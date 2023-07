Pasó en la TV: Sergio Massa en un acto junto a dirigentes bonaerenses del peronismo y la sorpresa de Cris Morena a Agustina Cherri

Resumen de la TV 30 de Julio

Para finalizar el fin de semana hubo varios momentos emocionantes en el mundo del espectáculo, icónicos a nivel deportivos y definitorios a nivel político con el discurso de Massa en Merlo de cara a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Estos fueron los momentos más destacados del miércoles 30 de julio: Cris Morena sorprendió a Agustina Cherri con un emotivo mensaje que le dedicó a través de un video transmitido en La Peña del Morfi; Sergio Massa lideró un acto en uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense y a pesar de que era dedicado a las mujeres tocó varios temas de cara a las elecciones del 13 de agosto; A sus 37 años Diego Godín se retiró del fútbol profesional y tras la derrota ante Huracán compartió una sentidas palabras; La victoria de Godoy Cruz contra Instituto tuvo un blooper cuando Ezequiel Parnisari metió un gol encontra y le dio ventaja al equipo contrario.

La icónica actriz que comenzó a trabajar a sus 12 años y fue protagonista de varias tiras de Cris Morena, Agustina Cherri, pasó por el piso de La Peña del Morfi y fue sorprendida por su gran mentora al recibir en vivo, un emotivo video en el que le dedicó una carta.

“Mi querida Agustina: un día Romina te dejó una carta que todavía guardás en el cofre de tus tesoros”, leyó Cris de un cuaderno escrito de puño y letra, mientras Cherri se agarraba la cabeza asombrada. Y para concluir expresó: ”Te dejo un pedacito de una canción mía que yo amo, en esta cartita que te voy a entregar personalmente. ‘Que no te falte amor para seguir viviendo. Por sobre todas las cosas, que no te falte amor’. Te quiero mucho y por siempre. Cris”.

La emoción de Agustina se notó al primer momento y con lágrimas en los ojos expresó: “En Cris aparecen un montón de otras cosas. Es todo lo que ella representa. Con Cris yo me formé, en todo. Pensá que yo empecé a trabajar cuando era muy chica. Trabajé durante muchos años”, contó e hizo un breve racconto de su carrera artística donde también mencionó a Gustavo Yankelevich.

Cris Morena sorprendió a Agustina Cherri en La Peña de Morfi

A nivel político los días previos a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se viven a flor de piel, tanto para los candidatos como para sus militantes.

De esta forma el actual ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se hizo presente en Merlo y encabezó un acto en virtud del Encuentro de Mujeres y Diversidades.

Durante el discurso se mostró acompañado por la intendenta Karina Menéndez y su hermano Gustavo, quien se postula por la intendencia del partido; El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, entre otros.

El tema protagonista fue la mujer y el rol que ocupa en la sociedad. De esta forma expresó que el oficialismo está “llamando a las mujeres en un año en el que logramos que el 49% del mercado de trabajo sea de mujeres”. Y agregó: “Las estamos llamando a pelear para que además de incorporar más mujeres al mercado de trabajo, podamos lograr un principio que establece la Constitución: igual remuneración por igual tarea”.

Sin embargo tocó diferentes temáticas relacionado a la situación económica actual, donde fue tajante contra la oposición y aseguró que se debe terminar “de enfrentar la crisis heredada de un gobierno que nos endeudó para financiar fuga de capitales y que nos dejó enterrados a los argentinos”, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

Todos los políticos que lo acompañaron tuvieron un lugar dentro del discurso y quien concluyó fue Axel, que reconoció algunos “errores y aciertos” de la gestión del Frente de Todos: “Tenemos una deuda pendiente en materia de mejora salarial. No nos escondemos, ni lo negamos. Decimos que para hacerlo necesitamos que Sergio sea el próximo presidente, que tenga el apoyo y la fuerza del pueblo para ir contra todos los intereses locales y extranjeros que tratan de ponerle límites y obstáculos a la igualdad en el país”.

Sergio Massa en Merlo, junto a Axel Kicillof, Verónica Magario y Gustavo Menendez

La jornada deportiva del último día del fin de semana tuvo momentos históricos, como fue la despedida de Diego Godín y momentos insólitos, con el gol en contra para Godoy Cruz en el triunfo ante Instituto.

En este sentido, el defensor uruguayo colgó los botines a los 37 años y tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Huracán en la fecha 27, última de la Liga Profesional, compartió unas sentidas palabras.

“¿Qué se me pasa por la cabeza? Los 20 años de carrera. Desde los cinco años jugando a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristezas, sino de felicidad y tranquilidad de siempre haberme entregado al máximo. Es una especie de alivio que ya me ha pasado cuando terminas algo, sin importar si lo conseguís o no, el sentir alivio de saber que te entregaste. Yo siempre donde estuve fue a base de sacrificio, esfuerzo y jugar con mucha pasión. Entregarme en cuerpo y alma, por los compañeros, por el club, con respeto siempre hacia el rival y la gente. Eso es lo que me llevo, ese es mi legado, de haber sido una persona de bien tanto dentro y fuera de la cancha”, expresó con lágrimas en los ojos.

Destacó no solo al club que lo acompañó en el último tramo de su carrera sino también al fútbol argentino en sí: “Llegué a un fútbol campeón del mundo, un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento. Vine de la mano del Cacique Medina (ex entrenador) a un gran club, con el sueño de jugar un Mundial, clasificar primero y luego jugarlo. Y acá me llevaron, por eso yo siempre voy a estar agradecido. Fue un gran sueño y la verdad que se portaron mejor imposible”.

El jugador se retiró ayer luego de haber llevado puestas diferentes camisetas como la de Cerro y Nacional de Uruguay, Villarreal y Atlético de Madrid en España, Inter y Cagliari en Italia, y Atlético Mineiro en Brasil, antes de recalar en Vélez en agosto del año pasado. Además, jugó cuatro Mundiales para el seleccionado de Uruguay: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el más reciente en Qatar 2022 que conquistó Argentina.

Diego Godín se retiró del fútbol profesional este domingo tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó

En tanto al partido de victorioso de Godoy Cruz contra Instituto, tuvo un momento insólito que dejó pasmados tanto a los jugadores como a los fanáticos que fueron a la cancha y a los televidentes que lo veían desde sus casas.

Fue un 4-2 que tuvo un gol en contra que le dio ventaja a Godoy Cruz. Ezequiel Parnisari fue el gran protagonista en Malvinas Argentinas de Mendoza. El central había puesto en ventaja a La Gloria, pero luego improvisó una acción que terminó con un tanto contra su propia puerta.

El partido venía con un 2-1 en donde Godoy Cruz llevaba la ventaja, pero fue mediante un centro que no parecía llevar demasiadas dificultades a Manuel Roffo, que Parnisari hizo una exposición para el ranking rústico que en otros tiempos hubiera sido destacado con el Premio Chenemigo. En su intención de despejar la pelota, el central impactó el balón con su canillera y descolocó a su propio arquero para sellar el 3-1 a favor de Godoy Cruz.

En el complemento, Hernán López convirtió la victoria en goleada, aunque Adrián Martínez descontó para la visita. El Bodeguero celebró con el 4-2 definitivo y se quedó con los tres puntos en casa.

