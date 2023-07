Ramiro Marra: “Por mi nivel de ingresos soy clase alta, pero soy muy ratón”

Ramiro Marra En República Z

La señal de streaming República Z continúa sumando secciones con invitados especiales. A partir de hoy, incorpora un nuevo segmento de entrevistas con personalidades de la política argentina que este año tendrán un protagonismo especial: son candidatos en las elecciones.

El nuevo ciclo denominado “En Confianza” es conducido por la periodista e influencer Mai Pistiner. El primer invitado es Ramiro Marra, legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, espacio que tiene como principal referente al libertario Javier Milei.

El candidato dejó de lado la política para revelar cosas poco conocidas de su vida personal. Cuánto dinero gana, en qué lo gasta, sus relaciones de pareja, los temas tabú, por qué volvería a vivir a la casa de sus padres, y qué tiene en su “lupita” de Instagram, son algunas de las preguntas que respondió Marra.

Marra dejó la casa de sus padres a los 34 años: "Medio que me echaron"

Aunque por iniciativa propia no habla de su vida personal, asegura que no tiene problema de hacerlo si le preguntan. Fan de las series Los Simuladores y Black Mirror, admitió que su incursión en política le cambió su rutina diaria. Duerme menos de lo que le gustaría y a veces, cuando tiene hambre y muchos sueño, se cuestiona por qué se metió en este ruedo.

“Por mi nivel de ingresos soy clase alta, pero soy muy ratón. No me gusta gastar plata”

Dejó la casa de sus padres a los 34 años, aunque ya tenía departamento propio. No se fue antes porque “lo paso bien”, dijo entre risas y bromeó: “Medio que me echaron. Ya tenés tu departamento, te podrías ir. Pero volvería a vivir con mis padres; son ellos los que no quieren”.

Oriundo del barrio de Belgrano (adonde regresa cada tanto a visitar a la familia), admitió que ahora vive en Puerto Madero para estar más cerca del trabajo y aprovechar el tiempo. “Divido mi día a día entre mi empresa y mi labor como legislador”, reconoció.

Para él hay dos temas tabú de los que la sociedad prefiere no hablar: la muerte y el dinero. “A veces es difícil responder cuánto gano. Tengo empresas y con ellas a veces no gano plata, pierdo. Mi rentabilidad no es constante, va cambiando. También tengo inversiones. Pero lo cierto es que no tengo una vida de muchos gastos. Hoy debo estar gastando 300 mil pesos por mes (sin contar obras social y alquiler). No soy un tipo que gasta, no me compro ropa... Por mi nivel de ingresos soy clase alta, pero soy muy ratón”, dijo, para definirse como una persona muy ahorrativa.

Marra fue el primer invitado del ciclo "En Confianza" en Rapública Z

Su fanatismo por el dinero se debe a su compromiso y responsabilidad con su vocación financiera: “Mi trabajo es hacer que la gente gane plata y administre mejor su dinero. Me gusta ganar plata; es una buena manera de generar una mejor calidad de vida”, afirmó. Y destacó que le gusta generar puestos de trabajo: “Mi empresa tiene más de 100 empleados. Además contrato proveedores y productores, ayudo a casi 300 familias”.

Para Marra, que no le guste gastar plata no tiene que ver con el dinero que uno posea, sino con una cualidad de su personalidad. “Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo y desayuna todos los días en Mc Donald’s y vive en su misma casa hace 40 años. No me gusta gastar plata. Yo voy al supermercado y naturalmente compro lo más barato”, resumió.

Además, afirmó, no tiene autos caros ni se compra ropa. ¿Dónde encuentra el disfrute, entonces? “En mi trabajo. También disfruto de la política, a pesar de todas las circunstancias de la Argentina. Tengo una muy buena posición económica, pero en otro país sería otra cosa”, admitió.

“Me llevo bien con mis ex, pero mis relaciones duran máximo uno o dos años”

Marra reconoció también que es muy dejado con su imagen. Es descuidado a nivel estético incluso al conocer mujeres. “El traje me lo empecé a poner hace unos meses para no parecer tan relajado. Antes andaba en remera, más relajado. Quizás para la primera cita me afeito un poquito y me marco la barba”, contó.

Marra contó que es descuidado a nivel estético incluso al conocer mujeres

En cuanto a lo sentimental, admitió que saldrías con una mujer que tenga una posición ideológica diferente a la suya. Aunque reconoció que tuvo varias relaciones en sus apenas 40 años, es ubicó en “esos que dura poco. Me llevo bien con mis ex. Pero mis relaciones duran máximo uno o dos años”, reveló.

Pero para Marra “uno no deja de amar porque deja de estar en pareja”. Y aunque no es algo que se plantee en términos estructurados, no descartó una relación más larga o incluso casarse y tener hijos. “Yo sigo amando, es un tema de querer al otro. Es como las amistades, perduran en el tiempo”, sostuvo

Contó que, aunque no se fija en su imagen, googlea su nombre para saber qué dicen de él. Es que Marra vivió dos etapas: la de influencer y youtuber financiero, donde todos los mensajes eran a favor; y la actual, donde también recibe cuestionamientos. “Leo las críticas en Twitter. Pero cuando hacés política hay un momento en que te rendís. Igual no duelen porque sabés de dónde vienen. Hice terapia mucho tiempo, pero en este momento ya no. Creo en la terapia de desahogarme con amigos, con familia”, reconoció.

Mai reveló lo que tiene Marra en las búsquedas de su Instagram

Marra está soltero y accedió a mostrar su celular. En la “lupita” de Instagram tiene cosas de Boca, mucho de Milei y también muchos de chicas. Entre los perfiles aparece el de Daniela Celis de Gran Hermano, reality al que se presentó en dos oportunidades y no quedó. “Sigo Gran Hermano. Es el formato de TV más importante de la historia”, aseguró y reconoció que su personaje favorito de la última edición es Walter Santiago, apodado Alfa: “Fue el que más dio que hablar. Fue muy interesante para el formato”.

Ramiro Marra En República Z - Entrevista Completa

