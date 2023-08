“Más solo que nunca”: el comentario del Kun Agüero que disparó las versiones de su soltería

Kun Agüero lanzó un comentario que disparó rumores de separación con Sofía Calzetti.

Un mensaje de Sergio Agüero en las redes sociales generó una gran revolución entre los usuarios. El ex futbolista argentino dijo que está “más solo que nunca” y dio a entender que se separó de Sofía Calzetti, quien era su pareja desde 2019. Aunque ya había rumores que indicaban la ruptura, la respuesta del Kun a unos de sus seguidores sería la confirmación final de su estado de soltería.

“¿Cómo andan? Pronto tengo noticias”, escribió Agüero este sábado en su cuenta de Twitter. Luego tomó una de las tantas respuestas para aclarar que eran novedades de índole “personal” y eso dio pie a que un usuario llamado Daniel Casals Aguiló le preguntara si iba a contraer matrimonio con Calzetti.

La contestación del Kun fue tajante y alimentó las versiones de que se encuentra sin pareja. “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”, escribió el ex jugador del FC Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente.

Esa publicación se llenó rápidamente de comentarios, muchos de ellos ofreciéndose para formar una relación o con invitaciones para hacer salidas. Otros usuarios citaron el tweet con memes. En definitiva, la declaración del Kun Agüero tomó por sorpresa a todos en las redes sociales.

El tweet del Kun Agüero que disparó las versiones de su soltería.

Desde fines de junio, surgieron las primeras informaciones de que la relación entre Agüero y Sofía Calzetti estaba en crisis. El Kun borró la mayoría de las fotos que tenía junto a ella en sus redes sociales. Solo quedaron muy pocas, en definitiva conservó las la imágenes en las que también se encuentra su hijo Benjamín Agüero Maradona, de 14 años, con quien tiene gran relación.

Otro detalle que varios usuarios de Twitter detectaron al revisar las respectivas cuentas de Agüero y Sofía Calzetti, de 21 años, es que ya no se seguían entre sí. Cuando se le preguntó al ex jugador de la Selección Argentina, quien integró el plantel que fue campeón de la Copa América 2021, tuvo que desviar la atención pero evidentemente no fue sincero. “Fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok”, indicaba al portal Primicias YA.

“No sé quién es Juariu (en referencia a la periodista que dio la noticia de una supuesta separación), pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados”, aseguró el ídolo del Manchester City, aunque su último mensaje en las redes sociales indica que la relación con Sofía Calzetti llegó a su fin.

