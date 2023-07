Habló la mujer que se salvó de milagro de un accidente en La Plata: “No puedo creer que esté con vida”

Un auto y una camioneta colisionaron en la intersección entre 7 y 55, cuando una joven cruzaba la calle

La mujer que tuvo la suerte de no haber sido atropellada durante un accidente automovilístico ocurrido en el centro de La Plata durante la mañana del miércoles 19 de julio aseguró estar agradecida de haber resultado ilesa del choque luego de que los vehículos se desviaran antes de impactarla. Uno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol al cruzar un semáforo en rojo. “No puedo creer que esté con vida”, manifestó.

El hecho ocurrió a las siete de la mañana, cuando un automóvil Peugeot 206 intentó cruzar en rojo la avenida 7 mientras circulaba por la calle 55, lo que ocasionó que impactara a una camioneta marca Jeep, vehículo que el impacto modificó su trayecto y terminó colisionando contra un micro de la línea Oeste que se encontraba detenido en la mano contraria. En medio de la situación quedó una joven de 26 años, identificada como Julieta Ballesteros, que se salvó de ser atropellada por ambos vehículos.

“Lo único que recibí fue un golpe bastante feo. Una parte o una pieza de uno de los autos que explotó y me chocó en el pie, pero no puedo creer que esté con vida”, señaló la mujer que se encontraba camino a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, en donde se dedica a operar la Línea 102 que recibe denuncias de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Creo que una de las cosas que nos preguntamos cuando nos pasan cosas así, tanto a nosotros como a la gente que queremos es: ‘¿Ahora qué hago con esta vida que tengo, con este regalo?’”, reflexionó la sobreviviente durante una entrevista para la radio FM Raíces Rock tras referirse al hecho de que los vehículos involucrados en el accidente se desviaran a sus costados antes que llegaran a lastimarla. Un hecho que podría ser catalogado como un milagro, debido a que si hubiera estado medio metro más atrás, la camioneta la hubiera atropellado.

Julieta Ballesteros, la joven que se salvó de ser atropellada en un accidente automovilístico (0221)

Más allá del golpe que recibió por una de las piezas que volaron en el aire, la joven aseguró: “Ahora estoy mucho mejor. Obviamente tengo mis momentos, pero sobre todo estoy muy agradecida de estar viva”, luego de mencionar el cariño que recibió de sus afectos y personas allegadas.

En cuanto al joven que conducía bajo los efectos del alcohol y produjo el siniestro, Ballesteros remarcó que “falta reforzar la educación y las cuestiones en salud mental porque, realmente, estas personas venían alcoholizadas”, en referencia al resto de los jóvenes que viajaban en el auto. “En ese momento, alguien se me acercó y tenía olor a alcohol. Una de mis compañeras se había cruzado con estas personas antes de llegar y ya veía que venía mal. Falta reforzar mucho”, señaló.

Por otro lado, el medio platense 0221 dialogó con la madre de la joven, Natalia Rositto, quien amplió que a su hija “le pareció que los autos estaban más lejos”, ya que reaccionó después de que se produjera la colisión. “No vio nada, solo escuchó el ruido”, manifestó al contar que segundos después “entró en shock y se puso a llorar”.

El momento en el que impactaron los vehículos (Centro de Monitoreo de la Municipalidad de La Plata)

Las imágenes fueron captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata, pero no se informó si la policía llegó a detener a los responsables del accidente. Asimismo, La buena info comunicó que una unidad del SAME se presentó en el lugar para revisar a los involucrados, aunque ninguno fue trasladado a un hospital cercano, debido a que no contaban con heridas de gravedad que necesitaran atención.

El personal de la Comisaría Primera de La Plata quedó a cargo de la confección del sumario de la causa, la cual fue catalogada como un choque en cadena entre el automóvil, la camioneta y el micro. Además, el caso será investigado por “lesiones culposas”, por lo que se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo se produjo el siniestro.

