Manuela Castañeira: “Tengo el teléfono más famoso de la Argentina”

Manuela Castañeira En República Z

Manuela Castañeira, la candidata presidencial por el Nuevo MAS (Nuevo Movimiento al Socialismo) visitó En Confianza, el ciclo de entrevistas en República Z, conducido por la influencer Mai Pistiner.

La entrevista comenzó de una forma atípica, Castañeira no se definió como política sino como activista, militante, feminista y que vive de su salario. Y se diferenció de los políticos porque ellos “viven de eso” y sostuvo que “no la representa esa idea tradicional” como así tampoco comparte el concepto de los libertarios acerca de la definición de la casta política: “Y no, no son libertarios, son liberfachos”, zanjó Castañeira entre risas, levantando el dedo índice, ante la cara de sorpresa de su entrevistadora por la crudeza en la respuesta.

Castañeira aseveró que “los seguidores de Milei no se identifican con los verdaderos libertarios”. ¿El motivo? “Ellos quieren robar en todo, el libertario genuino es el anarquismo, el socialismo, y el humanismo”, sostuvo.

La también socióloga ostenta el récord de ser la candidata presidencial más joven en estas elecciones. Y proviene de larga data: “Empecé en 2015, con 30 años que es la edad legal para presentarse, con 34 años en 2019 (junto a Eduardo Mulhall como vice) y ahora con 38″, agregó quien está acompañada en la boleta junto a Lucas Manuel Ruiz.

Y en cuanto al linaje político, dijo que sus padres la votarán aunque no se identifiquen con el trotskismo o socialismo revolucionario sino que provienen del peronismo. “¿Y vos por qué no sos peronista?”, consultó Mai. “Porque soy de izquierda”, respondió lacónica la entrevistada. Y justificó: “El peronismo, para la gente que somos de una nueva generación, que estamos con la marea verde, que defendemos al lenguaje inclusivo, en contra de la precarización laboral y queremos cambiar el mundo, ellos te dicen que ´no se puede hacer nada´”.

Y definió que en la corrupción política hay dos lados del mostrador: “Están los políticos tradicionales y los empresarios que pagan, ellos [en relación a los libertarios] quieren tapar esa parte para enfocar todo el odio en la política”.

La charla fue descontracturada pero también se puso seria cuando llegó la hora de hablar de proyectos políticos

Pistiner reconoció que casi no encontró datos de la vida privada de Castañeira en Internet y le agradeció que haya abierto su costado humano durante la entrevista, algo que -según ella- los políticos son bastante reticentes. Y destacó el perfil histriónico de la invitada. “¿Estás para un Bailando o Gran Hermano?”, le consultó mientras le recordó que Ramiro Marra -quien abrió el ciclo de entrevistas de En Confianza- le dijo que se había postulado para participar en GH. “Pero ese porque es un busca, donde haya plata hace cualquier cosa, yo soy militante, comprometida día a día en un sentido colectivo y no individual”, se distanció del precandidato a alcalde porteño de La Libertad Avanza.

“¿Por qué una persona de izquierda puede tener un iPhone?”, le inquirió Mai acerca de la viralización alrededor de Castañeira y su móvil. “Tengo el teléfono más famoso de la Argentina, que lo tengo hace un montón de años”, dijo mientras mostró el dispositivo a cámara. “El vaso, mi teléfono, lo que llevás puesto, ellos quieren decir que son productos del capitalismo para ocultar que son fruto de una cosa maravillosa que es el trabajo humano y como yo soy socialista, anticapitalista y clasista, lo defiendo y estoy orgullosa”. Y agregó: “Hay un fetichismo con esa idea de invertir cosas: que esto te lo dio el capitalismo y no que lo conseguiste por tu trabajo”, aseveró mientras desglosó que un producto tecnológico no está solo circunscripto al “capitalismo” sino que es resultado de “matemáticas, programación, diseño: años y años de conocimiento y trabajo humano”.

“Yo estoy a favor que un trabajador también pueda acceder a las maravillas de la tecnología, a la computadora que desee y que quiera”, enfatizó. Y pusp como ejemplo la idea del programa Precios Cuidados y que “vos no podés comprar lo que está barato”, a lo que aseveró, “en realidad, tendrías que tener un salario digno para comprar lo que quieras porque si no, consumir termina siendo el deseo de muchos y la posibilidad de pocos”, dijo con indignación. Y remató: “Según esa lógica, sólo pueden acceder a las cosas que funcionen, o que le sean útiles, unas pocas personas y los que somos trabajadores nos mereceríamos la mierda“.

Cuando la acusaron vía Twitter de que ella “no trabaja”, Castañeira dijo que “son unos delirantes” (enumera sus funciones en un call center, como moza, vendedora de teléfonos celulares, secretaria en una oficina, encuestadora, etc) y afirmó que es la única persona que se candidatea a un cargo presidencial con un recibo de sueldo por fuera de la política. ¿En dónde y de qué trabajás?, le pregunta Pistiner, a lo que la referente de izquierda respondió que en la Universidad Nacional San Martín (UNSAM), en la evaluación, acreditación y calidad en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) en donde también emite los títulos universitarios.

Y desafió: “Y los reto a todos los candidatos ejecutivos, ¡acá arriba de la mesa, quiero ver recibos de sueldos!”, bramó mientras golpeó la mesa. “¿Se puede saber cuánto ganás?”, inquirió Pistiner: “Más o menos 400 mil pesos neto, que no me parece tanto por una laburo de calidad y específico junto a los 25 años de escolarización que tengo entre la licenciatura y el posgrado”, aportó Castañeira quien en su campaña electoral promovió su propuesta de 500 mil pesos para el salario mínimo vital y móvil.

Y contó cómo distribuye su ingreso. “Pago mi alquiler, de expensas tengo 45 mil pesos, y como me alquila una persona conocida, pago menos: unos 100 mil pesos, no tenemos contrato de alquiler con mi pareja, son unos 70 metros cuadrados, la pegué, tenemos muchos libros, mi casa es una biblioteca con camas”, aseguró jocosa.

Castañeira muestra su teléfono celular que estuvo en el medio de una polémica relacionada a su orientación política de izquierda

Amante de las pastas y deportista (”jugué al fútbol, tuve mi equipo y ahora me desquito en el gimnasio”) se reconoce como “muy toc” con la limpieza casera y dice que su pareja contrató a una empleada doméstica (”en blanco, obvio”) que “cumple su parte del trabajo en la casa que él no hace”, aseguró esta autodefinida meal prep, aquella persona que se cocina con antelación las comidas del día a día. “Me considero una persona muy ordenada y cuando tengo dos horas libres cocino para las jornadas posteriores, estoy a puro tupper”. Y agregó en su situación de entrevista: “Hoy no me traje mi merienda, salí a las corridas y no llegué”, le aclaró a Mai.

“¿Qué es el anticapitalismo?”, le consultó Pistiner como si fuese una incógnita medular. “Es estar en contra de la precarización laboral, ser feminista y ecologista, terminar con la explotación e ir hacia lo profundo, el capitalismo se pudre, no es eficiente, está mal y hay una crisis con este sistema: no podés planificar tu futuro, pagar tu alquiler, irte de la casa de tus padres”, argumentó Castañeira. Y complementó: “Ese dolor, la derecha lo está agarrando y capitalizando para generar el voto bronca, lleno de odio con un discurso racista y misógino”. Y diferenció el anticapitalismo del comunismo: “nosotros somos humanistas, y lo otro está relacionado con el stalinismo, la burocracia y la pérdida de las libertades democráticas”.

La polémica con Marra, Bullrich y Bregman

Castañeira ratificó durante la entrevista la frase en donde asoció las ideas de Javier Milei con las del dictador alemán Adolf Hitler. “Sí, lo dije en un debate económico, Hitler en la primera etapa era completamente liberal, iba hacia un proteccionismo y relaciono la economía que propone Milei también con la de (Jorge Rafael) Videla en donde planteó un plan que no tiene que ver con ordenar a una sociedad sino que había que cerrar los sindicatos, hospitales, universidades y escuelas públicas”, argumentó. ¿Qué pasaría si ocurriese eso? “Tienen que matar un montón de gente en la Argentina, como dice Patricia Bullrich, ´tirar balas´: yo soy así de contundente porque es así de serio el debate”.

“¿No te parece mucho?”, le recriminó Mai mientras le recordó que Patricia Bullrich enviaría cartas documentos y llevaría a la Justicia a quien la difame. ” Que me la mande, yo de pie con lo que digo“, enfatizó y preguntó con cierta indignación: “¿Por qué se asustan con lo que digo sobre los 500 mil pesos que tienen que cobrar los trabajadores como salario mínimo y no con lo que dice Milei que hay que vender órganos y que hay que ir para atrás con la legalización del aborto o que el asqueroso de Ramiro Marra diga que hay que eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) e impartir la pornografía?”. Y ante la aclaración de Pistiner, que Marra salió a aclarar sus dichos, Castañeira la ninguneó y desafió: “A mí no me pueden hacer un solo recorte en el que tenga que aclarar nada, vayan a buscar al archivo, no quiero que se discrimine a nadie y genere odio: soy partidaria de luchar contra la desigualdad y la injusticia”.

Cuando se le preguntó acerca de si tenía ganas de ser madre, primero contestó “no lo sé, estoy en otras cosas” y después “retó” a la influencer. “Creo que deberían dejar de preguntar a las mujeres sobre eso”. Y agregó: “No es fácil ser mujer, socialista, decir lo que pensás, pelear y plantarte por tus ideas, por eso aprendí a ser muy íntima y saber elegir mis afectos, con quién compartir qué cosas y con quienes no”.

En el hipotético caso que ella sea elegida presidenta de la Nación, Manuela sorprendió y dijo sin vueltas: “Ni en pedo me voy a vivir a la Quinta de Olivos, ese lugar tendría que ser público, una colonia de vacaciones”. Y sostuvo: “Ni a patadas me mudo, sigo alquilando en mi departamento”.

Sobre el mediático caso con Myriam Bregman, quien publicó en un tuit: “Paridad de género en la oferta electoral de las PASO; solo hay dos mujeres candidatas a la presidencia entre las alianzas más importantes: Bullrich y Bregman“, la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) -según Castañeira- intentó ocultar la candidatura femenina del Nuevo MAS. Por ende, la entrevistada afirmó en República Z: “Fue muy feo lo que hizo, no se hace entre compañeras de izquierda, todavía estoy esperando sus disculpas, eso me desilusiona y me parece grave: levantó a una persona de derecha para ocultarme, me sentí agredida”, reveló esta fan de la serie Stranger Things.

Y llegó la última pregunta de la entrevista. “Tenés la oportunidad de cenar con algún famoso, ¿con quién te juntarías a comer?”. Manuela no dudo: “Con Nati Oreiro, la amo, es muy genia, sigo las cosas que hace, me cae muy bien, es uruguaya y yo entrerriana, creo que tenemos ahí como una ondita cultural parecida”. “¿Y si es con un hombre?”, repreguntó Mai: “¡Que venga con Mollo! -contestó rápido Castañeira- y nos juntamos los tres, es un copado, aguante Sumo”, cerró a pura carcajada.

La entrevista completa con Manuela Castañeira en República Z

