“¿Sos vos? ¡Estás hecho m...!”: la reflexión de Mariano Martínez ante el cruel comentario que recibió mientras veraneaba en Brasil

Mariano Martínez habló de las fuertes críticas que recibió

Mariano Martínez fue invitado este martes a Mandale fruta, el ciclo que se emite por República Z. En el comienzo de la charla, Darian Rulo Schijman contó una llamativa anécdota que le ocurrió al actor de 46 años cuando estaba de vacaciones en el exterior con su familia. “Mariano se va de vacaciones, siempre normal, facha. Se cruza a un argentino que le pregunta si era Mariano y le dice: ‘Estás hecho mierda’”, contó el conductor.

Entre risas, el artista admitió que era cierto: “De esas me pasaron varias... Esa vez estaba en Brasil y Camila estaba embarazada de Alma y yo también estaba embarazo de Alma. Estaba en un semáforo y uno me dice: ‘¿Mariano, sos vos? ¡Qué gordo estás! Estás hecho mierda’”.

En vez de quedarse callado, Mariano decidió responderle de la misma manera: “Yo le contesté: ‘¿vos te miraste al espejo?’. Una impunidad”. Pero esta no fue la única vez que recibió este tipo de comentarios: ”Me pasó en una estación de servicio también. Estaba en un surtidor, estaba hablando por teléfono, muy estresado, con mucho laburo, produciendo un programa. Una persona me miraba y me dice: “Ah, estás hecho mierda”.

Luego, el artista aseguró que desde hace unos cinco años aproximadamente comenzó a entrenar muy fuerte, como si fuera un deportista de alto rendimiento. Sin embargo aclaró que su decisión de hacer gimnasia nada tuvo que ver con estas críticas que había recibido sobre su aspecto físico.

Mariano Martínez es uno de los protagonistas de Tom Dick y Harry (RS Fotos)

Además, aclaró que necesita tener buen estado físico para la actual obra Tom, Dick & Harry que protagoniza en el Multiteatro Comafi con el Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Gabriela Sari y Jorge Noya. “Gasto mucha energía en la obra, ahí arriba del escenario se desconecta todo, es como un paréntesis, es un bálsamo”, explicó.

También aseguró que esta comedia le permite tener tiempo para acompañar a sus tres hijos en sus rutinas diarias. Y aprovechó para contar que rechazó la oferta de participar en el Bailando 2023: “Me habían convocado y dudé porque estaba bueno. Es una buena propuesta pero ahora vamos a hacer una película en agosto y se me superponía con los horarios de los chicos y todo, no iba a poder”.

Cuando le preguntaron si le “pesaba” ser galán, Mariano respondió: “Soy relajado en ese sentido, es increíble porque por un lado la gente dice: ‘¿por qué se hacen tantas cosas?’, pero al mismo tiempo te exigen que estés siempre igual, como Benjamin Button, es Brad Pitt, hay uno solo. Es irónico el tema: si te hacés algo te critican y si no te hacés nada también. Por eso tenés que estar bien con vos mismo y no dar mucha importancia a esas cosas”.

Por otra parte, recientemente Mariano celebró el cumpleaños número 6 de su hija Alma, fruto de su relación con Camila Cavallo. Como la niña es fanática de la serie Merlina de Netflix pidió que su fiesta de cumpleaños sea con una temática inspirada en la protagonista de la ficción inspirada en la familia Addams,

En las redes sociales, la modelo compartió con sus seguidores imágenes y videos de la celebración. Además, publicó un amoroso mensaje para su hija: “¡¡Alma disfrutó mucho su cumpleaños, rodeada de amigos y familia que hicieron de este, un día inolvidable!! Somos felices con tu felicidad y verte la cara de alegría, emoción y entusiasmo ayer a nosotros nos llenó el corazón”, escribió orgullosa la mamá.

El cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo

En las fotos, Alma estaba vestida de negro y con el pelo peinado con trenzas, como si fuera Merlina, el personaje que logró mucha popularidad desde que la ficción se emite por Netflix. Desde la torta hasta la decoración estaba relacionada con esta historia que es un boom tanto entre los niños y los adultos, ya que deriva de una de las familias más peculiares de todos los tiempos.

Más allá de que Mariano y Camila se separaron, mantienen una buena relación por la crianza de su hija. Por este motivo, los padres no tuvieron problema en organizar juntos la celebración y hasta posaron para las cámaras con Alma. El actor también es padre de Olivia y Milo, fruto de su relación anterior con Juliana Giambroni. Cabe recordar que a principios de este año, blanqueó su noviazgo con la bailarina Triana Ybañez.

Seguir leyendo: