recibimiento que varios hinchas le dieron al diez. A pesar de que este iba en el micro ploteado con la insignia de las Garzas, los fanáticos no dudaron en saludarlo, enseñarle que tenían su camiseta de la selección argentina y corear su nombre.

En el mundo de la política, la precandidata a Presidenta por el Nuevo MÁS, Manuela Castañeira, se destacó durante la jornada luego de que se publicara una entrevista que brindó en exclusiva para En Confianza, con Mai Pistiner, por República Z. Como nunca antes se la había visto, la dirigente socialista confrontó las críticas que ha recibido por años por tener un teléfono de marca iPhone. “Tengo el teléfono más famoso de la Argentina, que lo tengo hace un montón de años”, bromeó al mostrarlo en cámara.

Messi buscará mantener su racha y darle un lugar al Inter de Miami en los octavos de final de la Leagues Cup (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

“El vaso, mi teléfono, lo que llevás puesto, ellos quieren decir que son productos del capitalismo para ocultar que son fruto de una cosa maravillosa que es el trabajo humano y como yo soy socialista, anticapitalista, lo defiendo y estoy orgullosa”, señaló como forma de desacreditar a sus detractores al explicar que “hay un fetichismo con esa idea de invertir cosas: que esto te lo dio el capitalismo y no que lo conseguiste por tu trabajo”.

Lejos de la campaña electoral y en medio de la fiebre por Luis Miguel, Andrea Estévez generó un auténtico revuelo por sus confesiones acerca del romance de película que vivió con el cantante durante un año y medio. Con motivo del regreso de su regreso a los escenarios en Argentina, en donde ofrecerá diez shows en el Movistar Arena, la modelo dialogó por vía Zoom con LAM, de América TV.

“Es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta”, reconoció al ser consultada sobre la vida sexual que compartieron desde que se conocieron en una cena celebrada después de un concierto que brindó en el Estadio Obras Sanitarias en 2011. “Estaba con una amiga y el hombre -de seguridad- me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo”, recordó al mencionar que creyó que se trataba de una mentira pero que no dudó en arriesgarse por conocer a su ídolo.

Los fanáticos de Luis Miguel tienen planeadas varias actividades para cada día que el cantante pasará en el país (RS Fotos)

A pesar del paso de los años, “El Sol de México” no deja de hacer latir los corazones de sus fanáticos que montaron una verdadera fiesta en las afueras del Hotel Faena, en donde se encuentra hospedado. Con mariachis, cantos, vigilias e imitadores, la Luismimanía continuará hasta que la estrella de la balada culmine la décima fecha el próximo viernes 18 de agosto. “Es un placer que esté acá y que inicie la gira en nuestro país”, aseguró Hugo Robles, conocido como “El Luismi de la 45″, para un móvil de Secretos Verdaderos, transmitido por América TV.

Por otro lado, Pampita fue consultada sobre la cautela que tomó en no pronunciarse políticamente, pese a que su esposo, Roberto García Moritán, fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño hasta hace algunos días cuando anunció que bajaría su postulación para sumarse al equipo de trabajo del postulante de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. “Nunca me metí en política, yo siento que soy de todos. Entonces, no me gusta mezclar mi trabajo y mi carrera con otras cosas”, se sinceró la modelo al ser consultada por el programa Implacables de El Nueve al descartar que esta decisión le haya generado un problema matrimonial.

