Diego Godín se retiró del fútbol profesional en la caída de Vélez: del emotivo discurso a una revelación sobre la llegada de Cavani a Boca

Diego Godín se retiró del fútbol profesional este domingo tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. El defensor uruguayo de 37 años y referente del seleccionado de su país en la última década, decidió colgar los botines luego del juego ante el Globo, por la fecha 27, última de la Liga Profesional.

Te puede interesar: Boca Juniors confirmó su segundo refuerzo y realizó un movimiento clave para fichar a Edinson Cavani

“¿Qué se me pasa por la cabeza? Los 20 años de carrera. Desde los cinco años jugando a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristezas, sino de felicidad y tranquilidad de siempre haberme entregado al máximo. Es una especie de alivio que ya me ha pasado cuando terminas algo, sin importar si lo conseguís o no, el sentir alivio de saber que te entregaste. Yo siempre donde estuve fue a base de sacrifcio, esfuerzo y jugar con mucha pasión. Entregarme en cuerpo y alma, por los compañeros, por el club, con respeto siempre hacia el rival y la gente. Eso es lo que me llevo, ese es mi legado, de haber sido una persona de bien tanto adentro y fuera de la cancha”.

Estas fueron las palabras de un Godín profundamente emocionado. El ahora ex defensor uruguayo decidió ejecutar su cláusula anticipada de salida (su contrato vencía en diciembre próximo) y se mostró muy agradecido no solo a Vélez Sarsfield, sino a todo el fútbol argentino. “Llegué a un fútbol campeón del mundo, un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento. Vine de la mano del Cacique Medina (ex entrenador) a un gran club, con el sueño de jugar un Mundial, clasificar primero y luego jugarlo. Y acá me llevaron, por eso yo siempre voy a estar gradecido. Fue un gran sueño y la verdad que se portaron mejor imposible. Me voy con la tranquilidad de que siempre entregué todo y que siempre busqué correponderle a la gente del club, me voy con esa tranquilidad”.

Te puede interesar: El show de Valentín Barco en Boca-Newell’s: del centro-gol por el que lo compararon con Roberto Carlos a un gran caño y la asistencia deliciosa a Medina

Diego Godín tuvo una exitosa carrera en la que vistió las camisetas de Cerro y Nacional de Uruguay, Villarreal y Atlético de Madrid en España, Inter y Cagliari en Italia, y Atlético Mineiro en Brasil, antes de recalar en Vélez en agosto del año pasado. Además, jugó cuatro Mundiales para el seleccionado de Uruguay: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el más reciente en Qatar 2022 que conquistó Argentina.

Bloque HTML de muestra

Sin embargo, lo más destacado de la carrera de Godín a nivel de clubes fue en el Atlético de Madrid, mientras que en Uruguay, siendo capitán de La Celeste cuando sucedió en ese rol a Diego Lugano, y conquistó la Copa América de Argentina en 2011. El Faraón vistió la camiseta de su selección en 161 partidos, siendo el récord de su país en ese rubro, y además fue 82 veces fue el capitán del equipo.

Te puede interesar: La explicación de la polémica en Vélez-Unión: por qué Rapallini no cobró penal cuando Gianetti tomó la pelota con la mano

“¿Un momento? Imposible olvidarme de cada uno de los equipos donde jugué. De Cerro donde me inicié y me dieron todo para llegar a ser profesional; en Nacional, un club que también me dio todo lo soñado y donde pasamos un año corto pero intenso donde me pude encariñar con el club y la gente conmigo; en Villarreal mi primer salto a Europa; el Atlético de Madrid donde fueron los mejores años de m ivida y el club del cual me hice hincha y por el que voy a identificar toda la vida, tengo los mejores recuerdos futbolísticos allí; en Inter que me abrió las puertas de nuevo en Europa, el Cagliari, Atlético Mineiro y ahora Vélez... me acuerdo de todos. Es imposible no acordarse de cada uno porque todos hicieron parte de mi camino”, agregó en diálogo con ESPN.

Antes de despedirse, y dedicarle su carrera a su familia, padres, hermana y su mujer, compartió una importante revelación acerca de Edinson Cavani, otro uruguayo y ex compañero suyo que acaba de acordar con Boca Juniors y este lunes será presentado como flamante refuerzo: “Hablamos pero no de fútbol, fue hace un tiempito. Ya sabía que podía venir. Él me preguntó más por la vida familiar y le di un buen consejo que es lo que me pasó a mí. Así que le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, mandarle un abrazo”.

Seguir leyendo: